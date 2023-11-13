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В Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля
10:37 14.11.2023

Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 7 ноября 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита", сообщает Zakon.kz.
Так, вводится запрет на вывоз с территории Казахстана сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом:

уголь каменный;
брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный;
лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.
Приказ вводится в действие с 21 ноября 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 ноября 2023 года.

Ранее запрет на вывоз угля и лигнита был введен на полгода с 26 мая 2023 года.

Продление запрета предусмотрено в целях обеспечения углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.

Кроме того, в Казахстане ограничили вывоз лома и отходов черных металлов.

Источник - Zakon.kz
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