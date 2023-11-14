Казнацбанк выпускает юбилейные купюры номиналом 10 тыс. тенге особого дизайна

19:19 14.11.2023

О выпуске в обращение юбилейной банкноты номиналом 10 000 тенге

14.11.2023



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан.



Банкнота имеет 19 защитных элементов. Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге – "₸" с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана "лента Мебиуса" как символ бесконечного движения.



На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент Спарк в виде знака "₸".



Юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.



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