Реквием по ташкентскому скверу

22:40 13.11.2023 Свидетельства очевидцев



Ровно 14 лет назад в ташкентском сквере Амира Темура началась вырубка деревьев. Утрата главного символа столицы стала самым запоминающимся событием года. "Газета.uz" поговорила с очевидцами "скверной бойни" о вырубке и изучила архивные публикации в СМИ о позиции властей.







За более чем столетнюю историю ташкентский сквер сменил множество памятников и названий. До 2009 года неизменными в нем оставались лишь деревья. Однако людям потребовалось менее 10 дней, чтобы отправить их в мир иной.



С 12 по 20 ноября 2009 года в центре столицы Узбекистана шла ожесточенная битва, по итогам которой город лишился своего главного символа. К годовщине этой утраты корреспонденты "Газеты.uz" Жахонгир Азимов и Виктория Абдурахимова попросили столичных журналистов и активистов восстановить хронологию тех дней.



Как это было



Летопись "операции на сердце" на своем сайте вела экожурналист Наталия Шулепина. 17 ноября она написала, что вырубка началась 12-го числа.



По воспоминаниям экоактивиста и основателя проекта "Возрождение чимганского леса" Петра Стальбовского, в тот день он случайно шел по улице Сайилгох. Со стороны сквера Амира Темура доносился рев бензопил. Позже газета "Вечерний Ташкент" назовет происходящее "работами по благоустройству".



О грядущей массовой вырубке общественность заблаговременно не оповестили. Журналисты Евгений Скляревский, Наталия Шулепина, Тимур Карпов, Тамара Санаева, активист Петр Стальбовский и другие очевидцы, с которыми беседовали корреспонденты "Газеты.uz", узнали о вырубке через знакомых или подписчиков. Никто из наших респондентов не мог предположить, что вырубят весь сквер.



Главный редактор "Газеты.uz" Азамат Атаджанов, узнал об этом, проезжая мимо сквера.



"Представить, что вырубают весь сквер, было невозможно, - вспоминает Азамат Атаджанов. - Эта мысль сама казалась дикой. Рабочие, которые там были, привычно отвечали, что ничего не знают. Деревья вырубали так, словно сквер прореживали, поэтому было сложно сообразить, что вырубят все".



"Я думал одну-две спилят. Но никто не предполагал, что спилят все. Можно сказать, это была ужасная резня", - вспоминает Евгений Скляревский, автор альманаха "Письма о Ташкенте".



В 2009 году Тимур Карпов работал фотожурналистом. О вырубке он узнал через запрос редакции, на которую тогда работал.



"Я не поверил в это. Конечно же, побежал туда сразу и увидел весь этот геноцид деревьев", - рассказывает он.



По словам Тимура, сквер начали рубить с краев. Одновременно сносили здание 1898 года, построенное как православный храм Святого Александра Невского при Ташкентской учительской семинарии, и гостиницу "Пойтахт". Об этом в своем видеоэссе рассказывал историк Борис Голендер. Оба объекта находились на юго-западной стороне сквера. В это же время расширили проезжую часть у Ташкентского государственного юридического университета. Сейчас одна полоса этой дороги служит парковкой.



Снимок со спутника, сквер в июле 2008 года. Здание с оранжевой крышей - гостицина "Пойтахт". Здание с серой крышей близ метки Aloqabank - православный храмСостояние на ноябрь 2009 года. Источник: Google Earth



Наталия Шулепина писала, что деревья, которые предстояло срубить, отмечали желтой лентой. Гигантские платаны постепенно расчленяли, грузили в тракторные прицепы и увозили. Тимур Карпов пытался отследить, куда увозят деревья, но не смог найти конечный след. С того дня никто так и не узнал, куда или на что пошли могучие чинары. Наталия Шулепина писала, что на cквере было срублено около 400 деревьев.



"Идти по Скверу в эти дни - все равно, что идти по кладбищу. Тела деревьев пилили на части, грузили на транспорт, корни выкорчевывали", - писала экожурналист.



Наши респонденты больше вспоминают красные в разрезе стволы чинар, чем саму вырубку.



"Это выглядело совершенно мрачно. Вокруг лежали белые трупы с красной сердцевиной стволов, из которых буквально сочилась кровь. Как будто убивают какое-то животное, какого-то кита", - вспоминает Тимур Карпов.



"Многие люди так и говорили: "Из деревьев кровь сочится"", - рассказывает Евгений Скляревский.



