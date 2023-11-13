Нефтяная подоплека войны в Израиле: арабский мир отверг эмбарго, - МК

10:20 14.11.2023 Как обострение на Ближнем Востоке повлияет на глобальный энергетический рынок



Гуманитарная ситуация в Газе дошла до катастрофического уровня. ЦАХАЛ усиливает удары по мирному палестинскому населению. Количество убитых превысило, по данным палестинской стороны, 11 тыс. человек. 235 тыс. ранены. Международные организации считают, что на самом деле жертв еще больше. Так что Израиль уже с лихвой выполнил "ветхозаветную" угрозу отомстить за террористическую атаку ХАМАС 7 октября. Но "кровавая жатва" продолжается. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, просмотревший атаку террористов, призывает Запад поддержать его в еще большей мере. Но при этом угрожает "противостоять всему миру".



Как известно, администрация Джозефа Байдена фактически одобряет геноцид палестинцев, призывая, впрочем, Тель-Авив все же соблюдать правила войны. Союзники США относятся к очередной ближневосточной трагедии несколько критичнее, особенно президент Франции Эммануэль Макрон. Улица во всем мире требует незамедлительного прекращения огня. Но большинство правительств Глобального Юга, на словах осуждая действия Тель-Авива, не торопятся предпринять реальные антиизраильские меры.



Впрочем, многие аналитики ожидали хоть какого-то решительного поворота на внеочередных саммитах Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС), проведенных наследным саудовским принцем Мохаммедом бен Салманом в Эр-Рияде 11–12 ноября. Но тщетно. Даже нефтяное эмбарго Израилю 57 мусульманских правительств стран - членов ОИС не смогли объявить.



Хотя это предлагалось президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. В целом Алжир разработал антиизраильский план действий из пяти пунктов:



"1. Предотвращение использования американских и других военных баз в арабских странах для снабжения Израиля оружием и боеприпасами.



2. Замораживание дипломатических, экономических и военных отношений арабских стран с Израилем.



3. Угрозы использовать нефть и экономические возможности арабских стран для оказания давления с целью прекращения агрессии.



4. Запрещение полетов израильской гражданской авиации в воздушном пространстве арабских стран.



5. Формирование арабского министерского комитета, который немедленно отправится в Нью-Йорк, Вашингтон, Брюссель, Женеву, Лондон и Париж, чтобы передать просьбу арабского саммита остановить израильскую агрессию против сектора Газа".



Десять арабских стран - Палестина, Сирия, Тунис, Ирак, Ливан, Кувейт, Катар, Оман, Ливия, Йемен - план Алжира поддержали. Однако ключевые арабские игроки - Египет, Марокко, Саудовская Аравия и ОАЭ - воздержались.



В результате лидеры исламского мира фактически ограничились разной степени жесткости антиизраильскими филиппиками.



Так, саудовский принц Мохаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия прикладывает усилия для защиты гражданского населения в секторе Газа и прекращения войны, и призвал собравшихся на саммит ОИС к "коллективным усилиям и эффективным действиям, чтобы положить конец печальной ситуации в секторе Газа".



Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был привычно красноречив. Он подчеркнул: "Мы собрались, чтобы послать единый сигнал солидарности с Палестиной, который мы поддержим практическими шагами". И обвинил западные страны в соучастии в убийствах палестинцев.



Но все это лишь слова. К реальным действиям исламский мир так и не приступил. Между тем основные поставки нефти в Израиль идут из Азербайджана по трубопроводу в турецкий порт Джейхан. Конечно, в случае перекрытия исламского вентиля нефтяные поставки в Израиль компенсируют США, которые сейчас занимают первое место среди нефтедобывающих стран с 12,9 млн баррелей в сутки. Но арабское и в целом исламское эмбарго наверняка привели бы к росту цен на "черное золото". Так что определенный сдерживающий фактор ЦАХАЛ был бы налицо.



