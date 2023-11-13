 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.11.2023
15:41  "Корейский" сценарий - это ловушка. Украинский конфликт нужно завершить по "вьетнамскому" сценарию
15:38  Индия в Центральной Азии: станет ли Нью-Дели важным региональным игроком?
15:35  "На Ближнем Востоке понимают только силу", - Коби Михаэль
15:32  Трибунал для Израиля. Арабские и исламские лидеры бросили вызов Западу
15:29  Колониальные "осколки" Парижа: возможен вариант Южной Родезии? - Д.Нефедов
15:28  Депутаты Олий Мажлиса взяли под контроль строительство хосписа для взрослых в Ташкенте
15:24  Дело Кожабаева: суд приговорил экс-зампреда КазАнтикора к 5,5 годам

15:21  Улан Уезбаев назначен директором Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Бишкека
12:58  Россия обещает построить в Казахстане три угольных ТЭЦ - в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске
12:21  Экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова будут судить еще раз - теперь по экономическим статьям
10:57  Попытки обретения величия малых и средних стран, - Андрей Школьников
10:37  В Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля
10:32  В экономической войне: либералы стреляют по России по-македонски, с двух рук: ЦБ и Минфином, - М.Делягин
10:20  Нефтяная подоплека войны в Израиле: арабский мир отверг эмбарго, - МК
09:43  Рахмон поддержал позицию Тегерана и Эр-Рияда по Газе, - В.Панфилова
09:38  Украина проигрывает и на фронте, и в дипломатии, - Эрхан Алтыпармак
09:31  "Главное не свернуть с пути". Что придет на смену глобализации, - Вадим Бондарь
09:26  Дела семейные. Расследователи подступаются к Трампу и Байдену через детей, - Георгий Бовт
08:59  Талибы готовятся к большой войне: почти 40% бюджета Афганистана идет на подготовку боевиков
08:54  СВО приближается к точке перелома: логика Путина накануне второй годовщины спецоперации, - Андрей Сушенцов
01:20  "Президент" Амрулла Салех: в Афганистане готовят бойцов для прокси-армии исламистов
00:57  В Астане задержан Данияр Утемуратов - племянник придворного олигарха Назарбаева
00:48  История таджиков: Чем не угодил Айни официальной историографии? Часть 1
00:38  Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне, - Тимур Шерзад
00:37  Байден хочет избежать обострения споров с Китаем, - Владимир Скосырев
00:30  Страны Ближнего Востока хотят лишить Израиль ядерного оружия, - И.Субботин
00:11  Минеральные источники в Центральной Азии: где согреться этой осенью?
00:02  О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне
00:01  Ученые пытаются найти тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте
00:00  Ушло в отставку польское правительство Матеуша Моравецкого
Понедельник, 13.11.2023
22:54  34-летний Азамат Кадыров назначен вице-мэром Бишкека
22:52  "Пузырь всего": Кийосаки предрек величайший крах экономики за всю историю
22:47  Затягивание войны на Ближнем Востоке погубит США, - "An Nahar"
22:46  Цена на нефть может вернуться к $90 за баррель
22:43  Экс-сотрудник УзбМВД Бунед Ражабов стал хокимом Ургенча
22:40  Реквием по ташкентскому скверу
22:27  "Полумесяц и звезды". Путин откалибровал баланс отношений с Казахстаном,- Г.Мирзаян
18:40  Будущий владелец Карагандинского металлургического комбината (Кармет) найден?
18:37  Что такое "средний класс", и сколько людей находятся за чертой бедности в Казахстане, - А.Урманов
18:30  Сменившая рос-гражданство на казахстанское фигуристка Самоделкина обещает добыть медали
17:15  В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ (карта)
16:53  В бою в Газе погиб известный израильский кино-продюсер Матан Меир
16:48  Кыргыз Жамалбек Асылбек уулу - чемпион мира по самбо!
16:39  Генерал Жазыкбаев назначен заместителем начальника ГенШтаба КазАрмии
16:38  11-летний казахстанец Радмир Хайбуллин стал лучшим в мире в игре на баяне
16:36  За связь с мафией. Объявлен в розыск владелец Бишкекского ЦУМа Анвар Габбазов
16:34  Новым покупателем российско-индийских ракет "БраМос" может стать Таиланд
16:33  Родословная кыргызов - какие села в Ошской области названы в честь племен и родов (список)
12:33  Моди отказался класть все яйца в американскую корзину, - Владимир Скосырев
12:31  Молдова: ледяной душ для партии власти, - Зураб Тодуа
12:25  Уволена министр обороны Британии мисс Браверман. Ввиду очевидного идиотизма
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Колониальные "осколки" Парижа: возможен вариант Южной Родезии? - Д.Нефедов
15:29 14.11.2023

13.11.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ

Колониальные "осколки" Парижа: возможен вариант Южной Родезии?

