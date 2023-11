ЦентрАзия | Затягивание войны на Ближнем Востоке погубит США, - "An Nahar"

22:47 13.11.2023 An Nahar

Ливан



Как "7 октября" отразится на глобальном положении Америки?



Затягивание войны на Ближнем Востоке погубит США, пишет An Nahar. Вашингтону приходится одновременно поддерживать Тель-Авив и Киев, отвлекаясь от Пекина и Тегерана. Однако это не основная проблема для Соединенных Штатов.



Джордж Исса



По мере того как война в Газе вступает во второй месяц, Соединенные Штаты оказываются в затруднительном положении. Америка – это страна, которая способна остановить конфликт, если захочет. Но все сложно. Теоретически администрация Байдена может оказать давление на правительство Израиля, чтобы оно прекратило бомбардировки. Вот что было сделано в 2021 году: через девять дней после нападения Израиля президент США Джо Байден заявил премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что не может поддержать его операцию в секторе Газа из-за давления общественности. Через два дня было объявлено о прекращении огня.



На этот раз все несколько по-другому. Огромное число погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль [7 октября] ограничивает возможность администрации Байдена сдерживать израильтян, особенно потому, что и среди американцев есть убитые и пленные. Вашингтон настраивает на необходимости минимизировать потери среди гражданского населения, но в секторе Газа всего за один месяц уже погибло более 10 тысяч человек. Кроме того, Тель-Авив не особо склонен прислушиваться к советам и давлению Америки, поскольку число погибших израильтян превысило 1 400 человек.



Такой роскоши нет



Война в Газе может затянуться на месяцы. Причина этого в том, что у израильтян есть разработанный план, основанный на последовательных циклах наступлений и отступлений. Это означает, что все, что Вашингтону предстоит сделать на следующем этапе, если эта гипотеза верна, - это следить за тем, как быстро Израиль сможет захватить северную часть сектора Газа. Одновременно с этим США будут поддерживать тайные контакты по дипломатической линии. Если Израиль сможет долго ждать, прежде чем остановить свои военные операции, поскольку он является основной целью атаки, то у Соединенных Штатов такой роскоши нет.



Сверхдержава [США] не может игнорировать два крупных конфликта одновременно. Благодаря военной поддержке, которая пересекла "красные линии" России, Вашингтону удалось ограничить конфликт на Украине. На сегодняшний день, похоже, ему удалось предотвратить расширение масштаба войны на Ближнем Востоке. И все благодаря огромным военным ресурсам, которые тот отправил в регион. Но вероятность эскалации сохраняется. США также пристально следят за ситуацией вокруг Тайваня. Некоторые эксперты начали говорить о том, что холодная война между американцами и китайцами начинает разгораться в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако позиция Америки связана не только с предупреждением конфликтов, но и со способностью положить им конец, а то и вовсе устранить их причины.



Варианты и дилеммы



Америка стремится положить конец вооруженным конфликтам, чтобы защитить своих союзников и партнеров. На Украине у США связаны руки. Они не могут заставить Киев сесть за стол переговоров, если Москва к этому не готова. Это говорит о том, что Вашингтон проиграл России. В то же время США продолжают отправлять Киеву тяжелое вооружение, что лишает их "сильной карты" против русских. На Ближнем Востоке у Вашингтона больше поле для маневра или, как говорит Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона, путь к миру в Газе короче, чем на Украине.



Что касается конфликта на Ближнем Востоке, администрация Байдена, скорее всего, подождет еще несколько недель, чтобы получше узнать дальнейшие планы Израиля, а также призовет к гуманитарному перемирию или тактическому прекращению огня, чтобы освободить пленных и доставить гуманитарную помощь. Израилю вроде бы удалось разделить сектор Газа надвое, и ожидается, что он сосредоточит свои усилия на его северной части (город Газа). Если ему удастся ослабить ХАМАС в этой части страны, было бы логично рассматривать это как победу Израиля и его союзника. В то же время маловероятно, что администрация США даст израильтянам "зеленый свет" на вторжение в южную часть сектора Газа. Самым большим препятствием для Байдена является время. Если наступление Израиля в Газе будет остановлено, американский президент столкнется с дилеммой: отказ от давления означает потерю молодого, прогрессивного крыла Демократической партии. Оказание давления на Израиль с целью остановить войну, особенно если оно увенчается успехом, приведет к тому, что его союзник, и косвенно Соединенные Штаты, проиграют эту войну. Это может оказать влияние на ожидаемый ход поствоенных переговоров.



