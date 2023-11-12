34-летний Азамат Кадыров назначен вице-мэром Бишкека

22:54 13.11.2023

Бишкек (АКИpress) – Кадыров Азамат Кадырович назначен заместителем мэра города Бишкек по вопросам муниципального имущества и землепользования.



Как сообщила пресс-служба мэрии, соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.



