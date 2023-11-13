Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне, - Тимур Шерзад

00:38 14.11.2023

13 НОЯБРЯ 2023,



Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.



Тимур Шерзад

журналист



Израильские войска штурмуют Газу и публикуют фото- и видеоматериалы. Эти тщательно отобранные пресс-службами кадры могут создать впечатление, что в боях на территории палестинского анклава действует высокотехнологичная, вышколенная и закаленная в боях армия. Но это – только одна часть реальности.



Другая – видео, которые выкладывает ХАМАС. Практически на всех видно, что ХАМАС использует тандемные боеприпасы – это позволяет с первого выстрела пробивать дополнительную защиту и успешно поражать танки. В некоторых случаях палестинцы выводят из строя и комплексы активной защиты, которыми славятся поздние версии танков "Меркава". Это те самые устройства, которые должны перехватывать снаряды противотанковых гранатометов еще до их соприкосновения с броней.



Но показательно не то, что это происходит, а то, как это происходит. На одном из видео прячущийся в складках местности араб просто дает "Меркаве" немного проехать вперед, после чего подбегает к ней, аккуратно кладет рядом с комплексом активной защиты заряд взрывчатки, выдергивает чеку и отбегает к исходной позиции. Затем следует взрыв – и комплекс выведен из строя. После чего боевик спокойно берет спрятанный рядом же гранатомет и, тщательно прицелившись, просто расстреливает израильский танк в упор.



Палестинец абсолютно спокоен, потому что его в процессе всех этих манипуляций никто попросту не видит. Обзор из танка всегда ограничен, а сопровождение пехоты – отсутствует. При этом танк не был отставшим от группы одиночкой – рядом видно другую израильскую бронетехнику, обзор из которой тоже предельно ограничен.



И таких видео – десятки.



Вечная классика



"Пехота не идет за танками" – проблема классическая и свойственная далеко не только евреям и далеко не только в этой войне. Она преследует танкистов едва ли не с момента появления первого танка. Если противник действует умело, а своя пехота нерешительно, то она, наткнувшись на мощный огонь, залегает и не двигается. При этом танки, неуязвимые к стрелковому огню и способные какое-то время переносить огонь противотанковых средств, идут дальше.



В итоге танки и пехота действуют раздельно, не поддерживая друг друга. Для танка в ближнем бою этот номер чаще всего смертельный – сколько триплексов и камер не поставь, а вражеский солдат все равно подберется на дистанцию уверенного выстрела.



Проблему отстающей от танков пехоты советские военные советники начали замечать еще в ходе Гражданской войны в Испании, когда в бой пошли поставленные республиканцам БТ и Т-26. Вскоре, в 1939 году, СССР и сам вступил в Советско-финляндскую войну – и Красной армии пришлось столкнуться с созданной финнами долговременной линией обороны. И в ходе ее штурма у советской стороны были серьезные проблемы с взаимодействием танков и пехоты – и сейчас в архивах хранятся сотни рапортов танкистов о том, что пехота не следуют за ними.



Впрочем, не избежали этой проблемы и финны – в ходе контратак их немногочисленные танкисты тоже жаловались на то, что их совсем не поддерживают собственные пехотинцы.



Затем грянула Великая Отечественная – и этой же проблемой в той или иной степени страдали все ее стороны. Причина была понятна – идти под пули психологически гораздо проще, прикрывшись толстой броней. Поэтому уровень взаимодействия пехоты с танками определялся прежде всего качеством пехоты. А оно традиционно складывалось из нескольких компонентов – подготовки, психологической накачки и обстрелянности.



В итоге, когда с качеством пехоты было все хорошо, танки успешно применялись в городских боях как средство поддержки пехоты, а благодаря своей пехоте вражеская просто не могла подобраться к танкам и их сжечь. Поэтому даже при штурме Берлина новое "чудо-оружие" в виде фаустпатронов показало себя неважно. Подавляющее большинство потерянных Красной армией танков было утрачено из-за противодействия панцерваффе и артиллерии, а не благодаря германской пехоте.



Тревожный звоночек

Но РККА-1945 и ЦАХАЛ-2023 находятся в разных вселенных. Если бравшая штурмом Берлин Красная армия была выкована в самых масштабных и тяжелых сражениях в истории, то сегодняшние израильские военные – армия относительно мирного времени. И вооруженные силы Израиля, похоже, несколько деградировали. Это показывают многочисленные видео – не только те, где арабы жгут одинокую бронетехнику. Где-то евреи надолго кучкуют свои "Меркавы" десятками под открытым небом, а где-то рассаживаются толпой вокруг техники и позволяют ронять на себя мины с беспилотников. Любой более-менее серьезный противник такого поведения бы, конечно, не простил.



Правда, собрать в тылу кучу танков не так уж и страшно, ведь у противника все равно проблемы с дальнобойным высокоточным оружием. Но об отсутствии прикрытия танков пехотой в боях так уже не скажешь – ведь бои ведутся на очень специфическом театре, изрытом тоннелями. ЦАХАЛ сам выкладывает видео, где демонстрируется хитрость ХАМАС в обустройстве подземных коммуникаций, выходы из которых могут оказаться вообще где угодно – даже в расстрелянном пикапе.



Именно поэтому обеспечить прикрытие любой бронетехники пехотой особенно важно – ведь противник обладает просто фантастическими возможностями для выхода в тыл и фланг легкими силами. Но у израильских военных с этим проблемы, и это при том, что только одних мобилизованных у ЦАХАЛ – триста тысяч человек. Конечно, всех их на штурм сектора не пошлешь, но ведь и город Газа, который окружили и берут штурмом – отнюдь не мегаполис.



Проблемы взаимодействия, тем не менее, не приговор. Через это проходили практически все пережившие длительный период мира армии, а также армии, испытывавшие недавно стремительный рост. Все эти проблемы можно пережить, взаимодействие наладить.



Но если сделать это не получится, то последствия для Израиля могут оказаться серьезнее, чем кажется. За тем, насколько евреи быстро и эффективно справятся с Газой, следит весь исламский мир. Пока что текущий миропорядок достаточно крепок. Арабы, персы и турки не спешат ставить на окончательное решение израильского вопроса все фишки. Но мы живем в эпоху перемен – и когда обстоятельства изменятся, отсутствие или ослабление вашингтонского зонтика может спровоцировать региональные государства на более решительные действия. Ведь сомневаться в желании региональных игроков уничтожить Израиль, по крайней мере, как существующее сегодня национальное еврейское государство, не приходится.



Когда дойдет до момента истины, спасти или погубить это государство сможет любая соломинка. И порожденное практикой понимание, что ЦАХАЛ уже не тот, что в шестидесятые и семидесятые, вполне может выступить в качестве таковой.