Колониальные "осколки" Парижа: возможен вариант Южной Родезии? - Д.Нефедов

15:29 14.11.2023 13.11.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Колониальные "осколки" Парижа: возможен вариант Южной Родезии?



Местные антифранцузские движения – в поисках "точки сборки", на которую претендует Азербайджан



Участники недавней организованной "Бакинский инициативной группой" недавней международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" обсуждали варианты более широкой координации сил, выступающих за ослабление колониальной зависимости заморских территорий Франции от диктата метрополии, вплоть до предоставления им полной независимости. По словам заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, его страна продолжит свою борьбу за политические свободы для неоколониальных стран, поднимая их аргументацию на уровень ООН и других международных организаций. Недовольство в Азербайджане так называемой "проармянской" позицией администрации Э. Макрона обретает самые разнообразные формы, однако в любом случае антиколониальные группы и движения в заморских территориях "Пятой Республики" получают дополнительные возможности для выражения своей точки зрения.



Ранее мы уже цитировали высказывания в Баку мэра одного из корсиканских городков, недовольного позицией центральных властей. В свою очередь, Хеинуи Ле Кейл, один из руководителей "Партии освобождения Таити", считает антиколониальное единство "давно востребованным и более эффективным способом заставить Францию отказаться от ее последних колониальных осколков". По его убеждению, вот уже свыше 100 лет и остров Таити и в целом центрально-тихоокеанская "Французская Полинезия" "подвергается изощренной французской колонизации", внедряемой "и с помощью оружия, депортации, даже убийства наших людей".



По оценке Ле Кейла, метрополия пытается "офранцузить все – вплоть до нашего мышления. Нам пытаются привить модель французского общества, а католическую религию используют как орудие колонизации". Проведение на протяжении 1960-х – 1990-х годов испытаний ядерного оружия Франции на атолле Мурурроа, что вблизи Таити, наряду с очевидными (подчеркнем – бессрочными) последствиями для всей Полинезии, отвечают целям "запугивания приверженцев независимости, которых тем не менее становится все больше. Наша борьба длится уже 40 лет".



И в самом деле, к настоящему времени Франция – едва ли не единственная метрополия Запада, сохранившая большинство своих колониальных осколков, расположенных во всех регионах мира: от Северной Атлантики (острова Сен-Пьер и Микелон у побережья Канады), Центральной и Южной Америки (4 территории) до Индийского и Тихого океанов (всего 6 территорий). Именно Франция поныне обладает крупнейшей континентальной колонией – "Французской Гвианой" в Южной Америке. А территория этой колонии превышает 83 тыс. кв. км, то есть больше Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Ирландии, вместе взятых Бельгии и Нидерландов, втрое больше совокупной территории Кувейта, Катара и Бахрейна...



Все французские владения наделены статусом "заморских территорий" или "департаментов", официально являясь составной частью – провинциями Франции. Это позволяет Парижу не создавать там автономные администрации, как это имеет место в протекторатах, а главное – оперативно расправляться с активными приверженцами независимости, с формально-юридической точки зрения "подрывающих" государственность и территориальное единство страны. Любят в Париже и периодически вводить чрезвычайное или даже военное положение без формальных консультаций с местными властями, да и проводить (до недавнего времени) испытания там атомного оружия, где и сколько угодно, не отвечая за их последствия.



При этом коренное население большинства зарубежных территорий Франции фактически отстранено от использования результатов своего труда, и в частности от распределения валового внутреннего продукта "заморской" Франции. Например, до 80% совокупных производственных мощностей, сельхозземель, объектов энергетики, жилой и курортной недвижимости по сей день принадлежат "материковым" корпорациям. Как рассказала в Баку представительница Движения экологов и демократов за суверенную Мартинику Клодетт Дюамель, вся экономика острова сосредоточена в руках французских колонизаторов: "Раньше мы занимались сельским хозяйством, но сейчас это невозможно, так как французы отравили наши земли. Из-за этого мы должны закупать продовольствие и стали зависимы от импорта. Они убивают наше население и заселяют сюда французов". Уровень зарплат и соцпособий для коренного населения минимум в полтора раза ниже, чем для французов (местных и из приезжих). Приоритет в постоянном трудоустройстве в "заморской" Франции тоже имеют отнюдь не коренные жители, да и повышенные дотации для медицинского обслуживания получают именно выходцы из метрополии.



Национальные же языки в этих территориях по-прежнему лишены официального статуса, преподавание их если и ведется, то только в начальных школах. Это и дает таитянскому политику веские основания говорить о целенаправленной стратегии "офранцузивания всего и вся" на его родном острове и не только там.



Доля Франции в совокупной стоимости экспорта и импорта ее зарубежных территорий (%, в евро, 2022 г.)

