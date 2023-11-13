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Армия Израиля захватила парламент Газы
18:31 14.11.2023

Израильские военные заняли парламент Газы
Times of Israel: израильские военные захватили парламент в городе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Израильские военные захватили парламент в городе Газа и сделали коллективную фотографию на его трибуне, пишет газета The Times of Israel.

По данным издания, на фото запечатлены солдаты бригады "Голани", действующие в анклаве в рамках наземной операции.



Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла значительный ущерб батальонам палестинского движения на севере сектора Газа. Утверждается, что оно фактически перестало существовать в качестве организованной военной структуры в этой части анклава. Позднее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ХАМАС также потеряло контроль над городом Газа.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но появилось только израильское.

Последствия израильских ударов по югу сектора Газа

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них - дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

Источник - РИА Новости
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