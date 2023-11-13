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|Улан Уезбаев назначен директором Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Бишкека
15:21 14.11.2023
Бишкек (АКИpress) – Уезбаев Улан Калмурзаевич назначен директором Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек.
Как сообщила пресс-служба мэрии, соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.
Ранее эту должность занимал Айдар Токонов, а Уезбаев был заместителем директора.