Депутаты Олий Мажлиса взяли под контроль строительство хосписа для взрослых в Ташкенте

15:28 14.11.2023

После статьи "Газеты.uz" о том, как умирают онкобольные в Узбекистане, депутаты Законодательной палаты посетили строительную площадку хосписа для взрослых в Ташкенте, а также детский хоспис Taskin. Они заверили, что организация хосписной и паллиативной помощи будет взята под контроль парламента.



Члены Комитета по вопросам охраны здоровья граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Мавлюда Ибрагимова и Шухрат Абдухалилов посетили детский хоспис Taskin и стройплощадку строящегося хосписа для взрослых. Визит состоялся 10 ноября, сообщил "Газете.uz" онколог Республиканского центра онкологии Яхъе Зияев.



Депутат Мавлюда Ибрагимова в беседе с корреспондентом "Газеты.uz" сообщила, что поводом для посещения объектов стала статья "Сухая смерть. Как умирают онкологические больные в Узбекистане и почему государство обязано поддержать их жизнь", опубликованная в нашем издании 8 ноября.



Напомним, организация хосписной и паллиативной помощи предусмотрена принятым в 2017 году постановлением президента о развитии онкологической службы в Узбекистане. Изначально открытие хосписа для взрослых в Ташкенте намечалось на 2019 год, но с тех пор ежегодно переносится. Создание медучреждения в столице необходимо для национального распространения опыта по оказанию хосписной помощи.



По словам Мавлюды Ибрагимовой, комитет дважды в год разрабатывает план работ по контролю за исполнением законов и подзаконных актов в области здравоохранения. Однако посещение хосписа Taskin и стройплощадки хосписа для взрослых стало внеплановым.



"Мы решили ознакомиться с ситуацией, изучить ее. Все, о чем вы писали, подтвердилось. Я изучила, что такое хосписы, какими они должны быть. „Зангиата-2" действительно не соответствует критериям. Она была создана временно для оказания первой помощи при эпидемии", - сказала депутат.



По словам Яхъе Зияева, заведующий хосписом, онколог Рустам Нарбаев объяснил депутатам существующие проблемы финансирования.



"Депутаты заверили, что организация хосписной и паллиативной помощи в стране будет под контролем Законодательной палаты, - сказал Яхъе Зияев. - По результатам проверки дадут дополнительную информацию".



В тот же день члены комитета направили официальный запрос в министерства здравоохранения и финансов с просьбой прислать материалы по строительству хосписа для взрослых, рассказала Мавлюда Ибрагимова.



"В пятницу собираемся пригласить [представителей министерств] к себе. Сегодня они должны были прислать материалы, но пока не прислали, - заявила депутат (разговор состоялся в понедельник, 13 ноября). - В пятницу будем решать вопрос. Рустама [Нарбаева] я, наверное, тоже приглашу. Послушаем, намечается ли выделение денег или нет. Будем отталкиваться от ответа Минфина. Будем стараться по мере возможности довести строительство до конца".



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Сухая смерть. Как умирают онкологические больные в Узбекистане и почему государство обязано поддержать их жизнь

https://www.gazeta.uz/ru/2023/11/08/cancer/

8 ноября 2023, 09:15