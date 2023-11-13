Трибунал для Израиля. Арабские и исламские лидеры бросили вызов Западу

15:32 14.11.2023 Трибунал для Израиля. Арабские и исламские лидеры бросили вызов Западу



КИРИЛЛ СЕМЕНОВ



Объединенный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоялся в субботу в Саудовской Аравии. Фоном для него стали разрушительные бомбардировки Израилем сектора Газа, в результате которых погибло более 11 078 человек, в том числе 4506 детей и более 3000 женщин.



Единство обеих организаций и их общая платформа должны были продемонстрировать, что конфликт в Палестине - общее дело не только арабских государств, но и всего исламского мира, всех мусульман, как и вопрос принадлежности Аль-Кудса (Иерусалима) и его исламских святынь.



Форум показал, что, несмотря на многочисленные противоречия в исламском мире, мусульманские государства готовы отложить их в сторону ради общего дела.



Пикантность встрече в Эр-Рияде придавало присутствие на ней президента Исламской Республики Иран (ИРИ) Ибрагима Раиси. Саудовская Аравия и Иран длительное время находились в состоянии перманентного конфликта, но с прошлого года взяли курс на восстановление связей.



"Палестинское досье" еще более сблизило Тегеран и Эр-Рияд, тем более что вопрос израильско-саудовской нормализации теперь как минимум поставлен на длительную паузу.



В целом же результаты форума не стоит недооценивать, как и вклада трех государств - Ирана, Турции и Саудовской Аравии в продвижении соответствующих консолидирующих нарративов в исламском мире.



Таким образом, исламский мир бросает вызов коллективному Западу, однозначно вставшему на сторону Израиля, и блокирует все попытки так называемой "культуры отмены" в отношении палестинского вооруженного сопротивления.



Не только осуждение, но и угрозы трибуналом



Тон объединенного саммита задала принимающая сторона. Саудовская Аравия прямо назвала Израиль "оккупантом" и подтвердила, что она "считает оккупационные [израильские] власти ответственными за преступления, совершенные против палестинского народа", - именно это заявил наследный принц Мухаммед бин Салман на открытии мероприятия.



Саммит не только резко осудил действия Израиля в секторе Газа. Его участники также обратили внимание на угрозу того, что конфликт из-за агрессивных действий еврейского государства может распространиться на весь Ближний Восток, о чем говорится и в итоговой резолюции. При этом часть вины возлагается на СБ ООН:



"Мы предупреждаем о реальной опасности расширения войны в результате отказа Израиля остановить свою агрессию и неспособности Совета Безопасности обеспечить соблюдение международного права, чтобы положить конец этой агрессии".



Объединенный саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества



Собственно, одним из основных итогов объединенного саммита стало начало подготовки конкретных практических шагов для привлечения израильских политиков и военных к уголовному преследованию за военные преступления.



С этой целью были созданы рабочие группы, которые займутся сбором информации и передачей всех фактов военных преступлений Израиля в международные следственные органы. Они также должны будут отчитываться о проделанной работе, ответственным за которую был назначен представитель Саудовской Аравии.



В этом контексте исламские страны также осудили двойные стандарты и предупредили, что "эта двойственность серьезно подрывает как авторитет стран, защищающих Израиль от международного права и ставящих его выше закона, так и авторитет многосторонних действий, обнажая избирательность в применении системы гуманитарных ценностей".



Палестина сближает Иран и Турцию



Анкара и Тегеран - две исламские столицы, которые пытались взять на себя консолидирующую роль в преддверии объединенного саммита, чтобы заставить иные государства исламского мира сплотиться в поддержке палестинцев и осуждении Израиля. Показательно, что оба государства не являются арабскими, а их жесткий антиизраильский подход ранее контрастировал с умеренной критикой Израиля, звучавшей от правительств большинства арабских стран.



В свою очередь, иранские СМИ уже обратили внимание на схожесть позиций Анкары и Тегерана и, ссылаясь на позицию Турции, утверждали, что Иран не одинок в своей палестинской политике.



Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил о готовности Турции стать постконфликтным гарантом для палестинцев. Эту инициативу поддержал и Иран в лице министра иностранных дел ИРИ во время его недавнего визита в Анкару. В свою очередь, президенты Раиси и Эрдоган провели "сверку часов" по палестинскому вопросу в ходе саммита Организации экономического сотрудничества 9 ноября.