"Сайту "Газета.uz" на тот момент было чуть более года, - рассказывает Азамат Атаджанов. - Мы только со временем поймем, что многие события нужно освещать сразу же, не дожидаясь ответа на официальный запрос. (Похожая ситуация была со сносом путепровода по улице Фергана йули. Рабочие на месте говорили, что путепровод сносят, но в хокимияте это опровергали и просили отправить запрос. Пока "Газета.uz" ждала ответа, путепровод снесли). [Что касается сквера], в телефонном разговоре в хокимияте сказали, что деревья рубить никто не посмеет, ведь - я отчетливо это помню - у многих деревьев на сквере и по улице Матбуотчилар, в том числе перед снесенным тогда же храмом Святого Александра Невского, стояли таблички о том, что они охраняются государством. Я наивно поверил. Отправил официальный запрос в хокимият и начал ждать".



Установок или просьб не писать о вырубке не было, вспоминает Азамат Атаджанов. Страха за последствия освещения вырубки - тоже. Но было непонятно, как действовать.



"Тогда рубили по всему Ташкенту. По Пушкинской рубили. По другим улицам - тоже. Люди не возмущались. Казалось, рубят - значит, надо".



На второй день вырубки Петр Стальбовский пришел на сквер в официальной одежде. Он захватил с собой цепь. Без лишнего шума привязал себя к одному из деревьев. По словам Петра, он пробыл там не менее двух часов.



"В первые полчаса прибыл рядовой патруль МВД, но я не пошел с ними на контакт, - вспоминает Стальбовский. - Они тоже поняли, что не смогут ничего изменить или выяснить. В следующие полчаса или более появился офицер. Он сказал, что прибыл специально, ничем не угрожает, оценивает меня адекватным и хотел бы только понять мои цели и состояние".



За все время вырубки Петр заметил некоторые закономерности. Он считает, что сквер рубили поэтапно с целью прощупать реакцию населения.



"Обрубленные куски лежали на земле. В целом на сквер можно было попасть, по-моему, до самого конца. Была иностранная туристка. Все для того, чтобы люди смотрели и чтобы посмотреть на людей, их реакцию", - сказал он.



По словам активиста, за все время, что он стоял прикованным к дереву, к нему подошел один сотрудник благоустройства.



"Он встал рядом, сочувственно взглянул на меня, словно хотел сказать: "Я тебя понимаю, ты - молодец", - рассказывает Стальбовский. - При этом он делал свое дело, а я - свое. Бригадир не гнал никого, как бы в знак того, чтобы меня и дерево оставили в покое. Там работы было валом".



Пока Петр мирно протестовал, Тимур Карпов фотографировал происходящее и разговаривал с сотрудниками благоустройства:



"Не надо забывать, что в 2009 году человек с фотоаппаратом приравнивался к террористу. Каждый работник, с которым я говорил, убеждал меня в неэстетичности сквера. "Некрасиво же, все будет красиво," - говорили все поголовно", - вспоминает фотограф.



Наталия Шулепина в одном из материалов писала: "На мой вопрос: "Что здесь будет?" милиционер отвечает: "Парк". "А что было?" - "Парк". "А какая разница?" - "Парк будет из елок"".



Через 40 минут после того, как Тимур начал фотографировать, к нему подошли люди в форме и попытались забрать камеру. Дело чуть не дошло до драки. В итоге его забрали в участок РУВД, но быстро отпустили. Оттуда Тимур прямиком отправился назад на сквер.



В отделение увели и Петра Стальбовского. Активист вспоминает, что на сквере к нему подошел подполковник. Он был обходителен, говорил с уважением.



"Он обходительно выяснял, разбирался. На самом деле моя акция не была направлена на то, чтобы оскорбить людей, мол, я вам ничего не скажу. Наоборот, я все вам скажу: тихо, по-человечески. Я ему сказал: „У меня желание, вот по-человечески, чтобы прекратилось все". Я понимал, что он не будет мне шепотом и по-человечески говорить, что я все правильно делаю. Но и мешать он не стал. Наверное, он действовал в рамках своего приказа - аккуратно решать проблему. Они нашли способ бесшумно разомкнуть цепь. Но даже до этого, подполковник долго думал, долго подходил, был крайне вежлив".



Когда цепь разомкнули, сотрудники РУВД вручили ее в руки протестующему и по-джентельменски попросили пройти в участок, рассказывает Петр.



