Токаев назначил командующих войсками регионального командования "Восток" и "Юг" - генералов Маралова и Уштаева

18:58 14.11.2023

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил командующих войсками регионального командования "Восток" и "Юг". Ими стали Женис Маралов и Куанышбек Уштаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.



Распоряжениями главы государства Касым-Жомарта Токаева:

Уштаев Куанышбек Ускенбаевич (на фото слева) назначен командующим войсками регионального командования "Юг", его освободили от должности командующего войсками РгК "Восток"; Маралов Женис Мухамедкалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Восток".

Наряду с этим Кучекбаев Мереке Матимович (на фото справа) покинул пост командующего войсками регионального командования "Юг".



По информации на официальном сайте Минобороны, Куанышбек Уштаев родился 5 октября 1976 года в Жамбылской области. Окончил Алматинское высшее военное училище в 1997 году, в 2009 году – Национальный университет обороны, а также Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2018 году. Трудовой путь начал в 1997 году. С 2015 года – заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками РгК "Юг". С 2018 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками регионального командования "Восток". С 2022 года – командующий войсками регионального командования "Восток".



На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Мереке Кучекбаев родился 7 августа 1976 года в Западно-Казахстанской области. В 1997 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 году –Национальный университет обороны им. первого президента РК, в 2017 году – Военную академию Генштаба ВС РФ. С 2013 по 2017 год – замкомандующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования "Юг". С 2017 по 2020 год – начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК. С 2020 по 2021 год – командующий войсками Регионального командования "Астана". С 2021 по 2022 год – командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК. С марта 2022 года был командующим войсками регионального командования "Юг".



Добавим, что основная задача РгК "Восток" – обеспечение безопасности восточных рубежей Казахстана. А РгК "Юг" – безопасность на юго-восточных рубежах страны.



Автор: Айбекова Сауле