Улан Уезбаев назначен директором Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Бишкека

15:21 14.11.2023

Бишкек (АКИpress) – Уезбаев Улан Калмурзаевич назначен директором Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек.



Как сообщила пресс-служба мэрии, соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.



Ранее эту должность занимал Айдар Токонов, а Уезбаев был заместителем директора.



