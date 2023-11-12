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Цена на нефть может вернуться к $90 за баррель
22:46 13.11.2023

Бочки с запятой: цена на нефть может вернуться к $90 за баррель
В чем причины снижения стоимости сырья и какие факторы помогут пробить новый коридор

Павел Вихров

По мере уменьшения рисков эскалации конфликта между Израилем и Палестиной участники рынка стали не так сильно опасаться сбоя поставок нефти на мировые рынки, из-за чего цена на сырье существенно снизилась, рассказали "Известиям" эксперты. Нефть марки Brent уже вторую неделю бьет антирекорды - стоимость черного золота за неделю снизилась почти на 7%, достигнув отметки $80,6 за баррель, хотя эксперты прогнозировали достижение планки $100 за бочку. Впрочем, аналитики отмечают: на фоне роста мирового спроса и политики альянса ОПЕК+ по ограничению добычи котировки все же могут вновь вернуться к уровню $90 за баррель еще в этом году.

Состояние нормы

Цены на нефть постепенно возвращаются к своему нормальному состоянию, в котором они находились до начала войны Израиля и Палестины, так как фактически реализовался наиболее "мягкий" сценарий развития этого конфликта, сказал "Известиям" доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

- Да, число жертв в секторе Газа, увы, растет, но в военные действия не втянуты другие страны региона, и в первую очередь Иран. Несмотря на жесткую риторику ряда политиков из исламских государств, пока что нет признаков того, что регион может "полыхнуть" и будут прерваны поставки нефти с Ближнего Востока (в результате эмбарго или вследствие военных обстоятельств - к примеру, силового перекрытия Ормузского пролива). Поэтому мировые биржи "отрабатывают" этот новостной фон, играя на снижение нефтяных котировок, - пояснил эксперт.

Стоимость нефти марки Brent уже вторую неделю бьет антирекорды - черное золото за прошлую неделю подешевело почти на 7%, достигнув 10 ноября отметки $80,6 за баррель. Впрочем, к концу того же дня цены на сырье вновь восстановилась до уровня выше $81,5 за бочку.

Как писали "Известия", существенный рост цен на нефть произошел на фоне обострения палестино-израильского конфликта. 27 октября после заявлений руководства еврейского государства о расширении сухопутной операции в секторе Газа сырье за 15 минут подорожало на 3%, превысив уровень в $90,5 за бочку. При этом накануне обострения конфликта нефть торговалась по цене около $85.

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7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары. Пострадали тысячи человек с обеих сторон.

Аналитики прогнозировали, что на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС цена нефти может вырасти до $120 за баррель уже в ноябре. По словам специалистов, такой сценарий был возможен в случае эскалации конфликта и включения в него других ближневосточных государств, что могло привести к закрытию Ормузского пролива и массовому срыву поставок нефти на мировые рынки.

- С начала боевых действий Израиля в секторе Газа все трейдеры ожидали значительного ответа от исламских государств, особенно от Ирана. Участники рынка опасались включения его в боевые действия и более значительной поддержки. Однако дальше заявлений о поддержке дело не пошло, рынки поняли, что ни блокада перевозок, ни включение в войну Ирана или других исламских государств не грозят, и напряжение спало, - согласен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

27 октября Израиль нанес по сектору Газа один из сильнейших ударов с начала обострения палестино-израильского конфликта - в анклаве оказались полностью парализованы система связи и интернет. После этого в ЦАХАЛ заявили, что израильская сторона расширяет наземную операцию в Газе. Официальные лица Саудовской Аравии сообщили газете The New York Times, что наземное вторжение Израиля в сектор Газа станет катастрофой для всего Ближнего Востока. Иран неоднократно угрожал присоединиться к войне против Израиля, если ЦАХАЛ продолжит реализацию планов вторжения в сектор Газа.

- При этом нынешний ближневосточный конфликт, хотя его прямое влияние на котировки, как было сказано, фактически обнуляется, в будущем останется важным фактором влияния. Он фактически напомнил рынку о существовании "политической составляющей" цен, о сохраняющихся геополитических угрозах, которые могут в любой момент выйти на авансцену, - отметил Валерий Андрианов.

Фактор влияния

Еще одним существенным фактором давления на нефтяной рынок стала политика стран ОПЕК, отметил секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин. По его словам, несоблюдение в полной мере квот некоторыми участниками альянса способствует снижению котировок.

- Ирак увеличил свою добычу на 90 тыс. баррелей в сутки, Ангола - на 30 тыс. баррелей, повышает добычу Иран. Также страны, не входящие в картель, такие как Мексика, Норвегия, нарастили свою добычу, - отметил Дмитрий Полохин.

По отдельности увеличение производства этими странами может быть не столь велико, но суммарно оно оказывает давление на цены, считает эксперт.

СМИ писали, что добыча нефти ОПЕК в октябре оставалась относительно неизменной по сравнению с сентябрем, поскольку скромный рост среди африканских стран-членов был компенсирован снижением добычи в других государствах. Сообщалось, что в октябре ОПЕК добыла 28,08 млн баррелей нефти в день, что примерно на 50 тыс. баррелей в сутки больше, чем в сентябре.

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6 ноября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+, объявившие о дополнительных добровольных сокращениях добычи, продолжат исполнять свои обязательства. Саудовская Аравия дополнительно к основным соглашениям снизила добычу на 1 млн баррелей в сутки, а РФ сократила поставки нефти на экспорт еще на 300 тыс. Действие этих мер должно продлиться до конца года.

В целом страны ОПЕК и другие нефтедобывающие государства, участвующие в соглашении о сокращении производства (ОПЕК+), по итогам прошедшей 4 июня встречи в Вене договорились снизить квоту на добычу на 1,6 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года, писали "Известия". Общий показатель этих государств в следующем году составит 40,46 млн баррелей в сутки.

Фактором, который будет способствовать росту котировок, останется состояние экономики Китая, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

- Китай вопреки прогнозам о проблемах в экономике прекрасно на данный момент с ними справляется, - отметил он.

В итоге, по словам специалиста, на фоне роста ВВП Китая как одного из крупнейших потребителей энергоносителей в мире будут укрепляться и цены на сырье. В дальнейшем цена нефти вернется на траекторию постепенного, но уверенного роста, обусловленного сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением (хотя и недостаточно быстрым) мирового спроса на нефть, считает Валерий Андрианов. Можно ожидать, что цены к концу 2023 года все же приблизятся к уровню $90 за баррель, а в 2024-м будут, как и прогнозировалось, стремиться к коридору $95–100 за бочку, заключил он.

Источник - Известия
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