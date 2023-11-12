|22:54 34-летний Азамат Кадыров назначен вице-мэром Бишкека
22:52 "Пузырь всего": Кийосаки предрек величайший крах экономики за всю историю
22:47 Затягивание войны на Ближнем Востоке погубит США, - "An Nahar"
22:46 Цена на нефть может вернуться к $90 за баррель
22:43 Экс-сотрудник МВД Бунед Ражабов стал хокимом Ургенча
22:40 Реквием по ташкентскому скверу
22:27 "Полумесяц и звезды". Путин откалибровал баланс отношений с Казахстаном,- Г.Мирзаян
18:40 Будущий владелец Карагандинского металлургического комбината (Кармет) найден?
18:37 Что такое "средний класс", и сколько людей находятся за чертой бедности в Казахстане, - А.Урманов
18:30 Сменившая рос-гражданство на казахстанское фигуристка Самоделкина обещает добыть медали
17:15 В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ (карта)
16:53 В бою в Газе погиб известный израильский кино-продюсер Матан Меир
16:48 Кыргыз Жамалбек Асылбек уулу - чемпион мира по самбо!
16:39 Генерал Жазыкбаев назначен заместителем начальника ГенШтаба КазАрмии
16:38 11-летний казахстанец Радмир Хайбуллин стал лучшим в мире в игре на баяне
16:36 За связь с мафией. Объявлен в розыск владелец Бишкекского ЦУМа Анвар Габбазов
16:34 Новым покупателем российско-индийских ракет "БраМос" может стать Таиланд
16:33 Родословная кыргызов - какие села в Ошской области названы в честь племен и родов (список)
12:33 Моди отказался класть все яйца в американскую корзину, - Владимир Скосырев
12:31 Молдова: ледяной душ для партии власти, - Зураб Тодуа
12:25 Уволена министр обороны Британии мисс Браверман. Ввиду очевидного идиотизма
09:16 Тайвань – главная тема предстоящей тяжелой встречи Байдена и Си Цзиньпина, - Тимоти С. Рич
09:14 Италия заходит в Центральную Азию через Узбекистан, - В.Панфилова
09:04 VIP-семейка уродов Бишимбаевых уже пытается отмазать своего сына министра - упыря-убийцу
08:11 Начальника полиции казахского Талдыкоргана Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании
08:08 Скончался Болат Назарбаев (брат Нурсултана)
04:28 Этнотуризм в Узбекистане – магнит для путешественников
04:25 ИИ готов войти в каждый дом: пора начинать бояться "бунта машин?"
04:22 Традиционные отношения: как живут современные гейши
04:20 Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией, - Игорь Кармазин
04:18 Правда о гонконгском гриппе: чего бояться и как уберечься
01:14 Война в Газе и будущее Ближнего Востока, - Андрей Кортунов
01:01 Рождение нового мира: государство-банкир. Британская империя как антипод христианского Рима, - В.Можегов
00:57 Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете, - "Взгляд"
00:46 Ближний Восток: когда взорвется Западный берег реки Иордан? - Д.Минин
00:45 Гегемон на глиняных ногах и грядущий Апокалипсис. Запад расчеловечивается ударными темпами, - А.Белов
00:42 Эгоизм, ненависть, невежество: Запад выпустил трехголового Кракена, - В.Михеев
00:38 Об искусстве специальной военной операции, - Сергей Полетаев
00:33 Мир, объятый войной и забвением, - Rebeliоn
00:31 КазЧиновники обещают к 06.2024 построить резерват для тюленей на Каспии
00:28 И на Украине, и на Ближнем Востоке Запад выбрал поражение, - Telegraph
00:16 Ближневосточный конфликт объединил мусульманские страны, - Геннадий Петров
00:11 Иран устал от палестинского вопроса. Почему Исламская Республика не воюет с Израилем, - НГ
00:03 Мечты лимитрофов о величии, - Андрей Школьников
|34-летний Азамат Кадыров назначен вице-мэром Бишкека
22:54 13.11.2023
Бишкек (АКИpress) – Кадыров Азамат Кадырович назначен заместителем мэра города Бишкек по вопросам муниципального имущества и землепользования.
Как сообщила пресс-служба мэрии, соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.
Ранее эту должность занимал Нурдан Орунтаев, а Кадыров был заместителем директора Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии столицы.