Местные антифранцузские движения – в поисках "точки сборки", на которую претендует Азербайджан

Участники недавней организованной "Бакинский инициативной группой" недавней международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" обсуждали варианты более широкой координации сил, выступающих за ослабление колониальной зависимости заморских территорий Франции от диктата метрополии, вплоть до предоставления им полной независимости. По словам заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, его страна продолжит свою борьбу за политические свободы для неоколониальных стран, поднимая их аргументацию на уровень ООН и других международных организаций. Недовольство в Азербайджане так называемой "проармянской" позицией администрации Э. Макрона обретает самые разнообразные формы, однако в любом случае антиколониальные группы и движения в заморских территориях "Пятой Республики" получают дополнительные возможности для выражения своей точки зрения.

Ранее мы уже цитировали высказывания в Баку мэра одного из корсиканских городков, недовольного позицией центральных властей. В свою очередь, Хеинуи Ле Кейл, один из руководителей "Партии освобождения Таити", считает антиколониальное единство "давно востребованным и более эффективным способом заставить Францию отказаться от ее последних колониальных осколков". По его убеждению, вот уже свыше 100 лет и остров Таити и в целом центрально-тихоокеанская "Французская Полинезия" "подвергается изощренной французской колонизации", внедряемой "и с помощью оружия, депортации, даже убийства наших людей".

По оценке Ле Кейла, метрополия пытается "офранцузить все – вплоть до нашего мышления. Нам пытаются привить модель французского общества, а католическую религию используют как орудие колонизации". Проведение на протяжении 1960-х – 1990-х годов испытаний ядерного оружия Франции на атолле Мурурроа, что вблизи Таити, наряду с очевидными (подчеркнем – бессрочными) последствиями для всей Полинезии, отвечают целям "запугивания приверженцев независимости, которых тем не менее становится все больше. Наша борьба длится уже 40 лет".

И в самом деле, к настоящему времени Франция – едва ли не единственная метрополия Запада, сохранившая большинство своих колониальных осколков, расположенных во всех регионах мира: от Северной Атлантики (острова Сен-Пьер и Микелон у побережья Канады), Центральной и Южной Америки (4 территории) до Индийского и Тихого океанов (всего 6 территорий). Именно Франция поныне обладает крупнейшей континентальной колонией – "Французской Гвианой" в Южной Америке. А территория этой колонии превышает 83 тыс. кв. км, то есть больше Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Ирландии, вместе взятых Бельгии и Нидерландов, втрое больше совокупной территории Кувейта, Катара и Бахрейна...

Все французские владения наделены статусом "заморских территорий" или "департаментов", официально являясь составной частью – провинциями Франции. Это позволяет Парижу не создавать там автономные администрации, как это имеет место в протекторатах, а главное – оперативно расправляться с активными приверженцами независимости, с формально-юридической точки зрения "подрывающих" государственность и территориальное единство страны. Любят в Париже и периодически вводить чрезвычайное или даже военное положение без формальных консультаций с местными властями, да и проводить (до недавнего времени) испытания там атомного оружия, где и сколько угодно, не отвечая за их последствия.

При этом коренное население большинства зарубежных территорий Франции фактически отстранено от использования результатов своего труда, и в частности от распределения валового внутреннего продукта "заморской" Франции. Например, до 80% совокупных производственных мощностей, сельхозземель, объектов энергетики, жилой и курортной недвижимости по сей день принадлежат "материковым" корпорациям. Как рассказала в Баку представительница Движения экологов и демократов за суверенную Мартинику Клодетт Дюамель, вся экономика острова сосредоточена в руках французских колонизаторов: "Раньше мы занимались сельским хозяйством, но сейчас это невозможно, так как французы отравили наши земли. Из-за этого мы должны закупать продовольствие и стали зависимы от импорта. Они убивают наше население и заселяют сюда французов". Уровень зарплат и соцпособий для коренного населения минимум в полтора раза ниже, чем для французов (местных и из приезжих). Приоритет в постоянном трудоустройстве в "заморской" Франции тоже имеют отнюдь не коренные жители, да и повышенные дотации для медицинского обслуживания получают именно выходцы из метрополии.

Национальные же языки в этих территориях по-прежнему лишены официального статуса, преподавание их если и ведется, то только в начальных школах. Это и дает таитянскому политику веские основания говорить о целенаправленной стратегии "офранцузивания всего и вся" на его родном острове и не только там.

Доля Франции в совокупной стоимости экспорта и импорта ее зарубежных территорий (%, в евро, 2022 г.)
- территории на Тихом океане (в пересчете с тихоокеанского франка Франции в евро - 73
- территории в Индийском океане (включая приантарктические о-ва Кергелен, Сен-Поль, Ньив-Амстердам, Круазо) - 85
- территории в Карибском бассейне и Южной Америке - 64
- территории в Северной Атлантике – о-ва Сен-Пьер и Микелон (вблизи Канады) - 62
Данные Главного управления таможни и косвенных налогов Французской Республики

Уже которое десятилетие официальный Париж поощряет иммиграцию французов на эти территории с очевидной целью "разбавить" коренных жителей, то есть реальных и потенциальных сторонников независимости. Согласно ряду данных, за 1980 – 2010-е годы за счет прибытия французов на ПМЖ и для трудоустройства в этих территориях, их доля в общей численности населения к 2023 году превысила 60%.

