"Корейский" сценарий - это ловушка. Украинский конфликт нужно завершить по "вьетнамскому" сценарию

15:41 14.11.2023

В Запорожье предложили вариант завершения конфликта на Украине по сценарию Вьетнамской войны. В чем он заключается?

Рогов уверен, что конфликт на Украине должны закончить по вьетнамскому сценарию



Украинский конфликт нужно завершить по "вьетнамскому" сценарию. Такой вариант озвучил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.



Комментарий Рогова последовал вслед за предложением экс-главкома НАТО, адмирала Джеймса Ставридиса завершить конфликт по сценарию войны на Корейском полуострове. Предполагается, что Украина должна будет признать за Россией часть территорий, чтобы заморозить противостояние и начать восстановление.



В Запорожье между тем не согласились со Ставридисом. Рогов заявил, что "корейский" сценарий не устраивает Москву, поскольку означает заморозку конфликта.



Нам нужен не корейский сценарий, а вьетнамский, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев

Владимир Рогов

глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"



В Госдуме сочли ловушкой "корейский" сценарий по Украине



Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, реагируя на слова экс-главкома НАТО, объяснил, что ловушка связана с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач. Шеремет отметил, что Европа и США хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы "превратить его в фугас замедленного действия, способный сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев".



В России обозначили условия для мирных переговоров по Украине



В октябре российский президент Владимир Путин отмечал, что для мирного переговорного процесса по Украине нужна отмена декрета Киева о запрете на это. По его словам, если украинская сторона "хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами".



В свою очередь, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что мирные переговоры России и Украины возможны тогда, когда Киев признает действующие реалии. Он добавил, что от самих переговоров как инструмента Москва никогда не отказывалась.



Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года.