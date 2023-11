Армия Израиля захватила парламент Газы

18:31 14.11.2023

Израильские военные заняли парламент Газы

Times of Israel: израильские военные захватили парламент в городе Газа



ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Израильские военные захватили парламент в городе Газа и сделали коллективную фотографию на его трибуне, пишет газета The Times of Israel.



По данным издания, на фото запечатлены солдаты бригады "Голани", действующие в анклаве в рамках наземной операции.