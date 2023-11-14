|19:47 Депутаты Ошского городского кенеша выразили недоверие мэру Бакытбеку Джетигенову
19:19 Казнацбанк выпускает юбилейные купюры номиналом 10 тыс. тенге особого дизайна
18:58 Токаев назначил командующих войсками регионального командования "Восток" и "Юг" - генералов Маралова и Уштаева
18:33 Почему Россия столкнулась с дефицитом трудовых ресурсов, - В.Мальцев
18:31 Армия Израиля захватила парламент Газы
18:26 Как хакеры используют эротическую рекламу
15:41 "Корейский" сценарий - это ловушка. Украинский конфликт нужно завершить по "вьетнамскому" сценарию
15:38 Индия в Центральной Азии: станет ли Нью-Дели важным региональным игроком?
15:35 "На Ближнем Востоке понимают только силу", - Коби Михаэль
15:32 Трибунал для Израиля. Арабские и исламские лидеры бросили вызов Западу
15:29 Колониальные "осколки" Парижа: возможен вариант Южной Родезии? - Д.Нефедов
15:28 Депутаты Олий Мажлиса взяли под контроль строительство хосписа для взрослых в Ташкенте
15:24 Дело Кожабаева: суд приговорил экс-зампреда КазАнтикора к 5,5 годам
15:21 Улан Уезбаев назначен директором Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Бишкека
12:58 Россия обещает построить в Казахстане три угольных ТЭЦ - в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске
12:21 Экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова будут судить еще раз - теперь по экономическим статьям
10:57 Попытки обретения величия малых и средних стран, - Андрей Школьников
10:37 В Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля
10:32 В экономической войне: либералы стреляют по России по-македонски, с двух рук: ЦБ и Минфином, - М.Делягин
10:20 Нефтяная подоплека войны в Израиле: арабский мир отверг эмбарго, - МК
09:43 Рахмон поддержал позицию Тегерана и Эр-Рияда по Газе, - В.Панфилова
09:38 Украина проигрывает и на фронте, и в дипломатии, - Эрхан Алтыпармак
09:31 "Главное не свернуть с пути". Что придет на смену глобализации, - Вадим Бондарь
09:26 Дела семейные. Расследователи подступаются к Трампу и Байдену через детей, - Георгий Бовт
08:59 Талибы готовятся к большой войне: почти 40% бюджета Афганистана идет на подготовку боевиков
08:54 СВО приближается к точке перелома: логика Путина накануне второй годовщины спецоперации, - Андрей Сушенцов
01:20 "Президент" Амрулла Салех: в Афганистане готовят бойцов для прокси-армии исламистов
00:57 В Астане задержан Данияр Утемуратов - племянник придворного олигарха Назарбаева
00:48 История таджиков: Чем не угодил Айни официальной историографии? Часть 1
00:38 Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне, - Тимур Шерзад
00:37 Байден хочет избежать обострения споров с Китаем, - Владимир Скосырев
00:30 Страны Ближнего Востока хотят лишить Израиль ядерного оружия, - И.Субботин
00:11 Минеральные источники в Центральной Азии: где согреться этой осенью?
00:02 О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне
00:01 Ученые пытаются найти тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте
00:00 Ушло в отставку польское правительство Матеуша Моравецкого
|Казнацбанк выпускает юбилейные купюры номиналом 10 тыс. тенге особого дизайна
19:19 14.11.2023
О выпуске в обращение юбилейной банкноты номиналом 10 000 тенге
14.11.2023
Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан.
Банкнота имеет 19 защитных элементов. Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге – "₸" с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана "лента Мебиуса" как символ бесконечного движения.
На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент Спарк в виде знака "₸".
Юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:
+7 (7172) 77-52-10
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz