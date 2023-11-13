Талибы готовятся к большой войне: почти 40% бюджета Афганистана идет на подготовку боевиков

08:59 14.11.2023 Известный эксперт по Афганистану Андрей Серенко отмечает, что в приоритете у талибов война с Пакистаном, продвижение в Центральную Азию и борьба с Ираном.

"Афганистан остается миной замедленного действия"



На фоне событий в секторе Газа, где идут бои между Израилем и ХАМАС, а судьба примерно 2,2 млн палестинцев повисла в воздухе, в мире почти не заметили масштабную депортацию афганцев-пуштунов из Пакистана. Речь идет о сотнях тысячах человек, по некоторым данным до 1,8 млн афганцев…



Что происходит в Пакистане и Афганистане, может ли ситуация взорваться, как отразится нынешний кризис на Центральной Азии, Иране и Южном Кавказе? На вопросы Oxu.Az отвечает директор Аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.



Три цели депортации афганцев-пуштунов

- Сколько афганцев-пуштунов находилось в Пакистане, как они туда попали?



- В Пакистане до недавнего времени проживали до 1,8 млн афганцев-пуштунов.



Первые афганцы там появились еще 50 лет назад, когда началась эпоха большой политической турбулентности в Афганистане, вызванная свержением короля Захир-шаха. Среди перебравшихся в Пакистан афганцев были вооруженные люди, но, в основном, все-таки это были беженцы, которые искали лучшей доли. Там они оседали, заводили семьи, создавали легальный или нелегальный бизнес.



До определенного момента Пакистан эта ситуация устраивала. Пакистанцы использовали большую афганскую колонию мигрантов, в том числе, и как тыловую базу для афганской вооруженной оппозиции.



В начале это были группировки моджахедов, которые воевали с коммунистическим режимом в Афганистане, потом талибы. Стоит отметить, что в приграничных с Афганистаном пакистанских районах тоже проживают пуштуны.



Кстати говоря, этот инструментарий пакистанские спецслужбы использовали для свержения афганского президента Ашрафа Гани в 2021 году, когда движение "Талибан" пришло к власти.



Но затем так получилось, что "собака стала кусать руку хозяина". Афганский "Талибан", получив власть в Кабуле, частично вышел из-под контроля.



Дело в том, что "Талибан" - это не слишком организованная структура. Это, скорее, некий бренд, зонтичное объединение, под флагом которого выступают самые разные группы, фракции, кланы. Единоначалие там работает весьма условно.

Так вот, когда афганские талибы пришли к власти в Кабуле, их победоносный джихад (как они сами это называют), стал примером для пакистанских талибов - движения "Техрик-е Талибан Пакистан". Они объявили войну пакистанской армии, силовикам, разведке, заявили, что хотят построить такой же Эмират в Пакистане.



Абсолютное большинство пакистанских талибов - это пуштуны. Они живут в Пакистане и Афганистане, разделены линией Дюранда (не демаркирована 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном - ред.).



Солидарность между афганскими и пакистанскими пуштунами очень сильная, они поддерживают друг друга.



В итоге выяснилось, что пакистанская армия с трудом справляется с тактикой талибов, покончить с боевиками на территории собственной страны им не удается.



Пакистанский "Талибан" оказался очень эффективен. В Исламабаде посчитали, что пуштунская солидарность и наличие тыловых баз внутри страны - это и есть козырь "Техрик-е Талибан Пакистан".



Афганцы в пакистанском городе Карачи готовятся к выезду

Фото Getty Images

Афганских талибов не удалось убедить в том, что они не должны помогать пакистанским талибам. В итоге пакистанские военные приняли решение о депортации афганцев-пуштунов с территории Пакистана в Афганистан.



Этот шаг еще и попытка давления со стороны Исламабада и Равалпинди (бывшая столица Пакистана - ред.) на Кабул.



Угроза переселить непонятно куда почти 2 млн человек в канун зимы, да еще и в форсированном режиме призвана убедить афганских талибов быть более сговорчивыми в вопросе совместной борьбы с пакистанским "Талибаном", который действует уже и в Пенджабе - сакральной территории для пакистанской государственно-политической структуры.



Есть и вторая цель. В рамках этого переселения вытесняются в Афганистан учебные лагеря боевиков-джихадистов вместе с членами их семей, с оружием. Вот против этой части переселения афганские талибы не возражают.



Эти боевики обустраиваются в северных районах Афганистана, близ границы со странами Центральной Азии, то есть СНГ, которым это очень не нравится.



И еще одна цель - получение материальной поддержки от мирового сообщества. В Пакистане ожидают помощи и от Китая, и от Запада, и от богатых государств Ближнего Востока. Пакистан может сказать, что у нас нет денег содержать их здесь. А если помощь будет оказана, то выселение афганцев-пуштунов может и приостановиться.



"Ориентация джихадистов на экспансию очевидна"

- Но в любом случае, даже если депортация приостановится, в Афганистан уже выдворены десятки, даже сотни тысяч афганцев-пуштунов. Получается, что можно ожидать кризиса в Афганистане, где, по признанию самих талибов, царит тотальная безработица?



И как этот кризис может отразиться на странах Центральной Азии, Иране и даже на Южном Кавказе?



- Сегодня в Афганистане воспроизводится бедность и радикализм. Талибы строят собственную политическую систему, суть которой в том, что это не "Талибан" должен что-то делать для Афганистана, а Афганистан, афганский народ должен помогать талибам.



Страна живет на подачки мирового сообщества, но при этом почти 40% бюджета идет на финансирование силовых структур "Талибана", подготовку боевиков - будущих джихадистов.



Еще одна крупная статья расходов - это военно-религиозные медресе. Там учится, по разным оценкам, до 400 тысяч молодых людей. Их соответствующим образом воспитывают, оболванивают.



Кого там планируют выпускать?



В Афганистане нет столько мечетей, чтобы дать работу такому количеству мулл.



Значит, их готовят для других задач, не для религиозной деятельности. Очевидно, что создается своеобразный резерв для джихадистских группировок в этой стране.

Этому способствуют бедность, большое количество молодежи (Афганистан - это страна с высоким показателем рождаемости), сильное влияние радикальных течений ислама. Кстати, средний возраст в стране меньше 30 лет.



Нынешний Афганистан можно назвать серьезнейшей проблемой для региона, возможно, ненадолго отложенной с точки зрения большой войны. Но действия талибов не оставляют никаких сомнений в том, что этот режим готовится как раз к большой войне.



- А с кем может быть война?



- Ориентация джихадистов на экспансию очевидна. В приоритете война с тем же Пакистаном, то есть поддержка пакистанских талибов. Это и продвижение в Центральную Азию, борьба с шиитским Ираном. Это угроза и для Южного Кавказа и России.



Талибы уже предпринимают попытки вербовать добровольцев для войны в Газе против Израиля. Пока этот процесс никто не финансирует, а бесплатно воевать они не готовы. Но если завтра появятся спонсоры, то желающих поехать повоевать хоть в Газу, хоть в Иран, хоть на Южный Кавказ, хоть в Россию будет великое множество.



Афганистан остается миной замедленного действия, которая все равно взорвется. Я думаю, что к этому должны готовиться и уже готовятся страны центральноазиатского региона, Пакистан, Китай, Турция, Россия, Азербайджан.



Кстати, у афганского филиала ИГИЛ есть огромный интерес к Кавказу. Источник - asiaplustj.info

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