 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Астане задержан Данияр Утемуратов - племянник придворного олигарха Назарбаева
00:57 14.11.2023

Журналист Михаил Козачков в своем телеграм-канале сообщил о задержании Данияра УТЕМУРАТОВА, племянника предпринимателя Булата Утемуратова.

Журналист утверждает, что его подозревают в мошенничестве. Якобы Утемуратов обещал помочь человеку с рассмотрением его жалобы в Верховном суде, но свои обязательства не выполнил.

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УТЕМУРАТОВ Болат Джамитович
/ /
[13.11.1957 - ..]
Родился в г. Гурьев. Казах. Из младшежузовских кожа (ходжа).

окончил школу № 3 имени К. Е. Ворошилова, г. Кзыл-Орда (1975), Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1981).

преподаватель АИНХ, на комсомольской работе (1981-?); работал в системе Алма-Атинского управления торговли - директор гастронома (19??-86); заместитель председателя Советского райисполкома гор. Алма-Ата (1986-90); начальник отдела, начальник управления Государственного комитета по внешнеэкономическим связям, затем - Министерства по внешнеэкономическим связям Республики Казахстана (1990-92); гендиректор Казахского торогового дома в Австрии (1992-93); заместитель министра внешнеэкономических связей РК (1993-94 гг.), первый заместитель министра промышленности и торговли РК (1994-1995 гг.); посол Казахстана в Швейцарии -
постоянный представитель Казахстана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (1996-99);
С февраля 1999 - помощник президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.
В 2003-28 марта 2006 - секретарь Совета безопасности РК.
Одновременно, в ноябре 2004-марте 2006 - председатель Национальной комиссии по вопросам демократизации и гражданского общества при президенте.
28 марта 2006 - 11 декабря 2008 - управляющий делами Президента РК.

С дек. 2008 - внештатный советник Президента РК.
С мая 2010 - специальный представитель Президента Республики Казахстан по вопросам сотрудничества с Кыргызской Республикой.

+ c августа 2007 - президент Федерации тенниса РК
+ с сент. 2015 - член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) /избран на 4 года/.
+ с сент. 2019 - вице-президент Совета директоров Международной федерации тенниса (ITF)
+ с окт. 2019 - вице-президент международной федерации тенниса ITF. /курирует реформирование организации и азиатский регион/.
+ член исполкома НОК Казахстана

+ член политсовета партии Нур Отан (до 28.01.2022)

по данным КазСМИ на май 2017 года занимает 2 место в списке самых богатых людей Казахстана, владея $2,4 млрд.

Создатель и владелец АТФ-банка (1995 - 11.2007 гг). После 2009 основал банки: Kassa Nova - первый в Казахстане микрокредитный банк и ForteBank - банк для бизнеса. В мае 2014 года ФНБ "Самрук-Казына" завершил сделку по продаже бизнесмену Булату Утемуратову принадлежащей ему доли в Темірбанке и части своих акций в Альянс Банке. является ключевым пайщиком (не акционером) инвестиционной группы "Верный Капитал", совместно с VimpelCom Ltd, владеет двумя телекоммуникационными операторами - "КарТел" в Казахстане и "Sky Mobile" в Кыргызстане, работающих под маркой Beeline.

В начале декабря 2020 г. британские СМИ сообщили -
"Гражданский суд Великобритании заморозил активы на сумму до $5 млрд, включая доли в роскошных отелях, наличные на банковских счетах в полудюжине стран и франшизу Burger King
https://newtimes.kz/mir/121091-smi-britanskii-sud-zamorozil-aktivy-bulata-utemuratova

По данным "Форбс" на 1.04.2021 - он №2 в списке богатейших людей Казахстана с капиталом $3,4 млрд.

награжден:
Орденом "Курмет" (2002)
Орденом "Первого Президента Н.Назарбаева" (2007)
Орденом "Достык" 2 степени (2014)
Почетный гражданин Кызылординской области
Награжден премиями Международной федерации тенниса и Азиатской федерации тенниса за выдающиеся успехи в развитии тенниса в Казахстане (2017)
Благотворитель года премии "Алтын Жүрек" (2018)

Жена - Утемуратова (Байшуакова) Ажар Абжамиевна.
Дети - сыновья Алидар Утемуратов (1979 г.р.) и Ануар Утемуратов (1983 г.р.), дочь - Динара (2003 г.р.)

Источник - azh.kz
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