"Руки не заламывали. Он был очень вдумчив, хотел понять, что мной движет. Как будто я блаженный", - продолжил он.



В РУВД Юнусабадского района у активиста просили расписку о признании и покорности, но он отказался подписывать документы. Сотрудники РУВД смирились, сняли отпечатки пальцев Петра и отпустили его.



Вырубка деревьев на сквере продолжалась до 20 ноября, следует из статей Наталии Шулепиной. Журналист вспоминает, что 21 ноября группа активистов собралась на церемонию возложения свечей. Клич кинули активисты из молодежной экосети.



"Мы тоже с коллегами пришли. Потом оказалось, что мы идем впереди, а за нами народ пристраивается. Это был целый флешмоб, шла целая колонна. Тогда еще был тротуар вплотную к скверу. Машины тормозят, мол, что это значит. А мы - им: "Поминки по скверу"".



"Когда ставили свечи, стемнело, - продолжила журналист. - Примчались майоры. Небольшой скандал, естественно. Затоптали. По горячим следам я про траурный марш у сквера не написала. Флешмобы уже были запрещены. Мы оттуда ноги уносили. Я с собой не брала фотоаппарат. Побоялась, что отнимут. Но люди снимали. Майор отбирал фотоаппарат у парня из "Голоса Америки". Но передали по рукам и не дали".



Объяснение властей?



Спустя несколько дней власти поняли, что должны дать людям хоть какую-то информацию, вспоминает Азамат Атаджанов. Официальную позицию 16 ноября 2009 года напечатала газета "Вечерний Ташкент".



Главный вывод, который можно сделать из этого материала: основная причина вырубки - это "эстетическое оформление" столицы, "чтобы город стал еще краше и благоустроеннее". В статье говорится, что в 2009 году сформировали специальную комиссию, которая изучила состояние зеленых насаждений на сквере и разработала "зеленую программу". В нее вошли представители Ташгоркомприроды, Главного управления благоустройства, представителей структур здравоохранения и других ведомств.



"По заключению комиссии, целесообразно продолжить обновление зеленых насаждений, как это было сделано на территориях многих парков и скверов, которые ныне превратились в поистине излюбленные места отдыха горожан и гостей столицы. Безусловно, не успеем оглянуться, подобный зеленый уголок раскинется и в сквере Амира Темура, где пока ведутся благоустроительные работы", - говорится в статье.



Причиной же вырубки называлась "скученность растений", которые "вытянулись" в результате самопосева:



"Эта зеленая зона, где растут различные виды деревьев, занимает небольшую территорию, и каждый, кто не раз бывал здесь, наверняка обращал внимание на скученность растений. Как отметили специалисты Главного управления благоустройства, многие деревья "вытянулись" здесь в результате самопосева, то есть выросли из семян, что и создало ныне "тесноту" между упорядоченными ранее рядами".



"Так растущие в сквере Амира Темура айлантус, ясень и отдельные другие растения выросли в результате самопосева и не обладают должной устойчивостью к нашим климатическим условиям".



Мутация короедов



К середине мая 2010 года Ташкентский городской комитет по охране природы сделал заявление о причинах вырубки сквера. Приводим его полностью.



"Все мы хорошо помним осень прошлого года, когда город подвергся нашествию саранчи. Сотрудники комитета охраны природы города Ташкента совместно с представителями Министерства здравоохранения давали разъяснения жителям столицы о том, что саранча вреда здоровья людям не несет и не является источником различного рода заболеваний.



Ташкентский городской комитет охраны природы сотрудничает и с Хокимиятом столицы. При его активном участии был разработан и принят Генеральный план реконструкции и развития Ташкента, который сейчас активно внедряется в жизнь.



"В настоящее время на основе разработанной специальной "Зеленой программы" основной акцент делается на своеобразие архитектуры как города в целом, так и каждой его улицы, площади, учтены традиции районов и их расположение, - говорит заместитель председателя Ташкентского городского комитета охраны природы. - Разработана отдельная программа по превращению столицы в цветущий город. В этом направлении стали использоваться новые методы, технологии выращивания и посадки зеленых насаждений".



При его разработке учитывалась особенность зеленых насаждений, а именно то, что им более 50 лет и они представляют определенную угрозу для населения и различных построек. Причиной прогноза такой угрозы послужили мутации короедов, которые были вредителями мягких пород деревьев, а сейчас становятся вредителями и твердых пород деревьев – таких как чинары.



