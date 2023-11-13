Урмат Кожомбердиев сменил Медербека Сатыева на должности директора Судебного департамента Кыргызстана

00:04 15.11.2023

Бишкек (АКИpress) – Совет судей 11 ноября удовлетворил представления председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова о даче согласия на освобождение по собственному желанию от занимаемой должности директора Судебного департамента при Верховном суде Сатыева Медербека Асанбековича.



Следующим решением Совета судей удовлетворено представление председателя Верховного суда о даче согласия на назначение Кожомбердиева Урмата Мелисовича на должность директора Судебного департамента при Верховном суде.



М.Сатыев возглавлял департамент с сентября 2022 года. У.Кожомбердиев был ранее замглавы Минприроды.