В результате, уровень безработицы среди коренного населения в вдвое, а то и втрое больше, чем у жителей-французов. Высокие показатели по безработице издавна фиксируются в "заморских" центрально-американских Мартинике, Гваделупе, в тихоокеанской Новой Каледонии, на расположенных в Индийском океане Майотте и Реюньоне. Потому неудивительно, что именно там коренные жители со второй половины 2010-х годов наиболее активно проводят кампании протеста против социально-экономической политики Парижа. Указанные территории – среди наиболее крупных владений "заморской Франции". Напомним, что в 2018, 2020-22 гг. массовые акции протеста парализовали Гваделупу, Мартинику и Реюньон и центральным властям удалось "умиротворить" оппозицию жесткими мерами.

Пытаясь прикрыть свою колониальную политику, метрополия периодически проводит "референдумы о независимости", как это было, например, в Новой Каледонии. Однако растущая численность там французов и, как подозревают сторонники независимости, манипуляции с итогами голосований приводят к тому, что большинство жителей архипелага якобы поддерживают его сохранение в составе Франции. Разумеется, попытки коренного населения оспаривать эти результаты отвергаются властями.

Колониальную политику Парижа в отношении обширной "заморской" Франции предопределяет экономический фактор. Так, до половины потребностей метрополии по ряду важных позиций (от руд цветных металлов до продовольствия) и поныне обеспечивают Новая Каледония (никель, хром, медь, древесина, морепродукты), Таити-Полинезия (фрукты, морепродукты), Гвиана (золосодержащая руда, древесина, сахарный тростник, ром), Мартиника, Майотта, Гваделупа, Реюньон (фрукты, кофе, сахарный тростник, ром).

Не менее значимым видится и военный аспект французского колониализма: на "заморских" территориях дислоцировано более 10 военно-морских и военно-воздушных баз метрополии. Там же регулярно проводятся маневры французских войск, демонстрируя решимость Парижа сохранять за собой эти территории во что бы то ни стало.

Политику международных организаций (прежде всего ООН) в отношении осколков французского колониализма можно характеризовать как половинчатую. Например, в ооновском перечне несамоуправляемых территорий значатся только тихоокеанские "Французская Полинезия" и Новая Каледония – лишь два (!) из 11 колониальных владений Парижа. Но в ООН положение на этих территориях не обсуждается, а апелляции местных национально-освободительных движений к ООН безрезультатны, ибо Франции и ее союзникам по НАТО и Евросоюзу удается блокировать эти обращения. Надо полагать, удается только пока.

В случае ослабления колониального влияния Парижа может возникнуть и не столь уж невероятная перспектива возникновения в Новой Каледонии, Таити, Гвиане, Гваделупе, Мартинике и Реюньоне аналогов небезызвестной "Южной Родезии". По имеющейся информации, на некоторых из вышеперечисленных территорий уже действуют радикальные группировки местных французов, выступающие категорически против гипотетического ухода оттуда метрополии. Радикалы выдвигают лозунги "независимости" по образу и подобию экс-британской Южной Родезии (1965-1979 гг.), где белые поселенцы объявили о независимости от Лондона после упразднения учрежденной британской "Федерации Родезии и Ньясаленда" (Замбия, Южная Родезия и Малави). В этом случае заморские территории Франции наверняка превратятся в арену межэтнической войны, бушевавшей в Южной Родезии с конца 1960-х гг., что еще более ослабит геополитическое влияние Франции. Во всяком случае, националистическая радикализация "заморских" французов четко проявилась в ходе президентских выборов 2022 г., где они недвусмысленно поддержали главу "Национального объединения" Марин Ле Пен. На Гваделупе она получила 69,6% голосов, 64,2% на Реюньоне, 60,9%, на Мартинике, 60,7% - в Гвиане, на о-вах Сен-Пьер и Микелон - 50,7%, на восточнокарибских о-вах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен - 55,4%. На Новой Каледонии и Таити у Мари Ле Пен зафиксировано 54 и 52% голосов, на Уоллис-Футтуне – 51%.

Возможная дестабилизация заморских территорий – еще один немаловажный довод противникам предоставления им независимости либо же широкой автономии. Так или иначе, период полураспада французской колониальной империи займет довольно много времени, однако в долгосрочной перспективе он неизбежен, отражая объективные процессы формирования многополярного мира.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699964940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утверждена повестка заседания Палаты
- Кадровые перестановки
- Про дело Бишимбаева
- Новые овощехранилища, запасы на межсезонье и приоритетные культуры для выращивания обсудили в Правительстве
- Беги от нас, сайга!
- В Мажилисе презентовали законопроект о государственных закупках
- Передовые технологии намерены внедрять для развития животноводства в Казахстане
- Болат Назарбаев умер в алматинской больнице
- Более 2,1 млрд тенге похитили руководитель и бухгалтер медучреждения в Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  