Бишимбаевщина. Набитые спесью и дурью малолетки - это не элита, а ..., - Данияр Ашимбаев

00:10 15.11.2023

Про дело Бишимбаева

В 20 лет – "золотая молодежь" и выпускник программы "Болашак", в 26 лет – вице-министр, в 27 – зав. отделом АП, в 28 – глава госхолдинга, в 29 – помощник президента, в 36 – министр. В те же 36 – арест и судимость за получение взяток. В 43 – арест за убийство жены



Данияр Ашимбаев, , 13 ноября



В 20 лет – "золотая молодежь" и выпускник программы "Болашак", в 26 лет – вице-министр, в 27 – зав. отделом АП, в 28 – глава госхолдинга, в 29 – помощник президента, в 36 – министр.

В те же 36 – арест и судимость за получение взяток.

В 43 – арест за убийство жены.

Наверняка, в детстве ему, как и всем, говорили, что воровать нехорошо, а бить девочек – плохо.

Но что-то пошло не так. Почему?

Во-первых, в обществе в целом и во власти особенно царит атмосфера безнаказанности. Государство постоянно воссоздает своего рода касту неприкасаемых, но не как в Индии, а напротив – людей, которым позволяется стоять вне действия или даже над законом. Это самый важный педагогический пример, который власть демонстрирует элитам, бизнесу, населению и который быстро усваивается в качестве традиции, стереотипа поведения (Бишимбаева, конечно, "неприкасаемым" уже не назовешь, но он уж постарался).

Во-вторых, много раз говорили о каналах рекрутирования во власть. Когда-то речь шла об партийных и советских работниках, прошедших путь снизу доверху, об опытных производственниках, хороших организаторах. В начале 90-х власть активно рекрутировала всевозможных разночинцев и интеллигенцию. Затем пришла очередь молодежи из различных околовластных кадровых "инкубаторов", потом – банкиров и бизнесменов. Потом внедряли выпускников различных программ, системы конкурсного отбора и т.д. Периодически набирали и набирают просто амбициозных малолеток. Но всегда были каналы – даже не рекрутинга, а прямо-таки набора и выдвижения – основанные на принципах непотизма, трайбализма, семейственности, клановости. Безусловно, и среди последних есть толковые управленцы, но в массе своей мы получаем единственно возможный эффект.

Молодые люди, стремительно достигшие высоких постов, не успели и не смогли сформироваться ни как личности, ни как квалифицированные специалисты.

Когда про них говорят, то всегда перечисляют посты, активы, скандалы, но никогда – достижения.

Да, арест и судимость за коррупцию в наших условиях может означать и то, что человек оказался крайним в аппаратных разборках. Такое бывало не раз, и авторитета следственным органам и суду никак не прибавляет. Помнится, при аресте Бишимбаева многие говорили, что если бы он дал показания на своего патрона, то его бы "сняли с крючка". И репутация тех, кто его сажал, достаточно хорошо известна.

С другой стороны, хорошо известна и "эффективность" менеджмента холдинга "Байтерек", и что-то не помнится, чтобы осужденные по этому, как и по многим другим громким делам добивались реабилитации.

Часто есть и эпизоды, по которым судебное решение было бы более адекватным, но по ним – нельзя. Там уже другие люди работают, которые еще ждут своего ареста. Или повышения. Такой вот круговорот законности в нашей природе.

Можно только предполагать, что могло было быть, если...

Если бы другого поставили на "Байтерек", может, от ГП ФИИР было бы больше толку. Если бы не арест, может, транзит власти начался бы раньше и по другому сценарию. Если бы дал показания на патрона, могло и не быть январских событий. Если бы не вышел по УДО – одна молодая девушка была бы жива...