Этот процесс произошел не сразу, а наблюдается в течение многих лет. Весна текущего года подтвердила оправданность этого опасения. Проливные дожди, сопровождаемые ураганными ветрами повалили многие деревья вблизи жилых домов и лишь по счастливой случайности не пострадали жители.



"Дождливая весна 2009 и 2010 годов способствовали интенсивному размножению вредителей-насекомых, которые нанесли существенный ущерб зеленым насаждениям Ташкента, - говорит начальник отдела охраны животного и растительного мира Ташкентского городского комитета охраны природы. - В соответствующих решениях по реконструкции и благоустройству города Ташкента, по нашим рекомендациям, особо указывается о необходимости посадок таких пород деревьев как дубы, клены и каштаны".



Поэтому в Генеральный план реконструкции и развития города Ташкента и был внесен пункт "о создании новых климатических зеленых зон". Это означает вырубку старых и больных деревьев по месту их выявления, а взамен разбивку парковых зеленых зон, где горожане могли бы отдыхать под сенью деревьев и фонтанов.



В текущем году Управление благоустройства хокимията города Ташкента проводит планомерную, согласно плану реконструкции и развития города Ташкента, вырубку старых деревьев и разбивку новых парковых климатических зон. При этом производится посадка таких твердых пород деревьев и зеленых насаждений, которые вредителям, в частности короеду, не по зубам.



Краткая история Сквера



Многие до сих пор полагают, что срубленным чинарам было больше тысячи лет. Эту версию опровергают историк Борис Голендер и журналист Евгений Скляревский. В своем видеоэссе историк рассказывал, что сквер строился с 1865 года. Второй же генерал-губернатор Туркестанского края Михаил Черняев (руководил с 1882 по 1884 годы), заметив неблагоустроенную площадь, поручил военному инженеру Михаилу Ульянову нарисовать очертание сквера. По его видению появилась сетка дорожек и были высажены чинары. По заявлению Голендера, это произошло в 1882 году.



Судя по архивным фотографиям, зеленые насаждения на территории парка появлялись поэтапно. Евгений Скляревский считает, что вырубленным чинарам было от 40 до 60 лет.



На протяжении многих десятилетий деревья спасали жителей от изнуряющей ташкентской жары, были центром притяжения горожан. Согласно архивным фотографиям, в советское время здесь располагались рестораны, продавали книги. Это было излюбленным местом писателей советского Узбекистана и шахматистов.



"Как минимум 30 досок в день выходило, - рассказывает шахматист дядя Хусан, играющий в сквере более 50 лет. - Как чинары срубили, вместе с ними ушли и шахматисты. Пустыней стало все".



"Это был подарок людям, такой вот платановый лес", - говорит Петр Стальбовский.



В истории "Вечернего Ташкента" деревья сквера запомнились так:



"Они не только портят внешний облик города, но и не отвечают санитарным и карантинным требованиям. Все это отрицательно сказывается на экологии, вредно отражается на здоровье людей".



Теории заговора



Нереалистичные объяснения о причинах вырубки породили среди населения множество теорий.



"Мне говорили, что бригадир или начальник какого-то управления увидел три маленьких больных дерева и поручил их убрать. Утром он приходит и видит, что срубили весь сквер", - рассказывает шахматист дядя Хусан. По его словам, всех виновных, за исключением одного, якобы сбежавшего в Казахстан, посадили.



Один из самых распространенных слухов - сквер уничтожили для того, чтобы прорубить вид на Дворец международных форумов. Есть и околонаучное объяснение, под предлогом которого чинары нередко рубят и сегодня: они якобы вызывают аллергию у населения.



По словам Тимура Карпова, была и другая популярная в те годы околонаучная гипотеза.



"Утверждали, что уровень грунтовых вод в Ташкенте сильно падает, а корневая система чинар способствует снижению этого уровня. Срубив сквер, они якобы хотели поднять уровень грунтовых вод", - продолжил он.



Согласно официальной позиции Ташгоркомэкологии, деревья болели. "Вечерний Ташкент" проиллюстрировал свою статью с объяснениями вырубки четырьмя фотографиями прогнивших стволов. Они были подписаны: "Таким было состояние многих деревьев в сквере Амира Темура". Но угол снимка не позволяет утверждать, что деревья росли в сквере.



