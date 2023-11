Байден хочет избежать обострения споров с Китаем, - Владимир Скосырев

00:37 14.11.2023

13.11.2023



Си в ответ потребует отказа США от вмешательства в выборы на Тайване

Владимир Скосырев



Си Цзиньпин и Джозеф Байден встречались на полях саммита "большой двадцатки" в Индонезии в прошлом году.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден попытаются снизить напряженность в отношениях двух держав на встрече в Сан-Франциско в среду. К этому они стремились и год назад на переговорах на полях саммита G20 в Индонезии. Тогда разрядке помешал отклонившийся с курса китайский воздушный шар, который США сбили. На сей раз контакту в верхах предшествовали визиты глав дипломатических и других ведомств обеих стран. Так что разговор лидеров предваряла гораздо лучшая подготовка.

The Financial Times, ссылаясь на американских чиновников, предсказывает, что больших соглашений не будет достигнуто. Ведь поскольку на Тайване в январе пройдут президентские выборы, разногласия по судьбе острова нисколько не ослабли. Правда, Байден подтвердит приверженность политике "одного Китая", что означает признание Пекина единственным правительством Китая. Но этот шаг будет сопровождаться предупреждением, чтобы Китай воздержался от политического вмешательства в выборы на Тайване.



"Речь не идет о большом списке договоренностей. Задача состоит в том, чтобы управлять конкуренцией, предотвращать риск конфликта и обеспечить открытость линии коммуникаций", – сказал американский чиновник. Он пояснил, что ввиду близости выборов на Тайване и в США дорога китайско-американских отношений неизбежно будет ухабистой.



Белый дом сообщил прессе, что по окончании встречи лидеров не будет опубликовано совместное заявление. Это означает, что стороны очень далеки от разрешения фундаментальных спорных проблем, говорит Деннис Уайлдер, бывший чиновник Белого дома, а ныне сотрудник в Университете Джорджтауна. По его словам, во время беседы в течение четырех часов будет обсуждаться ряд тем – от действий китайских ВМС в Южно-Китайском море до американского контроля над экспортом американских технологий в КНР. Пекин считает эту меру попыткой воспрепятствовать развитию Китая. Возможна сделка по восстановлению коммуникаций между вооруженными силами двух стран. Китай прервал их после того, как экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила в прошлом году Тайвань.



Еще одним подтверждением холодного состояния китайско-американских отношений должно стать то, что не планируется ужин после переговоров. Вместо этого Си будет присутствовать на приеме, который устроят лидеры американского бизнеса. Ожидают, что на прием придет, в частности, глава Apple Тим Кук.



Комментируя предстоящее общение двух лидеров, некоторые эксперты вспоминают формулу Мао Цзэдуна "острием против острия". Именно в таком ключе, наверное, сложится дискуссия о Тайване.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Именно тут обнаружится резкое расхождение позиций двух держав. В ответ на предупреждение Байдена о невмешательстве Китая в выборы Си потребует, чтобы США не вмешивались в дела острова. Однако США хотят на время притушить эскалацию. Ведь у американцев возникли осложнения на других направлениях, в частности, на Ближнем Востоке. Китайцам это выгодно. Китай, вероятно, будет требовать реальных уступок. Ближний Восток будет обсуждаться, но не ясно, есть ли перспективы для компромисса. Стороны также могут восстановить военные связи.



Не исключено, что будет затронута проблема использования искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях, в частности, при применении дронов. Китай в принципе выступает за ограничение ИИ в летательных системах. У США и Китая идет диалог по этому поводу. Но запрет на использование ИИ в военных целях чрезвычайно сложно будет проверить".



Американская пресса пишет, что может обсуждаться и контроль над ядерным оружием. Кашин пояснил, что у США и Китая восстановился экспертный диалог по этому вопросу. Но расширять его эксперты не могут. Ведь подвижек в позиции Пекина нет. Если Китай пойдет на официальные переговоры по этому вопросу, то только тогда, когда достигнет сравнимого с США уровня ядерных вооружений.



The New York Times пишет, что хореография переговоров тщательно отработана. Как говорят представители американской администрации, Байден намерен включить в повестку и Украину, и войну между Израилем и ХАМАС. Причем Байден подчеркнет, что, несмотря на расхождения по геополитическим вопросам, США не собираются разрывать экономические связи с КНР. Эту позицию озвучила и министр финансов США Джанет Йеллен, которая встречалась с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, прибывшим на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.