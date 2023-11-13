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Депутаты Ошского городского кенеша выразили недоверие мэру Бакытбеку Джетигенову
19:47 14.11.2023

Turmush - Депутаты Ошского городского кенеша 14 ноября выразили недоверие мэру города Ош Бакытбеку Джетигенову.

Вопрос о выражении недоверия был поднят лидерами фракций городского кенеша. Их поддержали, после чего депутаты приступили к закрытому голосованию.

Всего в городском кенеше 45 депутатов, в голосовании приняли участие 42 депутата.

За выражение недоверия проголосовали 38 депутатов, против - 3.

Депутаты разошлись на обеденный перерыв.

Самого мэра Джетигенова на сессии не было, среди докладчиков он также заявлен не был.

Пост мэра города Ош Бакытбек Джетигенов занял в ноябре 2022 года.

Город Ош является городском республиканского значения и, согласно действующему законодательству, мэра города назначает президент.

***

Выборы в Ошский городской кенеш прошли 11 июля 2021 года. Общее количество избирателей в городе Ош составляет 152 тыс. 718 человек, из них приняли участие 65 тыс. 469 человек, что составляет 42.8% от общего числа избирателей.
В Ошском городском кенеше количество мандатов составляет 45. По итогам выборов они были распределены следующим образом:
- "Ата-Журт Кыргызстан" - 38,91% (19 мандатов);
- "Биздин Кыргызстан"- 32,41% (15 мандатов);
- "Народная партия Улуттар Биримдиги" - 15,51% (7 мандатов),
- "Бир Бол" - 7,85% (4 мандата).

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В законе "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" от 20 октября 2021 года прописан порядок Порядок назначения на должность и освобождения от должности мэра (ст. 47). Там указано:

1. Мэры городов районного значения назначаются акимом. Мэры городов Бишкек, Ош и областного значения назначаются Президентом.
Мэры городов назначаются из числа лиц, состоящих в муниципальном резерве кадров для назначения на должность мэров городов, их заместителей и глав айыл окмоту (далее - муниципальный резерв). Порядок проведения конкурса для включения в муниципальный резерв, его формирования и функционирования определяется Президентом.

2. Срок полномочий мэра - 5 лет.
Полномочия мэра не связаны со сроком полномочия кенеша или сменой акима или Президента.

3. Мэр города районного значения может быть освобожден от занимаемой должности акимом, а мэры городов Бишкек, Ош и областного значения - Президентом:
1) на основании личного заявления;
2) за невыполнение или ненадлежащее исполнение законов, нормативных правовых актов Президента и Кабинета Министров;
3) на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда;
4) в случае признания его судом недееспособным;
5) в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, безвестно отсутствующим, а также смерти;
6) в случае выезда на постоянное место жительство за пределы Кыргызской Республики;
7) в случае выхода из гражданства Кыргызской Республики или принятия гражданства иностранного государства;
8) в случае невозможности исполнять свои должностные обязанности в результате стойкой нетрудоспособности;
9) в случае выражения недоверия двумя третями голосов от общего числа депутатов городского кенеша;
10) в случае несоответствия их деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством;
11) утраты доверия;
12) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

4. В случае освобождения мэра от должности его обязанности возлагаются на первого заместителя мэра до назначения нового мэра. В случае отсутствия должности первого заместителя мэра обязанности мэра возлагаются на заместителя мэра.

Источник - turmush.kg
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