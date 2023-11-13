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Россия обещает построить в Казахстане три угольных ТЭЦ - в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске
12:58 14.11.2023

В Минэнерго подробно рассказали о трех ТЭЦ, которые Россия планирует построить в Казахстане

Еще на прошлой неделе стало известно о том, что российская компания планирует построить три ТЭЦ в Казахстане. Сегодня в Минэнерго подробнее рассказали о каждом из проектов, передает NUR.KZ. Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, сейчас в ряде регионов страны необходим ввод новых энергомощностей, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и надежное электроснабжение, а также из-за прогнозируемого дефицита электроэнергии. В связи с этим рассматривается возможность строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске на базе угольной генерации.

"Реализация данных проектов вызывает некоторые трудности, учитывая отказ международных финансовых институтов участвовать в создании угольной генерации. В настоящее время, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Министерством энергетики РК планируется подписание меморандума с российскими партнерами в лице "Интер РАО – Экспорт" для осуществления вышеназванных проектов", – говорится в сообщении ведомства. ТЭЦ в Кокшетау Так, сообщается, что по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау сейчас имеется технико-экономическое обоснование (ТЭО). Предусматриваются следующие технические показатели электростанции: электрическая мощность – 240 МВт; тепловая мощность – 520 Гкал/час. "С учетом дальнейшей газификации города, предусмотрена установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ. ТЭО проекта сейчас находится на государственной экспертизе", – добавили в Минэнерго. При этом отмечается, что ранее уже были попытки строительства ТЭЦ в Кокшетау. Тогда для привлечения частных инвесторов проводились тендера, однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

ТЭЦ в Семее Проект "Строительство ТЭЦ-3 в городе Семей" в настоящее время находится на стадии разработки ТЭО. Из-за этого сметная стоимость проекта, а также его технические параметры пока не известны. Тем не менее ранее акимат Абайской области направил предложение по техническим параметрам новой ТЭЦ: электрическая мощность – до 360 МВт, тепловая мощность – 1200 Гкал/час. Однако окончательные параметры новой станции будут определены во время разработки ТЭО. Срок завершения разработки ТЭО с получением заключения Госэкспертизы – декабрь 2023 года. ТЭЦ в Усть-Каменогорске "Проект "Строительство ТЭЦ-2" в городе Усть-Каменогорск рассматривается на твердом топливе в Левобережной части города, подлежащей 100-процентной централизации и передачи тепла в Правобережную часть города для замещения выбывающей тепловой мощности оборудования среднего давления со строительством тепломагистралей с переходом через реку Иртыш. Разработку ТЭО по данной ТЭЦ планируется осуществить в 2024 году", – сообщили представители Министерства энергетики. Строительство Россией трех ТЭЦ в Казахстане Напомним, 9 ноября вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Позже вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Предполагаемую стоимость хотя бы одной ТЭЦ он называть не стал, заявив лишь, что речь идет о строительстве под ключ. В тот же день глава Минэнерго объяснил, почему российская сторона хочет строить ТЭЦ в Казахстане. "Сила предложения российской стороны – это готовность финансировать, готовность предоставить лучшие технологии.

Более того, у российских коллег есть уникальный опыт сжигания наших сложных высокозольных казахстанских углей. На наших всех станциях используются российские котлы, которые позволяют сжигать казахстанский уголь. Другим подрядчикам придется провести огромный объем НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – прим. ред.), работ опытно-промышленного сжигания нашего угля и предоставления технических решений. А у России эти решения есть, и я думаю, они именно поэтому сделали нам это предложение. Оно будет пока рассматриваться на уровне двух министерств", – говорил Алмасадам Саткалиев. При этом 10 ноября спикер сената Маулен Ашимбаев комментировал вопрос о том, могут ли россияне попросить взамен ТЭЦ контракт на строительство АЭС.

Автор: Александра Гольм

Источник - nur.kz
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