Почему Россия столкнулась с дефицитом трудовых ресурсов, - В.Мальцев

18:33 14.11.2023 Почему Россия столкнулась с дефицитом трудовых ресурсов

когда мигранты стали уезжать, стали поднимать зарплаты – а уже поздно



Владислав Мальцев



"Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей. Безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше – это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень, – в машиностроении, химической промышленности", – сообщила утром 9 ноября в Госдуме председатель Банка России Набиуллина.



Можно было бы предположить, что Набиуллина преувеличивает и нагнетает. Однако подобная информация уже поступает буквально отовсюду.



"Российская газета" вечером 9 ноября сообщила: "В России появился новый дефицит – вахтовики, причем разных профессий... Такую статистику обнародовал недавно сервис по поиску работы hh.ru. Оказывается, Башкирия, считающаяся поставщиком рабочей силы в другие, преимущественно северные регионы, теперь сама ищет вахтовиков. Она заняла первое место в стране по объему таких предлагаемых вакансий". В Министерстве труда Башкирии подтвердили: "Кадров катастрофически не хватает".



Как прокомментировала это глава пресс-службы "HeadHunter Урал" (этой компании сайт hh.ru и принадлежит) Анна Осипова: "Внутри регионов ресурсов уже недостаточно. Регионов с избыточными кадрами сегодня нет. Причин тому несколько: демография, релокация, частичная мобилизация и другие".



Днем ранее на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут озвучила такую цифру: "По статистическим данным, которые вышли последние, у нас уже нехватка в отрасли 200 тыс. человек".



Конечно, в приведенных выше примерах речь идет об отдельных сферах экономики и или отдельных регионах. Но как элементы мозаики, они складываются в единую картину.



Зарплаты резко выросли, но работать некому



Более того, я заметил аномальную ситуацию на рынке труда еще ранее, наблюдая за рекламой в Сети. Примерно с 28 октября стандартные рекламные "перебивки" между музыкальными треками в "ВКонтакте", обычно рекламирующие подписку на этот сервис, внезапно сменились на массированную (практически она одна и шла) рекламу работы на складах компании DPD, где предлагалось до 97 тыс руб в месяц, и Ozon. В последнем случае сумма зарплаты в "перебивках" не называлась, но озвучивалась в контекстной рекламе, "всплывавшей" в разных каналах в Telegram, – те же 97 тыс руб.



Стоит пояснить, что подобная реклама практически не таргетируется по аудитории, поэтому обычно ей мало кто пользуется, на мой памяти помимо собственно самой платной подписки на музыку в "ВКонтакте" через такие "перебивки" рекламировали разве что VK Fest. Аналогично и с упомянутой контекстной рекламой в Telegram.



Синхронно начали появляться такие предложения на "Авито" и сайтах по поиску работы.



И еще для понимания – стандартная ставка для простых рабочих на складах того же Ozon, как говорят мои работавшие там знакомые, еще месяц назад составляла 2,6 тыс руб в день, с учетом от 21 до 23 рабочих дней в месяц 54,6 – 59,8 тыс руб, иногда называется усредненная цифра в 56 тыс. И тут скачок почти вдвое.



Что касается работы вахтовым методом, то суммы в появившейся уже в начале ноября в "ВКонтакте" рекламе назывались совершенно неадекватные – 390 – 460 тыс руб в месяц.



Конечно, можно было бы предположить иногда практикуемое в рекламе завышение зарплаты, когда названная цифра затем оказывается актуальной при работе с утра до ночи в три смены и шесть дней в неделю (в случае упомянутого объявления по набору на вахту, щелкнув на него, узнаешь, что при стандартных 30 сменах получишь лишь 150 тыс руб, при 60 сменах – 350 тыс руб, при 90 сменах – 450 тыс руб, и это, скорее всего, далеко не все "подводные камни"). Но в целом далеко не все так просто.



На самом деле, на складах в октябре столкнулись с чудовищной нехваткой сотрудников. Не то чтобы и раньше было так уж хорошо – но сейчас стало совсем печально.



Приведу реальную историю. В конце сентября одного из моих знакомых пригласили занять руководящую должность на новом складе того же Ozon в Подмосковье. В его задачи входил набор на первом этапе 50 – 70 сотрудников, а через несколько месяцев для выхода на плановую загрузку склада должно быть уже 200 – 300 рабочих.



За полтора месяца с трудом удалось найти 20 – 25 человек, половину из которых нашел он, половина – служба занятости компании, работающая через сайты по поиску работы.



Гастарбайтеры уже не дешевые



"Вот! Не хотят ленивые русские работать! А вы постоянно ругаете гастарбайтеров из Средней Азии, которые готовы работать за копейки, крайне неприхотливы и спасают российскую экономику!" – возопит тут какой-то читатель.