Однако даже арабские страны не спешат объявить Израилю хотя бы дипломатическую войну, если на нефтяную пока нет согласия. Послов из Тель-Авива отозвали только Иордания и Бахрейн. Правда, последний объявил и о прекращении любых экономических связей с Израилем. В принципе это, конечно, смелый шаг, который несет в себе не только антиизраильский, но и антиамериканский характер. Дело в том, что в сентябре 2020 года Бахрейн и ОАЭ заключили с Тель-Авивом так называемые соглашения Авраама. Они предполагали не только установление дипломатических отношений, но и развитие экономических связей, включая поставки нефти и СПГ из ОАЭ. В декабре к соглашениям Авраама присоединилось Марокко, которое даже подписало договор с Израилем о взаимодействии в области государственной безопасности. В 2021 году пришла очередь и Судана.

Эти договоренности стали возможными благодаря сильнейшему давлению на эти арабские страны со стороны администрации Дональда Трампа, в ближневосточной политике которой особую роль, как известно, играл зять Трампа Джаред Кушнер. Например, США признали оккупированные Марокко территории Западной Сахары. Судану простили долги. А МВФ выдал новые льготные кредиты.



Не случайно Марокко и Судан придерживаются более сдержанной позиции в отношении трагедии в Газе, чем остальные арабские страны. Бахрейн оказался принципиальнее, прервав (пока на словах) экономические связи с Израилем. Если это произойдет на самом деле, то тогда можно говорить о первом шаге к всеобщему нефтяному эмбарго. Но Бахрейн добывает относительно немного нефти и газа. Впрочем, нефтяное антизападное эмбарго пятьдесят лет назад началось с запрета Ливии на поставки в США 19 октября 1973 года. Через два-три дня к нему присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак и Иран.



Но во времена войны Судного дня ситуация на мировом нефтяном рынке была иной. В начале 1970-х годов произошел скачкообразный рост доли стран ОПЕК в мировой добыче - буквально за три года с 39% до более 53%. Доля же США упала с 36% в 1960 году до 16% в 1973-м. При этом ценовую ситуацию на рынке тогда определяли исключительно потребители. По соглашениям с американскими и британскими нефтяными компаниями от 1971 года цены на нефть могли расти только на 5 центов с барреля. В результате в сентябре 1973 года баррель стоил около $2,6. Саудиты и их арабские соратники требовали удвоить цены. Американские нефтяники соглашались максимум на 15% повышение стоимости.



Так что тогдашний саудовский король Фейсал фактически воспользовался ударами Египта и Сирии по Израилю в своих корыстных целях. При этом главную роль в смене нефтяной парадигмы, поменявшей диктат потребителей на достижение компромиссов между производителями и потребителями, сыграло не столько эмбарго против Израиля, США и Нидерландов, отмененное в марте 1974 года, сколько 10-процентное снижение добычи, которое уже к декабрю 1973 года не удвоило, а учетверило сентябрьские котировки.



Сейчас же реальное снижение добычи в рамках ОПЕК+ по сравнению с 2022 годом уже превысило 3 млн баррелей в сутки. Львиную долю из которых - 2 млн баррелей обеспечивает Эр-Рияд. К тому же в 2010-х годах в США произошла сланцевая революция, позволившая стране вновь занять первое место в мире по добыче нефти. Пятьдесят лет назад вообще предложение сырой нефти было значительно уже, чем в наше время. Так, Норвегия только начинала свои нефтегазовые проекты.



Таким образом, последствия нефтяного эмбарго в наши дни окажутся явно слабее, чем во время войны Судного дня, которую оно фактически и прекратило.



Поэтому у нефтедобывающих стран руки несколько связаны. Успеха противники Израиля могут достичь только в случае всеобщего дополнительного сокращения добычи и запрета поставок в Евросоюз. Причем не только сырой нефти и нефтепродуктов, но и СПГ. Во всяком случае, Катар закрывает 13% европейского рынка сжиженного газа. ЕС не останется совсем без газа за счет американского экспорта. Но цены взлетят до уровня прошлого года.



Впрочем, ХАМАС 7 октября сорвал соглашение Авраама с Эр-Риядом. В преддверии его цены на нефть в сентябре рухнули на 10%. А сейчас на глобальном рынке "черного золота" совсем другая ситуация.



Конст.Смирнов Источник - МК

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