В последнем случае Байден проиграет более чем на одном уровне. Израильтяне с подозрением относятся к решимости его администрации защищать Израиль, учитывая, что личные отношения между Байденом и Нетаньяху до 7 октября были не самыми лучшими. Неудачи Израиля в войне с ХАМАС подвергаются резкой критике со стороны республиканцев. Даже если Байден не станет сдерживать Израиль, республиканцы все равно обвинят его администрацию в смягчении санкций в отношении иранцев, что дало Тегерану возможность усилить поддержку ХАМАС, чтобы тот смог начать свою операцию. Более того, поражение Израиля может даже повлиять на его популярность среди независимых политиков, поскольку американцы негативно относятся к его внешнеполитическому курсу.



В первом случае, то есть если Вашингтон продолжит поддерживать израильтян до 2024 года, положение Байдена в Демократической партии может стать еще более шатким. Среди демократов рейтинг Байдена находится на низком уровне, и его шансы сохраняются лишь потому, что его наиболее вероятным конкурентом является Дональд Трамп. Но по мере того, как шансы последнего улучшатся, Байден может потерять даже это конкурентное преимущество.



Варианты для противников Америки



Россия и Китай будут наблюдать за развитием событий на Ближнем Востоке. Москва намеревается взаимодействовать с Вашингтоном исходя из принципа "баш на баш". Старший исследователь Фонда Карнеги* Александр Габуев** утверждает: Россия хочет выступить посредником на Ближнем Востоке в обмен на уступки по Украине со стороны Америки. Однако, по словам Габуева, российские власти уже вряд ли смогут участвовать в таком посредничестве. Неизвестно даже, согласится ли Израиль на такое посредничество после того, как Россия приняла делегацию ХАМАС после 7 октября, не говоря уже об антисемитских беспорядках в аэропорту Махачкалы (Дагестан).



С другой стороны, то, что Вашингтон сталкивается с двумя конфликтами одновременно, означает, что у Китая растут шансы захватить Тайвань силой. Помимо этого, Пекин считает поддержку палестинцев связующим мостом с Глобальным Югом, что, по всей видимости, является частью долгосрочной китайской политики. Больше разрушений и убийств в секторе Газа означает дальнейшее улучшение имиджа Пекина среди народов и лидеров этого региона. Китай поддерживает Палестину, несмотря на тесные экономические отношения с Израилем. Однако "мягкая сила", применяемая Пекином к странам Глобального Юга, не компенсирует ни "жесткую силу", которую используют Соединенные Штаты в регионе, ни их долгий дипломатический опыт в региональных мирных переговорах.



Иран также может быть заинтересован в расширении масштабов войны на Ближнем Востоке, чтобы истощить Израиль и Соединенные Штаты. Но он вынужден трезво оценивать ситуацию. Тегеран понимает, что расширение войны на Ближнем Востоке приведет к тому, что Байден с большой вероятностью проиграет президентские выборы в 2024 году. Проигрыш Байдена приведет к победе его заклятого врага Дональда Трампа и, следовательно, к возвращению "кампании максимального давления", истощившей иранскую экономику. Таким образом, Тегеран заинтересован в том, чтобы Байден остался на посту президента США, и этот вопрос имеет приоритет над всеми другими.



Китай, Россия и Иран должны подождать и посмотреть, достаточно ли двух военных конфликтов, чтобы истощить Соединенные Штаты. Неудачный вывод войск из Афганистана может так или иначе повториться в секторе Газа. Но, за исключением внезапного нападения на Тайвань, результаты которого не могут быть гарантированы после российского опыта на Украине, похоже, что у Китая не так много шансов извлечь выгоду из войны в секторе Газа. У него есть два варианта: утвердиться в качестве мировой державы, выступающей посредником в этом вопросе, или ослабить глобальную гегемонию Соединенных Штатов. То же самое может относиться и к России. В октябре Китай отметил 10-летний юбилей со дня выдвижения инициативы "Один пояс – один путь", но председатель Си Цзиньпин не упомянул войну в секторе Газа во время речи, которую он произнес в Пекине по случаю этого события.



Главное слабое место



Неспособность противников США использовать войну в Газе для достижения собственных целей вовсе не означает, что у американцев мало глобальных проблем. На повестке дня Байдена много острых вопросов, в том числе напряженность или конфликты низкой интенсивности (Балканы, Судан, Нагорный Карабах...), вмешательство Северной Кореи в конфликт на Украине, климатический кризис и другие.



Однако, как это ни парадоксально, глобальное могущество Америки может вскоре пошатнуться из-за внутренних, а не внешних кризисов. Политика США в отношении войны на Ближнем Востоке будет зависеть от того, сможет ли Вашингтон выдержать давление американской общественности в год выборов. В таких обстоятельствах зачастую демонстрируется низкий порог устойчивости.