Так вот и мигранты за 55 – 60 тысяч в месяц работать не хотят. Мой упомянутый знакомый обошел несколько среднеазиатских диаспор. В киргизской из целой толпы, которая его слушала, работать за такие деньги выразило желание лишь 4 (четыре) человека. В таджикской ответили, что за такие деньги работать никто у них не будет, кроме нелегалов без документов (которые дешевле прочих), но еще надо будет сначала осмотреть хостел для сотрудников, потому их соотечественники уже не во всяком готовы жить.



Можно было бы предположить, что просто мой знакомый такой невезучий, не умеет привлекать людей (хотя раньше у него это всегда удавалось), район у него какой-то "не тот" и т.д. Но вот на другом складе, где он в октябре стажировался, ситуация оказалась очень похожей – за несколько месяцев набрать смогли около 35 сотрудников, причем тоже в основном не мигрантов, а местных, в поиске которых буквально обходили улицы.



С чего бы так? Напомню, что гастарбайтеры значительную часть своих рублевых зарплат конвертируют в доллары для отправки домой. Доллар в январе 2023-го стоил 66 руб, а в октябре уже 101 руб, то есть реальные доходы работавших в России мигрантов обесценились примерно на 40%. Да и рублевые цены в России заметно выросли. Та же самая дешевая курятина, которую едят мигранты, с начала 2023 года подорожала на 27%.



Вообще, рассказы про "берущихся за сущие копейки на любую работу неприхотливых мигрантов" остались где-то в нулевых, вместе с курсом доллара по 25 – 30 рублей. "Так сложилось, что половина пекарей у меня русские, а половина – киргизы... Предположение, что работники из Средней Азии стоят дешевле русских, оказалось мифом... Они очень следят за рынком зарплат и не боятся требовать повышения, как только ты хоть чуть-чуть увеличиваешь объемы", – рассказывала 22 мая 2023 года Forbes владелица московской компании "Городской батон" Полина Козловская.



Что интересно, это осознали в сети магазинов "Вкусвилл", 8 ноября опубликовавшей в своем приложении сторис с предложением выплачивать по 8 тыс руб за каждого приведенного сотрудника. Учитывая, что рядовой сотрудник получает там те же 55 – 60 тыс в месяц, это немалая комиссия посредникам. Все мы понимаем, что служба подбора персонала в "Вкусвилле" тоже получает зарплаты, и, если бы была возможность нанять какого-нибудь Дилмурода или Лутфулло, они бы так и сделали без всяких комиссий. Но явно и там таджики не хотят работать на складе или в магазине за эти деньги.



Куда делись россияне трудоспособного возраста



Для понимания, куда же делись люди, назову пару цифр.



"Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено… 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", – доложил 28 октября 2022 года президенту об итогах частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу. 4 ноября 2022 года Владимир Путин уточнил: "Из 300 тысяч мобилизованных у нас 318 тысяч уже. Почему 318? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев, оно не сокращается".



"В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тысяч человек", – сообщил 9 ноября 2023 года на совещании по время посещения полигона Алабино заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.



Складываем 318 тыс и 410 тыс и получаем 728 тыс мужчин трудоспособного возраста, которых "вынули" из российской экономики всего за год с небольшим.



А ведь контракты заключались и до сентября 2022 года – как с Министерством обороны, так и с различными добровольческими формированиями, включая ЧВК "Вагнер". Точных цифр тут нет, к тому же многие из записавшихся в 2022-м в добровольческие формирования в 2023-м подписали контракт с Министерством обороны и таким образом вошли в статистику, озвученную на днях Дмитрием Медведевым.



Но полностью, конечно, эти цифры не перекрываются. Вспомним слова главы "Вагнера" Евгения Пригожина 24 мая 2023 года в интервью Константину Долгову: "За время ведения операции я выбрал 50 тыс. заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту". Это только бои под Бахмутом (в российских СМИ этот город фигурирует под советским названием Артемовск) с октября 2022-го по май 2023-го, а до этого "вагнеровцы" брали Попасную и т.д.



Добавим еще уехавших в 2022 году из России, в две волны – в марте и сентябре прошлого года. Тут тоже точных цифр нет, только оценки демографов. "Насчет первой волны есть консенсус о цифре, озвученный Юлией Флоринской (ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. – "Завтра"), – это 150 тысяч. Хотя я бы думал, что около 200 тысяч. Но, видимо, часть их уже вернулась. Вторая волна – это минимум 350 тысяч. А верхняя граница – 600–700 тысяч. И вот суммарно получается от 500 до 800 тысяч", – анализировал 29 декабря 2022 года в интервью порталу "Православие и мир" бывший сотрудник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Алексей Ракша, ныне выступающий как независимый эксперт.



