Пашинянская Армения покидает ОДКБ

00:32 15.11.2023

Названа причина нежелания Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ



Старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков объяснил изданию "Известия", почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября.



По словам эксперта, власти Армении хотят полностью прекратить всяческие связи с постсоветскими интеграционными структурами. Также поступил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, который пропустил встречу секретарей советов безопасности.



Ранее Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не сможет прилететь на саммит ОДКБ.



Авторы: ПОЛИНА ЦИМКИНА