По возвращении из Саудовской Аравии Эрдоган снова подтвердил, что Анкара и Тегеран готовы предпринять совместные шаги по урегулированию на Ближнем Востоке. Турецкий президент анонсировал визит в Турцию 28 ноября своего иранского коллеги Ибрагима Раиси. Очевидно, что и здесь главной темой будет Палестина. Также Турция пообещала "передать иранское послание" Соединенным Штатам.



Таким образом, война Израиля против ХАМАС сблизила Анкару и Тегеран, как это уже имело место в 2010 году, когда Эрдоган выступил с обвинениями в адрес президента Израиля Шимона Переса в Давосе, а затем произошел разрыв турецко-израильских отношений после рейда Израиля на "флотилию мира", перевозившую пропалестинских активистов и гуманитарные грузы в сторону сектора Газа в 2010 году.



Однако этому сближению помешала гражданская война в Сирии, где Турция и Иран поддержали разные противоборствующие силы.



Но нельзя недооценивать и роль Саудовской Аравии.



Саудовская Аравия нейтрализует "израильское лобби"



Собственно объединение двух саммитов, ЛАГ и ОИС, имело целью минимизировать последствия раскола в ЛАГ по поводу палестинского конфликта и позволить сформулировать более жесткую антиизраильскую позицию, чтобы голоса тех, кто выступал и за учет интересов Израиля и требовал осуждения ХАМАС, были "подавлены".



В любом случае этот дипломатический успех, который позволил маргинализировать произраильское лобби в ЛАГ, будет записан на счет организаторов саммита в лице Саудовской Аравии, которая сама ранее хоть и воздерживалась от поддержки прямых антиизраильских действий, но и была далека от того, чтобы выступать адвокатом Тель-Авива, как некоторые ее соседи.



В преддверии саммита катарский Al-Araby Al-Jadeed сообщил, что четыре "влиятельные страны" Лиги арабских государств воспрепятствовали принятию предложений, предусматривающих конкретные меры против Израиля в рамках ЛАГ.



Президент Ирана Ибрагим Раиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман



Эти предложения включали запрет на использование военных баз США в арабских странах для поставок Израилю оружия и боеприпасов; замораживание дипломатических, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности и обороны между арабскими странами и Израилем; использование фактора ограничения поставок энергоносителей для давления на Израиль и США.



Ливия также предложила включить в итоговое заявление конференции ЛАГ тезис о поддержке права палестинского народа на сопротивление израильской оккупации.



Эти меры были одобрены 11 арабскими странами из 22 членов организации, включая Палестину, Сирию, Алжир, Тунис, Ирак, Ливан, Кувейт, Катар, Оман, Ливию и Йемен.



Имена четырех стран, проголосовавших против, и тех, кто воздержался, не разглашаются.



ЦАХАЛ все ближе к террористическому статусу - а ХАМАС дальше



На объединенном саммите Иран поддержал эти предложение 11 арабских стран и дополнил их инициативой по признанию армии Израиля "террористической организацией".



"Исламские правительства должны объявить армию оккупационного и агрессивного режима террористической организацией", - заявил Раиси. В итоговом заявлении совместного саммита предложение Ирана было закреплено в следующей формулировке:



"Осудить военные операции, развязанные оккупационными силами против палестинских городов и лагерей; осудить поселенческий терроризм; и призываем международное сообщество внести эти группы и организации в глобальные террористические списки".



Кроме того, формулировка израильские "поселенцы - террористы" неоднократно возникает в итоговой резолюции, как и требование о введении эмбарго на поставки оружия в Израиль:



"Мы требуем, чтобы все страны прекратили экспортировать оккупационным властям оружие и боеприпасы, которые используются их армией и поселенцами-террористами, которые убивают палестинский народ и разрушают его дома, больницы, школы, мечети и церкви", - говорится в документе.



В то же время вместо осуждения ХАМАС за его атаки 7 октября в резолюции лишь отмечается, что единственным законным представителем палестинского народа является Организация освобождения Палестины (ФАТХ), но при этом подчеркивается полная поддержка "братского палестинского народа в его законной борьбе за освобождение всех своих оккупированных территорий", что может подразумевать и вооруженную борьбу.



Хотя действия Израиля и называются "ответными", но без какого-либо дальнейшего пояснения, ответом на что они явились, и трактуются исключительно как акт агрессии, сопровождающийся многочисленными военными преступлениями. Отсюда и содержащийся в итоговой декларации призыв к "отказу называть эту ответную войну самообороной или оправдывать ее под любым предлогом".



Вероятно, поэтому атака ХАМАС 7 октября и не упоминалась, так как она служит лишь оправданием для Израиля в его атаках на гражданское население Газы. Источник - REGNUM

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