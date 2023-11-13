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Рахмон поддержал позицию Тегерана и Эр-Рияда по Газе, - В.Панфилова
09:43 14.11.2023

Таджикистан получит от Саудовской Аравии кредит в 100 миллионов долларов на достройку Рогунской ГЭС
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
13.11.23

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в двух внеочередных саммитах с участием лидеров стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде, где обсуждался вопрос прекращения войны между ХАМАС и Израилем в секторе Газа. Поддержав позицию Саудовской Аравии (СА) и Ирана, Рахмон заявил, что проблема Палестины не имеет военного пути решения. Душанбе рассчитывает на инвестиции этих стран в экономику Таджикистана.

Позиция Таджикистана по ближневосточному конфликту была заранее согласована с представителями Саудовского Королевства и президентом Ирана Сайедом Ибрахимом Раиси, который посетил 8 ноября с официальным визитом Душанбе.

На саммите Эмомали Рахмон, в частности, заявил, что Таджикистан поддерживает создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме с учетом границ, определенных в 1967 году. По его словам, Таджикистан, переживший гражданскую войну, с самого начала конфликта выступил с призывом к сторонам прекратить насилие и для стабилизации ситуации сесть за стол переговоров.

"По всей вероятности, своим участием Таджикистан стремился не только выразить протест против Израиля, но и не упустить возможность быть рядом с лидерами Ирана и Саудовской Аравии, которые в марте 2023 года восстановили отношения, прерванные в 2016-м. Таджикистан рассчитывает на богатые инвестиции Ирана и Саудовской Аравии в экономику республики. Если это так, то участие США и стран Европы в финансировании бизнес-проектов Таджикистана можно считать практически свернутым", – сказал "НГ" эксперт по Таджикистану Андрей Захватов.

Впрочем, и Саудовской Аравии, и Ирану есть что предложить Таджикистану.

Саудовская Аравия является одним из основных грантодателей Таджикистана, но экономическим проектам особого внимания не уделяет. Помощь предоставляется Саудовским фондом развития и Центром поддержки и гуманитарной помощи короля Саудовской Аравии Сальмана в Таджикистане. Поэтому сообщение о том, что Фонд развития Саудовской Аравии наконец готов выдать льготный кредит в размере 100 млн долл. на строительство Рогунской ГЭС, стало довольно неожиданным, поскольку речь об этом ведется последние 10 лет. Эту новость на днях сообщил посол Саудовской Аравии в Душанбе Валид ибн Абдурахман ар-Ришайдан.

Напомним, Рогунская ГЭС расположена в 110 км от Душанбе на реке Вахш и считается самой крупной в регионе. Ее строительство началось в 1976 году, но после распада СССР было законсервировано. Позже Таджикистан продолжил работы по строительству ГЭС, из шести предусмотренных проектом агрегатов мощностью 600 МВт запущено пока два. В период с 2008 по 2021 год на реконструкцию, строительство и монтаж Рогунской ГЭС из бюджета Таджикистана и других источников выделено почти 3 млрд долл. После ввода ее в эксплуатацию мощность станции составит 3,6 ГВт, а плотина высотой в 335 м станет самой высокой в мире.

100 млн долл. явно недостаточно, чтобы завершить строительство гидростанции, но, как указывает информационное агентство "Ховар", эта сумма составит 50% из всех ранее выданных Фондом развития СА 195 млн долл. начиная с 2002 года. 95 млн долл. из них приходится на сектор образования. Королевский Фонд развития финансирует строительство и оснащение школ в Таджикистане. Соответствующий документ был подписан в октябре 2023 года Министерством финансов Таджикистана и Фондом развития СА на сумму 20 млн долл.

В Эр-Рияде на полях саммита президент Эмомали Рахмон встретился с председателем Фонда развития Саудовской Аравии Султаном Абдурахманом Аль-Маршадом и обсудил с ним вопросы строительства крупных электростанций в республике, но основное внимание было уделено Рогунской ГЭС.

С министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом таджикский лидер говорил об инвестициях в малые и крупные экономические и социальные проекты, о развитии легкой и текстильной промышленности, фармацевтики и производстве строительных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе главы Таджикистана.

Товарооборот между Саудовской Аравией и Таджикистаном сохраняется на мизерном уровне, в частности, за первое полугодие 2023 года товарооборот составил около 121 тыс. долл. А за весь 2022 год товарооборот между двумя странами был всего 276 тыс. долл.

Гораздо лучше обстоят дела с Ираном, даже с учетом того, что отношения Тегерана и Душанбе с 2015 по 2022 год были практически прекращены. С приходом к власти в ИРИ нового президента Ибрагима Раиси Иран и Таджикистан начали с чистого листа. Была составлена "дорожная карта" экономического, политического и военного сотрудничества, встречи на различных уровнях стали более активными (см. "НГ" от 19.10.23).

До 2015 года Иран входил в пятерку стран – импортеров Таджикистана. Сегодня Иран восстанавливает свои позиции в торгово-экономической сфере. В прошлом году стороны наторговали на 240 млн долл., но уже в ближайшие семь лет рассчитывают на полное оздоровление и расширение многоплановой взаимовыгодной кооперации. Об этом заявили лидеры двух стран – Сайед Ибрахим Раиси и Эмомали Рахмон в ходе недавних переговоров в Душанбе.

По мнению иранского президента, "не существует никаких препятствий для развития отношений между двумя странами", и, несмотря на санкции против Ирана, "Исламская Республика обладает большими возможностями в различных областях". Президент Рахмон воспользовался конъюнктурой момента. Ситуативное сближение Эр-Рияда с Тегераном дает ему возможность опереться на финансовую поддержку богатейшей монархии арабского мира и избежать при этом недовольства со стороны Тегерана.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699944180


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