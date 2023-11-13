 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индия в Центральной Азии: станет ли Нью-Дели важным региональным игроком?
15:38 14.11.2023

Богатый ресурсами регион Центральной Азии все чаще привлекает внимание со стороны различных центров силы. Индия, стремящаяся стать важным региональным игроком, тоже расширяет свое влияние. Нью-Дели возлагает большие надежды на многосторонний формат сотрудничества со странами Центральной Азии в сфере экономики, политики и безопасности. Об основных направлениях центральноазиатской политики Индии читайте в статье кандидата исторических наук Елены Гарбузаровой. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.

Экономическое сотрудничество Индии и Центральной Азии

В начале XXI века экономическое сотрудничество Индии и стран Центральной Азии стало нарастать. С 2001 по 2013 год объем торговли между Индией и странами региона увеличился со 114,05 до 746,32 млн долларов.

В настоящее время ключевым партнером Индии в регионе является Казахстан. Товарооборот между ними в 2021 году составил более 2 млрд долларов.

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Углеводородные богатства Казахстана стимулируют экономический и политический интерес Нью-Дели к развитию двустороннего сотрудничества. Индийская нефтяная компания ONGC Videsh Ltd стала совладельцем таких казахстанских месторождений, как Алибекмола и Курмангазы.

Кроме нефти, Индию интересует уран. Нью-Дели пытается увеличить объемы экспорта урана из стран региона. Одним из ключевых поставщиков урана в Индию является Узбекистан. Еще в 2014 году впервые был подписан контракт на сумму 3,5 млрд долларов, по которому за период с 2014 по 2018 год в Индию было отправлено 2 тыс. тонн урана. В 2019 году стороны подписали новое долгосрочное соглашение.

Однако, несмотря на наметившуюся динамику в двусторонних торгово-экономических отношениях, Индия так и не стала одним из ведущих партнеров для государств региона в этой сфере. Торговыми воротами для Нью-Дели в страны Центральной Азии является иранский порт Бендер-Аббас, однако в условиях ограниченного режима санкций его полноценное использование затруднено, что отрицательно отражается на объемах взаимной торговли.

Наращивание политического влияния?

Набирающая обороты геополитическая конкуренция в регионе вызывает тревогу у Нью-Дели и побуждает к поиску новых инструментов укрепления своих позиций.

Активность Китая в Центральной Азии, его усиливающийся экономический и политический вес рассматриваются руководством Индии как вызов и обуславливают проведение более активной внешней политики.

Кардинальный сдвиг в центральноазиатской стратегии Индии произошел в 2012 году, когда была выдвинута инициатива "Connect Central Asia" (инициатива предполагает сотрудничество в сфере безопасности, экономики и многосторонних форматов, а также предусматривает проведение встреч на высшем уровне. - Прим. Ia-centr.ru) с целью придать импульс сотрудничеству со странами региона.

Нью-Дели постепенно стремится к институционализации отношений с государствами Центральной Азии. В 2022 году впервые был проведен онлайн-саммит в многостороннем формате "Индия - Центральная Азия", в рамках которого Нью-Дели предложил создать совместные рабочие группы по Афганистану и использованию порта Чабахар.

На современном этапе Индия имеет хорошую политическую, экономическую и культурную базу для того, чтобы стать видным игроком в Центральной Азии. Однако в ближайшее время подобный переход в новый геополитический статус представляется маловероятным, так как в регионе достаточно сильны позиции других региональных акторов, составить конкуренцию которым Нью-Дели пока не в состоянии.

Полную версию статьи "Центральноазиатская политика Индии" читайте в журнале "Россия и АТР".
http://www.riatr.ru/2023_3.html

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699965480


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