Попытки обретения величия малых и средних стран, - Андрей Школьников

10:57 14.11.2023

серьезные изменения будут возможны лишь при серьезном изменении баланса

Андрей Школьников



Мечты о национальном и/или религиозном будущем величии малых и средних стран не являются уделом одних лишь маргиналов, но в отличие от них рациональные и думающие люди понимают – серьезные изменения будут возможны лишь при серьезном изменении баланса, ослаблении противников, превращении малозначимых факторов в сильные козыри, вмешательстве новых сил и т.д. Планирование должно вестись не исходя из "образа будущего" и прочих грез, а реальных и достижимых целей.



Вместо обретения "жизненного пространства" и наступления "золотого века", адекватные государственные деятели довольствуются меньшими притязаниями. Однако, мечты оказывают влияние и на них. В результате происходит создание концепций и интеграционных моделей / союзов для соседних народов. Самый простой и банальный вариант – федерация или конфедерация. При всех красивых словах про равенство и "вместе мы сила", цель одна – убедить соседей добровольно принять подчиненное положение и на основе этого согласия сформировать устойчивое во времени неравенство.



Более сложные варианты требуют формирование иерархии народов / стран, системы взаимовыгодного разделения труда, при закрепленном и неоспариваемом главенстве. В основе оказывается максимальная специализация каждого народа, чтобы неспособность выжить отдельного народа становилась залогом отсутствия сепаратизма в будущем. Предельным случаем подобного выступает кастовое общество. Следующий вариант более сложный – требует наличия сетевой компоненты для построения полноценной империи.



Получаем следующие основные, базовые варианты формирования сильного игрока в современном мире, которыми будут пытаться идти страны, неспособные удовлетворить свои амбиции, используя право силы:



▪️ расширение мононационального государства – популистское и оторванное от реальности обретение "жизненного пространства";



▪️ союз равных – недолговечное аморфное образование, неспособное пройти серьезный кризис;



▪️ союз с соседями и признание ими подчиненного положения – построение федераций без долговременной основы;



▪️ формирование союза с разделением функций и труда между этническими системами, с уважением их культур (частный вариант мир-системы) – сложный и долгий путь, невозможный без готового исторического фундамента;



▪️ построение империи – еще более сложный и редкий вариант, так как требует наличия у главной этнической системы сетевой компоненты.



Только последний, самый сложный вариант для формирования долговременной связанности, использует смыслы и сетевые / имперские принципы. Все остальные в основе содержат военные и экономические инструменты, что делает полученные конструкции хрупкими, недолговечными и сложными в управлении. Последнее очень важно в условиях меняющегося и непредсказуемого мира.



И, да, мои разборы будущего России исходили не из идеализма и мечтаний, а из открывающихся в будущем возможностей, незаметных большинству наблюдателей, часть этих изменений мы сейчас и наблюдаем…))