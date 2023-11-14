Украина проигрывает и на фронте, и в дипломатии, - Эрхан Алтыпармак

09:38 14.11.2023

dikGAZETE

Турция

14 ноября 2023



dikGAZETE: Зеленский стал "персоной нон грата" в мире и даже на Украине



Россия добивается успехов на Украине, чего не сказать о ее противнике, пишет dikGAZETE. ВСУ проиграли на поле боя, Запад отказывается удовлетворять требования Киева. Даже на самой Украине все больше людей выступает против Зеленского, что говорит о его провале по всем фронтам, считает автор статьи.



Специальная военная операция России на Украине продолжается. Напомним, что Москва начала эти действия для обеспечения собственной безопасности, и уже в первые дни угроза, созданная Западом, была практически устранена.



Во избежание жертв среди украинского населения Россия вывела войска из таких важных городов, как Киев, Харьков, Артемовск (Бахмут).



Кремль ожидал, что военный конфликт не затянется и что проблема будет решена дипломатическим путем. Однако украинская сторона, подчиняясь США и Великобритании, покинула стол переговоров в Стамбуле, несмотря на достигнутые договоренности.

Позже западные страны передали ВСУ боеприпасы и военную технику, а это послужило причиной гибели тысяч украинских и российских военнослужащих. Затягивание конфликта произошло исключительно по вине США и Европы, которые сеют хаос по всему миру.



Украина, которая не может производить собственное оружие и запасается большим количеством техники из Америки, Великобритании, Польши, Франции, Германии и других стран, летом начала контрнаступление на подконтрольные России территории. Но, как гласит турецкая пословица, "на подносной воде мельница работать не будет".



Президент России Владимир Путин постоянно заявлял, что Украина не в состоянии производить собственное оружие и не сможет достичь своих целей.



Министр обороны страны Сергей Шойгу сообщил, что вооружения, полученные от западных стран, станут целью российской армии и будут уничтожены еще до их переброски на фронт.

Российский гений и технологии сорвали тактику не только Украины, но и Запада. В своих предыдущих статьях мы неоднократно отмечали, что Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров и в ней произойдут политические кризисы.



Сегодня она уже не может получить военную помощь от западных союзников. Владимир Зеленский уже начал сетовать на это.

Иногда выходя из себя, Зеленский заявлял, что Грузия должна напасть на Абхазию и Южную Осетию, при этом он не скрывал своего намерения сделать все возможное, чтобы конфликты распространились на обширный регион и Россия была прижата практически по всем направлениям.



Тем не менее провокации Зеленского больше не работают. Тот факт, что украинский президент поддерживает Израиль, а не Палестину, лишь усиливает мировую антипатию к нему. Вместе с тем западные страны, открывшие свои кошельки для Украины, теперь прекратили оказывать ей финансовую помощь.

И теперь Киев, получающий малую часть ассигнований, сталкивается с экономическим кризисом.

Владимир Зеленский на самом деле раскрывает печальное положение своей страны, когда говорит: "Если вы не даете пожертвования, дайте нам кредиты под проценты".



Западные страны разрываются между Украиной и Ближним Востоком, при этом Тель-Авив и Киев, которых они поддерживают, уже не входят в число уважаемых участников международного сообщества.

Вашингтон и Брюссель постепенно отказываются от поддержки Киева, желая сбросить это бремя с себя. Ведь Израиль на Ближнем Востоке им нужен больше, чем Украина в Восточной Европе. А на них обоих у Запада не хватает ресурсов.



Что касается внутренней ситуации на Украине, то отныне Зеленский сталкивается с жесткой критикой. Народ хочет демократических выборов, и некоторые политики, которые были на стороне действующего президента, начали переходить в другой лагерь.

Теперь Зеленский - "персона нон грата" в своей стране.

Единственный выход для него - это режим чрезвычайного положения, который недавно снова был продлен. Таким образом Зеленский пытается сохранить свое кресло. На возможных выборах он, вполне вероятно, проиграет и поэтому прилагает большие усилия, чтобы затянуть конфликт с Россией.

Наряду с этим Зеленский также утрачивает былую популярность в международной дипломатии. На многих платформах, на которых выступает глава Украины, его уже не слушают с таким интересом, как раньше.



Россия прекрасно воспользовалась всем этим процессом. Разработала альтернативы в ответ на экономические санкции, создала свой собственный нефтяной рынок, проигнорировала дезинформацию и нацелилась не на украинский народ, а на стратегические объекты.

Москва успешно выдержала испытание. Наверное, российские войска даже могли бы начать масштабное ответное наступление против ВСУ на фоне их провала.



У России есть как оружие, так и военный персонал для мощного штурма.

Таким образом, Украина продолжает проигрывать и на фронте, и в дипломатии, и во внутренней политике.



Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)