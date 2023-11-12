Что такое "средний класс", и сколько людей находятся за чертой бедности в Казахстане, - А.Урманов

18:37 13.11.2023 Что такое "средний класс", и сколько людей находятся за чертой бедности в Казахстане



Государство последние лет десять перестало говорить о среднем классе.



Но при этом постоянно помнит в уме, что казахстанское общество расслаивается и маргинализируется. А это уже просто опасно, сообщает корреспондент медиапортала Caravan.kz.



В 2018 году заговорили о том, что развитие Казахстана позволило сформироваться в стране среднему классу. Позже Касым-Жомарт Токаев упомянул эту тему вскользь в послании 2022 года. Он сказал, что налог на роскошь "будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс".



Больше в программных документах о среднем классе ничего нет. Это странно, так как это и есть хребет общества, вокруг которого строится современная либеральная экономическая модель в западных странах. Какую модель страны мы тогда строим?



Никто не знает, по каким параметрам надо определять этот средний класс. Кто в него входит?



Летом 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов признался, что в Казахстане нет четких критериев определения понятия среднего класса. Поэтому в расчетах пользуются минимум двумя методиками. Это значит, что в той или иной ситуации можно применить более выгодную методику и показать, как все хорошо или как все плохо.



По методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к среднему классу относятся домохозяйства с доходом от 75 % от медианного национального дохода. Тогда в Казахстане доля населения с доходами ниже 60 %, по методологии Бюро нацстатистики, от медианного уровня доходов (157,8 тыс. тенге в 2021 году) составляет меньше 10 %. Среднедушевые номинальные доходы населения составляют 127 тыс. тенге. То есть к среднему классу можно отнести 80-90 % населения страны.



Зарплата – это наркотик, который дают, чтобы человек забыл о своих мечтах



Средняя зарплата по странам ОЭСР – 2400 долларов после уплаты всех налогов (так, как мы привыкли считать). Медианная – примерно 2000 долларов. Медианный доход – на уровне 1300-1500 долларов в месяц (детей в семье обычно 1-2, работают оба родителя, уровень зарплаты у мужчин и женщин отличается слабо). Тогда выходит, что к среднему классу в странах ОЭСР можно отнести людей с доходом выше 975-1100 долларов после уплаты всех налогов.



В этой категории находится примерно 61 % населения, то есть большинство. Вот он, хребет общества.



В реальности эта методика показывает не то, насколько богаты мы с вами, а сколько среди нас официально бедных и как им можно помочь. Это один из индикаторов уровня жизни населения вместе с такими параметрами, как прожиточный минимум и глубина бедности.



Здесь надо помнить, что вводные данные разные.



У нас бедность считают по цене продовольственной корзины, как будто у человека других трат нет. Ему не надо пользоваться транспортом, не надо тратить деньги на жилье и коммунальные расходы, у него нет мобильного телефона и интернета.



Если все это включить в корзину, то вся картина мира, которую нарисовали наши чиновники, сломается, потому что такие показатели, как минимальная заработная плата (МЗП), минимальный расчетный показатель (МРП) и прожиточный минимум, связаны друг с другом. Тронешь один - и посыпятся бюджет Казахстана, налоговая система и система социальных отчислений. От МРП зависят размеры налогов, штрафов и других платежей в бюджет. От МЗП – система регулирования оплаты труда.



Бюро нацстатистики говорит, что медианная заработная плата в Казахстане в этом году составила 251,4 тысячи тенге. Но зарплата - это не доход, ее надо делить и на иждивенцев. Детей, например. В пересчете на доход медианный получится в 151 тысячу тенге. Это 320 долларов в месяц! В три раза меньше, чем в развитых странах.



Это доходы всего населения Казахстана, разбитого на группы по 10 %. И здесь видно, что только у одного из 10 жителей страны доход выше, чем медиана. Одним махом можно отнести 90 % казахстанцев к бедным. А к среднему можно отнести только владельцев бизнеса или классных специалистов. А учитывая, что доходы в городе всегда выше, чем на селе, то основная масса бедняков проживает на селе или собирается переехать в города.



Вообще такая ситуация – это беда, если не катастрофа.



Вторая методика, используемая правительством РК, - социологическая.



- В современной социологии выделяют такие показатели, как определенный уровень доходов и образования, владение материальной или интеллектуальной собственностью, способность к высококвалифицированному труду. Согласно такому определению, к среднему классу можно отнести большинство частных предпринимателей и МСБ, - пояснил премьер.



По его данным, в Казахстане численность занятых в бизнесе составляет 38 % от рабочей силы, или 3,5 млн человек, а активно действуют 1,4 млн субъектов малого и среднего предпринимательства.



Это пирамида потребностей Маслоу. Это модель, показывающая иерархию потребностей человека.



Идея в том, что нормальный человек даже думать не будет о реализации своих запросов более высокого уровня, пока у него не закрыты более низкие потребности, базовые и важные для выживания.



Трудно писать пьесу, ночуя зимой на скамейке. Для человека в таком положении более важно думать, где ему жить и что есть. Это работает и в другую сторону: государству тяжело навязать обществу генеральную идею партии, если народу нечего есть. Холодильник всегда побеждает телевизор.



В то же время "спуск" по пирамиде воспринимается, как стресс, и вызывает жесткое противодействие и мобилизацию всех доступных ресурсов.



Мысль о равенстве в области прав влечет за собой также мысль о равенстве в области пользования жизненными благами. (Жан Поль Марат)



Где на этой пирамиде интересы среднего класса? Исходные данные: у него есть стабильный источник дохода, есть накопления, есть хорошая работа или бизнес. Как минимум такой человек будет стоять на 4-5 ступени.



Нижний класс – не имеющий собственности и имеющий низкий (нестабильный) доход – находится в массе своей на 2-3 ступени.



Верхний класс – богачи и олигархи – на 6-7 уровне.



Вспомните, первым делом в Астане построили оперу, "Хан шатыр", Триумфальную арку, соборы и мечети, массу монументальных зданий. Но вот низкие проблемы – сливную канализацию, систему водоснабжения, ТЭЦ – оставили на потом.



Если смотреть на общество с точки зрения пирамиды Маслоу, то средний класс - это люди, имеющие достаточный для жизни доход и потребляющие доступные блага. Иначе говоря, средний класс имеет (или пользуется) достаточное для себя жилье, владеет автомобилем или двумя, регулярно выезжает за рубеж, участвует в культурных мероприятиях и имеет достаточные сбережения. Исходя из этих требований те 10 % населения, которые имеют доходы больше 150 тысяч тенге на человека, можно смело делить на два. Итого, к среднему классу можно отнести не более 5 % казахстанцев. Это примерно один млн человек.



И, если судить по данным Нацбанка о суммах депозитов населения, две трети из числа среднего класса проживают в трех городах: Алматы, Астане и Шымкенте.



Отсюда и стремление молодежи уехать из села. Огни большого города манят.



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Среднему классу есть что терять. Он за развитие. Он заинтересован, чтобы его окружение тоже зарабатывало. Поэтому средний класс, кроме экономической роли, выполняет и политическую. Он делает общество более устойчивым. Если этого не происходит, он может переехать – в другой район, в другой город, в другую страну.



В принципе, ответ можно найти в тех же посланиях. Там говорится о более справедливом распределении национального дохода, увеличении пособий и заработной платы госслужащим.



Автор: Адил Урманов Источник - Караван

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