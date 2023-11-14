Экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова будут судить еще раз - теперь по экономическим статьям

12:21 14.11.2023

Карима Масимова привезли в СИЗО Астаны

КНБ проводит новые досудебные расследования



Сая Тауекелова

14 ноября 2023

В отношении экс-председателя КНБ Карима Масимова проводятся новые досудебные расследования, передает "Голос народа" со ссылкой на Kazinform.



"Сообщаем, что в отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 "Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 366 "Получение взятки в особо крупном размере" УК РК", - сообщили в КНБ РК.



В ведомстве отметили, что согласно части 3 статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный Карим Масимов с санкции прокуратуры оставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.



Напомним, 6 января 2022 года КНБ Казахстана начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в следственный изолятор Карим Масимов и несколько его заместителей.



Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 24 апреля 2023 года Масимов К. и Садыкулов А. осуждены к 18 и 16 годам лишения свободы, Ергожин Д. ‒ к 15 годам, Осипов М. осужден на 3 года.



Также экс-председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его бывшие заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин официально отнесены к спонсорам терроризма.