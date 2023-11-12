"Пузырь всего": Кийосаки предрек величайший крах экономики за всю историю

22:52 13.11.2023

Известные инвесторы снова заговорили о возможности масштабного экономического кризиса в США. Лопнет "пузырь всего", то есть не на отдельных рынках, а сразу на многих: ценных бумаг, недвижимости, биржевых товаров, криптовалют



Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм прогнозирует, что индекс крупнейших американских компаний S&P 500 может упасть более чем на 50%, и призывает не инвестировать в США, в частности, из-за огромного госдолга этой страны, достигшего $33 трлн. На выплату процентов по нему Штаты уже начали тратить больше, чем на оборону. А Марк Спицнейгел, основатель и инвестиционный директор хедж-фонда Universa Investments, рассуждает о формировании «величайшего кредитного пузыря в истории человечества» и «экономики пороховой бочки».



Ярче всего ожидания предстоящего кризиса выразил Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Он грозит «величайшим крахом в мировой истории» и советует отказаться от традиционной стратегии инвестирования 60/40 (60% в акции, 40% в облигации). Тех, кто ее придерживается, он считает пассажирами «корабля дураков», которые в 2024 году потеряют больше всех. Кийосаки советует вкладываться совсем в другие активы.



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