- территории на Тихом океане (в пересчете с тихоокеанского франка Франции в евро - 73

- территории в Индийском океане (включая приантарктические о-ва Кергелен, Сен-Поль, Ньив-Амстердам, Круазо) - 85

- территории в Карибском бассейне и Южной Америке - 64

- территории в Северной Атлантике – о-ва Сен-Пьер и Микелон (вблизи Канады) - 62

Данные Главного управления таможни и косвенных налогов Французской Республики



Уже которое десятилетие официальный Париж поощряет иммиграцию французов на эти территории с очевидной целью "разбавить" коренных жителей, то есть реальных и потенциальных сторонников независимости. Согласно ряду данных, за 1980 – 2010-е годы за счет прибытия французов на ПМЖ и для трудоустройства в этих территориях, их доля в общей численности населения к 2023 году превысила 60%.



В результате, уровень безработицы среди коренного населения в вдвое, а то и втрое больше, чем у жителей-французов. Высокие показатели по безработице издавна фиксируются в "заморских" центрально-американских Мартинике, Гваделупе, в тихоокеанской Новой Каледонии, на расположенных в Индийском океане Майотте и Реюньоне. Потому неудивительно, что именно там коренные жители со второй половины 2010-х годов наиболее активно проводят кампании протеста против социально-экономической политики Парижа. Указанные территории – среди наиболее крупных владений "заморской Франции". Напомним, что в 2018, 2020-22 гг. массовые акции протеста парализовали Гваделупу, Мартинику и Реюньон и центральным властям удалось "умиротворить" оппозицию жесткими мерами.



Пытаясь прикрыть свою колониальную политику, метрополия периодически проводит "референдумы о независимости", как это было, например, в Новой Каледонии. Однако растущая численность там французов и, как подозревают сторонники независимости, манипуляции с итогами голосований приводят к тому, что большинство жителей архипелага якобы поддерживают его сохранение в составе Франции. Разумеется, попытки коренного населения оспаривать эти результаты отвергаются властями.



Колониальную политику Парижа в отношении обширной "заморской" Франции предопределяет экономический фактор. Так, до половины потребностей метрополии по ряду важных позиций (от руд цветных металлов до продовольствия) и поныне обеспечивают Новая Каледония (никель, хром, медь, древесина, морепродукты), Таити-Полинезия (фрукты, морепродукты), Гвиана (золосодержащая руда, древесина, сахарный тростник, ром), Мартиника, Майотта, Гваделупа, Реюньон (фрукты, кофе, сахарный тростник, ром).



Не менее значимым видится и военный аспект французского колониализма: на "заморских" территориях дислоцировано более 10 военно-морских и военно-воздушных баз метрополии. Там же регулярно проводятся маневры французских войск, демонстрируя решимость Парижа сохранять за собой эти территории во что бы то ни стало.



Политику международных организаций (прежде всего ООН) в отношении осколков французского колониализма можно характеризовать как половинчатую. Например, в ооновском перечне несамоуправляемых территорий значатся только тихоокеанские "Французская Полинезия" и Новая Каледония – лишь два (!) из 11 колониальных владений Парижа. Но в ООН положение на этих территориях не обсуждается, а апелляции местных национально-освободительных движений к ООН безрезультатны, ибо Франции и ее союзникам по НАТО и Евросоюзу удается блокировать эти обращения. Надо полагать, удается только пока.



В случае ослабления колониального влияния Парижа может возникнуть и не столь уж невероятная перспектива возникновения в Новой Каледонии, Таити, Гвиане, Гваделупе, Мартинике и Реюньоне аналогов небезызвестной "Южной Родезии". По имеющейся информации, на некоторых из вышеперечисленных территорий уже действуют радикальные группировки местных французов, выступающие категорически против гипотетического ухода оттуда метрополии. Радикалы выдвигают лозунги "независимости" по образу и подобию экс-британской Южной Родезии (1965-1979 гг.), где белые поселенцы объявили о независимости от Лондона после упразднения учрежденной британской "Федерации Родезии и Ньясаленда" (Замбия, Южная Родезия и Малави). В этом случае заморские территории Франции наверняка превратятся в арену межэтнической войны, бушевавшей в Южной Родезии с конца 1960-х гг., что еще более ослабит геополитическое влияние Франции. Во всяком случае, националистическая радикализация "заморских" французов четко проявилась в ходе президентских выборов 2022 г., где они недвусмысленно поддержали главу "Национального объединения" Марин Ле Пен. На Гваделупе она получила 69,6% голосов, 64,2% на Реюньоне, 60,9%, на Мартинике, 60,7% - в Гвиане, на о-вах Сен-Пьер и Микелон - 50,7%, на восточнокарибских о-вах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен - 55,4%. На Новой Каледонии и Таити у Мари Ле Пен зафиксировано 54 и 52% голосов, на Уоллис-Футтуне – 51%.



Возможная дестабилизация заморских территорий – еще один немаловажный довод противникам предоставления им независимости либо же широкой автономии. Так или иначе, период полураспада французской колониальной империи займет довольно много времени, однако в долгосрочной перспективе он неизбежен, отражая объективные процессы формирования многополярного мира. Источник - ИноСМИ

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