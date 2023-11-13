Дело Кожабаева: суд приговорил экс-зампреда КазАнтикора к 5,5 годам

15:24 14.11.2023

В Шымкенте на 5 лет и 6 месяцев осудили бывшего прокурора города Максата Кожабаева. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним в резонансном деле фигурирует и предприниматель Закир Гуламов, передает из зала суда корреспондент Zakon.kz.



Дело Кожабаева несколько месяцев расследовал Комитет национальной безопасности.



