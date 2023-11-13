Страны Ближнего Востока хотят лишить Израиль ядерного оружия, - И.Субботин

00:30 14.11.2023

13.11.2023



Война в Газе становится стресс-тестом для режима нераспространения

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Пуск израильской ракеты "Хец-3", поразившей в космосе баллистическую ракету йеменских хуситов. Кадр из видео с канала Министерства обороны Израиля на Youtube

Страны Ближнего Востока готовятся провести международную конференцию по денуклеаризации. Тревогу у региональных держав вызвали высказывания израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху, который допустил нанесение ядерного удара по сектору Газа в условиях нынешнего конфликта. Выступление министра нарушило режим конфиденциальности вокруг атомной программы еврейского государства и открыло новый угол атаки на правительство Биньямина Нетаньяху. Однако многие страны региона так или иначе не против пойти на нарушение режима нераспространения.



Призыв созвать международную конференцию, посвященную вопросам нераспространения, содержит резолюция, принятая на совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Саудовской Аравии. Особое внимание на этот документ обратил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заметил, что для Ближнего Востока такие переговоры будут новым опытом. "Впервые мы предлагаем провести региональную конференцию по денуклеаризации в связи с ядерным вооружением у Израиля, – заявил глава республики, общаясь с журналистами на борту своего самолета. – Тут есть тактическая и стратегическая составляющие проблемы. Эти две составляющие хорошо взаимосвязаны".



Триггер создали слова израильского министра Амихая Элияху, который публично допустил нанесение ядерного удара по сектору Газа в качестве "одной из опций" в войне. Отдельно представитель правительства выразил уверенность в том, что в палестинском анклаве нет мирного населения.



После того как его выступление спровоцировало возмущение не только среди израильских, но и зарубежных политиков, Нетаньяху был вынужден дать обратный ход. Премьер-министр выступил с заявлением, что его страна действует в соответствии с международным правом. Сам Элияху, по данным местных изданий, был по распоряжению Нетаньяху отстранен от заседаний правительства.



в социальной сети X (Twitter)Элияху не входит в военно-политический кабинет, но его слова разрушили статус-кво в режиме секретности. Десятилетиями еврейское государство не отрицало и не признавало наличие ядерного арсенала. Именно поэтому за угрозу министра ухватились представители Палестины. Глава МИД Рияд аль-Малики направил специальное заявление в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на имя генерального директора Рафаэля Гросси. В своем обращении глава палестинской дипломатии отметил, что публичные выступления, которые звучат со стороны отдельных министров, подразумевают "официальное признание того, что Израиль обладает ядерным оружием". Это, по его словам, требует международного разбирательства.

Отдельную линию атаки наметил Иран, который принято подозревать в планах получить военный атом. По-видимому, Тегеран увидел в ситуации шанс перевести фокус со своей ядерной программы. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами назвал слова Элияху "признанием Израиля в обладании ядерным оружием" и "вызовом простейшим принципам международного права и уставу ООН". В свою очередь, бывший глава ОАЭИ Али Акбар Салехи обвинил профильные международные организации в пассивности. "Предположим, эти комментарии (слова Элияху. – "НГ") были сделаны должностным лицом другой страны. Какой переполох это вызвало бы?" – поставил вопрос отставной иранский чиновник.



Очевидными амбициями в сфере ядерных разработок обладает Саудовская Аравия, которая в рамках подготовки к нормализации двусторонних отношений с Израилем пыталась выторговать у администрации президента США Джозефа Байдена помощь в создании на своей территории ядерной инфраструктуры полного цикла. Несмотря на то что Эр-Рияд подчеркивал свою заинтересованность в мирном атоме, наследный принц Мухаммед бин Сальман всегда говорил о том, что не будет просто наблюдать за тем, как соседи по региону обзаводятся оружием массового уничтожения. Так, в сентябрьском интервью телеканалу Fox News кронпринц предупредил, что его страна пойдет на "аналогичный шаг", если Иран сможет получить ядерный арсенал.



На несправедливость в вопросе нераспространения всегда указывала Турция. Самым заметным в этом плане выступлением Эрдогана была речь в 2019 году на Экономическом форуме Центральной Анатолии. "Рядом, почти по соседству, есть Израиль. Они (власти страны. – "НГ") пугают остальных, обладая этим (ядерным оружием. – "НГ"), и никто не может прикоснуться к ним", – сказал турецкий лидер. Его комментарии спровоцировали предположения, что турецкую военную и политическую элиту тяготят положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который Анкара подписала в 1980 году, и вместе с тем пункты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), к которому республика присоединилась в 1996 году.



На качественно другой уровень проблема нераспространения выходит и из-за действующих в регионе иррегулярных формирований. Министерство обороны Израиля опубликовало 13 ноября видеоролик, который демонстрирует, как ракета "Хец-3" системы противоракетной обороны "Arrow" перехватывает баллистическую ракету на высоте 1600 км над Аравийским полуостровом на пути к израильскому портовому городу Эйлат. Ведомство подчеркнуло, что это произошло во время нынешней операции "Железные мечи". Не исключено, что на кадрах запечатлен произошедший 9 ноября инцидент, когда израильским военным впервые пришлось задействовать свою внеатмосферную систему противоракетной обороны для отражения угрозы со стороны Красного моря. Речь шла об атаке йеменских хуситов, располагающих иранским вооружением. Эксперты заявили, что это является первым боевым столкновением в космосе.



Использование баллистических ракет ставит вопрос о потенциале йеменской группировки, которую принято считать опосредованным инструментом Тегерана. Тем более что 8 ноября шиитское движение показало, что может сбивать американские беспилотники. Пентагон подтвердил уничтожение своего дрона MQ-9 Reaper у побережья Йемена.



"Дискуссии на тему необходимости денуклеаризации региона регулярно возникают во время различных обострений, а то, что они возникли на фоне нынешнего конфликта, неудивительно, – заявил в беседе с "НГ" старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. – Пусть заявивший о возможности применения ядерного оружия министр и не самый авторитетный, но он все равно министр, то есть высокопоставленное официальное лицо. В условиях, когда Израиль в принципе поддерживает вокруг своей ядерной программы обстановку высочайшей секретности, и неизвестно, при каких условиях он готов применить ядерное оружие, подобное заявление неизбежно вызвало негативную реакцию со многих сторон".



Собеседник "НГ" выразил сомнение в том, что заявления что-либо могут изменить: "Все региональные игроки в первую очередь смотрят на конкретные действия, а не на слова".