Другая популярная теория - о том, что чинары ушли на изготовление мебели. Этой версии придерживаются большинство опрошенных.



"Вы знаете, сколько стоит куб платана? 400 долларов! - предположил Тимур. - Как только появилась эта версия, власти сделали все, чтобы эту версию закрыть: "Нет, это бесполезные деревья, только на паркет годятся". Но люди, которые занимались мебелью, с которыми я разговаривал, говорили, что деревья на сквере были отличные. Чем старше дерево, тем оно дороже, потому что у него высокая плотность", - говорит Тимур.



Ташгоркомэкологии эту теорию прокомментировало следующим образом:



"Всякого рода публикации, падких на дешевую сенсацию СМИ, по незаконной вырубке старых деревьев не соответствуют действительности. Изготовление же мебели из чинар также не соответствует действительности. Сушка, обработка пиломатериалов требуют столько средств, что дешевле ввозить их из-за рубежа. Этим так называемым журналистам, необходимо прежде ознакомиться с Генеральным планом реконструкции и развития города Ташкента, столицы суверенного Узбекистана и потом что-то писать.



За годы Независимости в Ташкенте было построено большое количество путепроводов, зданий и сооружений, новых разгрузочных мостов, благоустроено ряд площадей, создано новых климатических зеленых парковых зон. И так по всей республике. Ташкент обновил во многом свой зеленый наряд. И этот факт признается многими зарубежными СМИ. Так не лучше ли радоваться тому, что столица Узбекистана, Ташкент благоустраивается, обретает новый привлекательный зеленый облик, чем искать повод для сиюминутной дешевой "сенсаций"?!"



Пора рассказать правду?



Спустя 14 лет после того трагического события, наши респонденты единогласно заявляют, что потеряли родное место.



"Просто кусок сердца отрезали. Это было преступлением против всех жителей Ташкента. Это был геноцид деревьев", - говорит Тимур Карпов. С 2009 года он обходит сквер стороной.



- Какая разница [почему вырубили]? Уже все, не вернешь сад, - говорит дядя Хусан.



- Как думаете, какие выводы можно сделать из истории?



- У нас не знают, как делать выводы. Мы пока Америку догоняли, от Африки отстали. Здесь ничего не решается просто так. Я лично не думаю, что кто-нибудь какой-нибудь вывод сделал. Везде вырубают. Зачем - никто не знает. Значит выводы никто никакие не делает.



Практически все опрошенные отмечали, что вырубка сквера стала отправной точкой для продолжительного истребления деревьев по всей стране.



"Чинары стали рубить везде, - говорит Евгений Скляревский. - Рубили во дворах, школах. Люди ничего не могли сделать. Теоретически люди могли пожаловаться в Госкомэкологии, но это совершенно не работало".



Евгений Семенович надеется получить юридическую оценку "всему этому безобразию, потому что это был акт экологического вандализма".



"Чтобы хотя бы назвали имена виновных, заказчиков, чтобы история знала, кто это все сотворил", - сказал он.



Впрочем, какими бы пессимистичными ни казались ответы очевидцев или как бы они ни отрицали, что никаких уроков они не извлекли, в сознании ташкентцев произошла перемена. Они знают, что деревьям нужны защитники. Деревья не могут постоять за себя сами. В 2009 году, увидев начало вырубки сквера в самом сердце Ташкента, люди оказались в состоянии шока.



"Тогда ты чувствуешь абсолютную беспомощность. Она обескуражила. Было такое проигранное состояние, отчаяние. К тому же память об андижанских событиях была свежа", - объясняет Тимур Карпов причину, по которой общественность не смогла отстоять сквер.



Оглядываясь назад, Петр Стальбовский считает, сквер можно было бы спасти, если бы на защиту деревьев вышли люди.



Сейчас картина немного иная. Хоть зеленые насаждения и продолжают рубить, бывают случаи, когда память об утерянном сквере сплачивает. Одним из таких примеров Тимур Карпов считает борьбу за бульвар "Голубые купола".



"Я не могу понять одного: почему власти не могут просто остановиться? - задается вопросом Карпов. - Уже и так понятно. Уже все говорят. И пыльные бури мы видим. И президент говорит, и показательно хокима ругают. Можно просто от деревьев отстать? У нас их очень мало".



Над материалом работали Жахонгир Азимов и Виктория Абдурахимова.



https://www.gazeta.uz/ru/2023/11/12/amir-temur-square-2009/ Источник - Газета.uz

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