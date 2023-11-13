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Малек Дудаков: В Белом доме нарастает хаос из-за геноцида палестинцев
00:00 15.11.2023

Не менее сотни сотрудников Госдепартамента и USAID подписали открытое письмо, обвиняя президента Джо Байдена в дезинформации и потворствовании геноциду палестинцев. Либеральные аппаратчики уличают Израиль, а с ним и Белый дом в военных преступлениях, отмечает российский американист Малек Дудаков.

Несколько высокопоставленных дипломатов уже уволились, громко хлопнув дверью. Остальные давят на Байдена, требуя изолировать Израиль. Неудивительно, что в этих условиях главе Госдепа Энтони Блинкену толком не удается ни о чем договориться - когда само внешнеполитическое ведомство ввергнуто в такой глубочайший кризис и раскол.

Продолжают бушевать протесты и на улицах США. Пропалестинские демонстранты уже пытались блокировать и Белый дом, и редакции либеральных газет. Теперь пришел черед израильских консульств.

"Еще чуть-чуть, и их начнут брать штурмом - прям как на Ближнем Востоке, - пишет Дудаков. - В нынешнем конфликте же может появиться еще один игрок - это Тони Блэр, который 15 лет назад уже занимался палестинским вопросом. С тех пор Блэр плотно осваивает турецкие и катарские бюджеты. Он близок как к странам, через которые идет финансирование Хамаса - так и к руководству лейбористов, готовым в следующем году прийти к власти в Британии".

Активность Блэра проявляется на фоне дисфункции Вашингтона. Конгресс не может выделить транши Израилю - и рискует устроить шатдаун на этой неделе. В Белом доме полнейший разброд и шатание. Возможности США влиять на ситуацию слабы как никогда. Этим и пользуются остальные игроки, перехватывая инициативу - с переделом газовых месторождений или созданием своих ближневосточных баз под шумок войны, указывает эксперт.

Как сообщало EADaily , сегодня о геноциде мирного палестинского населения со стороны ЦАХАЛ заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Армия Израиля ведет уничтожение мирных палестинских жителей в секторе Газа, это полномасштабное военное преступление, сказал он.

Источник - eadaily.com
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