Итого от 1,2 до 1,5 млн мужчин трудоспособного возраста, "выпавших" из российской экономики за полтора года. Это достаточно много. По данным Росстата, на 1 января 2022 года в России было 43,3 млн мужчин трудоспособного возраста.



Кто виноват и что делать?



Извечные русские вопросы, некогда сформулированные Герценом и Чернышевским!



Вся эта ситуация напоминает, как некоторые наши сограждан продают машины на том же "Авито". Вместо того, чтобы сразу выставить по нормальной рыночной цене и быстро продать, они решают быть умнее всех и прилично так "накинуть" в надежде на "лоха". В итоге проходят недели, месяцы, а машина не продается, потому что покупатели только удивляются и крутят пальцем у виска по поводу цены. Поскольку машину в России принято продавать обычно тогда, когда "совсем припекло" и "срочно нужны деньги", а достать их больше негде, через какое-то время продавец начинает лихорадочно снижать цену, но машина уже не продается, потому что все потенциальные клиенты ушли. В итоге, продает он машину с огромным дисконтом ниже рынка и себе в убыток.







Также и тут, только ситуация развернута на 180 градусов. Напомню, что я писал в статье "Уже не дешевые и покорные: о чем лгут лоббисты завоза мигрантов", опубликованной на сайте "Завтра" полтора года назад, 18 февраля 2022 года: "Проблема, как мне кажется, в сформировавшихся еще где-то в 90-е – начале нулевых годов представлениях работодателей (хоть отечественных, хоть пришедших в Россию иностранцев) о том, сколько должен получать и как должен существовать их сотрудник. В их представлении Россия – страна третьего мира с дешевой многочисленной рабсилой. Действительно, еще 20 – 25 – 30 лет назад Россия была страной с огромным количеством свободных рук, причем рук с высшим образованием, со специальностью, которые при этом готовы были браться за любую работу за сущие копейки... Но постепенно доходы россиян росли. Только в сознании работодателей сотрудники так и оставались в идеале работающими за гроши... Как раз в это время, во второй половине нулевых, на фоне роста зарплат коренного населения, и начали массово завозить тех самых равшанов и джамшутов".



Несмотря ни на что, российские работодатели были уверены, что можно найти тех, кто, как и раньше, будет работать за небольшие деньги. Не хотят местные – завезем вахтовика из депрессивной башкирской деревни или таджика из бедного кишлака.



В итоге получилась ситуация, когда местные уже не хотели связываться с такой работой из-за откровенно демпингующих зарплат, а гастарбайтеры внезапно тоже отказались, потому что курс рубля к доллару упал и им выгодней сейчас работать в Южной Корее.



Попав этим летом в ловушку, которые они себе ранее и расставили, российские работодатели задергались и попытались завозить гастарбайтеров из самых экзотических стран. Не хотят работать таджики? Завезем индийцев! Сейчас сотни выходцев из этой страны уже работают на текстильных фабриках в подмосковных Подольске и Одинцово. Правда в последнем случае без эксцессов не обошлось – в ночь с 1 на 2 августа колонна орущих индийцев прошла по центру города из-за двухмесячной невыплаты зарплат. Да, равшаны и джамшуты, чьим бунтом нас давно пугают, на фоне индийцев покажутся мирными и тихими. Про массовые погромы мусульман в Индии в 2002-м и 2020-м годах никто из нанимателей не вспомнил – ведь внешне индийцы-то такие веселые!



А в Тамбовской области, куда тоже завезли индийцев на фабрику в конце июля, все оказалось еще хуже – двое из них оказались инфицированы холерой (опять же, никто не подумал, что в экзотической азиатской стране до сих пор существует эта болезнь, давно изжитая в Европе), так что многих приезжих посадили на карантин. Хорошо, что никого из местных они не успели заразить – а ведь могли получить настоящую эпидемию.



А вот в промзону "Аламбуга" в Татарстане в июне начали завозить рабочих из Пакистана и разных стран Африки. Кому-то явно не терпится устроить в России индо-пакистанскую войну или повторение резни тутси хуту? А ведь такое вполне возможно в случае конфликта стран, откуда прибыли мигранты, или национального конфликта уже тут на месте. Или вместо холеры хотят импортировать в нашу страну уже вирус Эболы?



Наниматели упорно не хотят понимать, что надо давать достойные зарплаты своим гражданам (тем самым способствуя развитию внутреннего спроса и тем самым экономики своей страны), а также вкладываться в их профессиональную подготовку. Вместо этого – попытки найти работников на 40 тыс руб в месяц даже в Уганде. Источник - Завтра

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