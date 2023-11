Бумажный кризис: крупнейшие американские банки снова в опасности, - Д.Мигунов

00:37 15.11.2023 Нереализованные убытки достигли $650 млрд - из-за "плохого" госдолга США



Дмитрий Мигунов



Агентство Moody's оценивает нереализованные убытки крупнейших американских банков на уровне $650 млрд. Вся эта сумма основана на росте доходности американских государственных облигаций, зафиксированном в последний год. Ранее переоценка стоимости американских бондов уже привела к краху нескольких довольно крупных по размеру кредитных организаций США, управлявших активами на триллионы долларов. Почему возникла такая проблема, могут ли бумажные убытки превратиться в реальные и как это связано с понижением Moody's прогноза на кредитный рейтинг США - в материале "Известий".



По стопам Silicon Valley



В марте 2022 года Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала статистику, согласно которой нереализованные убытки по долговым бумагам в 25 крупнейших банках США вплотную приблизились к показателям, фиксировавшимся перед кризисом 2008 года. Вскоре после начала цикла повышения ставки рефинансирования в исполнении ФРС (с 0–0,25% до 5,25–5,5% всего за 16 месяцев) соответствующие данные обнародовать перестали.



Год спустя, в марте 2023-го, грянул самый большой банковский кризис США за полтора десятилетия. В течение недели разорились три кредитных организации, так или иначе связанные с IT-сектором: Signature, Silvergate и Silicon Valley Bank. Последний по объему активов занимал 16-е место в Америке. Их проблемы (особенно у SVB) резко обострились после повышения ставки. Дело в том, что эти банки еще до начала повышения под завязку нагрузились государственными облигациями (трежерис) и ипотечными ценными бумагами. Все эти бумаги имели низкую купонную доходность и в период повышения ставок стали замещаться облигациями с более высоким купоном. В результате спрос на них упал вместе с ценами. Когда пришло время расплачиваться по обязательствам (в том числе и депозитам), выяснилось, что из-за падения рыночной стоимости облигаций на балансе образовалась дыра. Что в конечном итоге и привело к набегу вкладчиков и экстренному закрытию банка Федеральной компанией страхования депозитов (FDIC).



В целом наиболее крупные банки мартовский кризис миновал. Однако спустя восемь месяцев обнаруживается, что ситуация с американским кредитным сектором по-прежнему вызывает вопросы. По подсчетам агентства Moody's, нереализованные убытки по облигациям в американских банках на конец сентября составляли $650 млрд. Это на 15% меньше по сравнению с показателями конца июня. Более того, данные цифры не берут в расчет октябрь, когда американские долговые бумаги просели еще сильнее (доходности 10-летних облигаций достигли 15-летнего максимума в 5%).



Сильнее всего пострадал Bank of America, потенциальные потери которого составили свыше $130 млрд. Остальные представители большой четверки американского банкинга - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo - также понесли убытки на десятки миллиардов долларов. Отметим, что у некоторых кредитных организаций поменьше еще летом обнаруживались потенциальные убытки, которые кратно превышали собственный капитал. Конечно, в перечисленных банковских организациях ситуация пока не настолько аховая, но все причины для беспокойства есть. Дополнительные неприятности состоят в том, что сейчас банки должны выплачивать более высокие проценты по вкладам, тогда как купонный доход от облигаций в их распоряжении остался прежним.



Бомба на $33 трлн: госдолг США стал мировой проблемой

Спрос на американские облигации начал отставать от предложения



Чем опасны бумажные убытки



Насколько опасно падение котировок облигаций для банков? Согласно существующим правилам, кредитные организации имеют право оценивать имеющиеся у себя бумаги в соответствии со стоимостью при погашении (mark-to-maturity), а не текущей рыночной ценой. Именно поэтому убытки считаются нереализованными, или "бумажными". Реальными они станут в ситуации, когда потребуется выбросить эти бумаги на рынок, в случае, например, нехватки ликвидности.



Как заявил финансовый директор Bank of America Алистер Бортвик, никаких проблем потенциальный убыток в $130 млрд представлять не может, поскольку речь идет о гарантированных американским государством бумагах, которые банк собирается держать вплоть до срока погашения. Соответственно, реальные потери, по его словам, должны составить ноль.



В теории такая ситуация может вызвать набег на банк и массовый возврат депозитов. Пока такого не происходит: в последнем квартале их объем, напротив, увеличился благодаря открытию 200 тыс. новых вкладов. Обратная сторона процесса, впрочем, состоит в росте процентов по вкладам, отдавать которые будет сложнее в условиях прежней доходности активов.



Шоковая разморозка: почему США вряд ли отдадут Киеву активы РФ

И как Вашингтон может использовать замороженные средства российского Центробанка



Основные надежды банковский сектор сейчас возлагает на то, что цикл повышения ставок закончен. А значит, котировки американских облигаций должны пойти вверх и "бумажные" убытки постепенно рассосутся. Но даже если этот оптимизм обоснован, банки все равно терпят серьезные трудности. В первую очередь, они выражаются в падении котировок их акций - банковский сектор в числе наиболее пострадавших от ослабления фондового рынка США в этом и прошлом годах. К примеру, Bank of America в прошлом году подешевел на 24%, а в 2023-м - еще на 14%.



Даже если ситуация обострится, то в поддержку банков есть такая организация, как ФРС, которая давно руководствуется принципом "слишком велик, чтобы пасть" по отношению к крупным финансовым институтам. Сейчас считается, что крах Lehman Brothers, который лишился защиты регуляторов, стал спусковым крючком для острой фазы финансового кризиса - а если бы власти решили иначе, то каких-то наиболее тяжелых последствий удалось бы избежать. В связи с этим банкиры чувствуют себя намного увереннее даже после краха SVB и других банков поменьше - в конце концов, они не были системообразующими.



Бюджет под угрозой



Новый 2008 год американским банкам тем самым, скорее всего, не грозит. Но всех проблем, связанных с котировками облигаций, это не снимает. К примеру, Bank of America, как и другие представители "большой четверки", входит в число первичных дилеров, то есть кредитных организаций, которые покупают свежие выпуски американского госдолга. Учитывая их бремя, существуют большие вопросы к их готовности закупать на рынке новые облигации. А их в ближайшее время будет много - только в следующие шесть месяцев минфин США, продолжающий быстро наращивать заимствования, собирается выпустить обязательств более чем на $1,5 трлн. Находящийся в таком напряжении внутренний рынок может не переварить эти объемы.



Рассчитывать же на иностранных игроков в этой ситуации вряд ли стоит: Китай, главный покупатель американского госдолга, сейчас старается по крайней мере не увеличивать свои заимствования. Другие обладатели глубоких карманов также будут осторожны, учитывая тенденции превращения американского доллара в оружие. Таким образом, нынешний "бумажный" финансовый кризис может иметь вполне осязаемые последствия уже в ближайшем будущем. Неудивительно, что Moody's, последнее из большой тройки рейтинговых агентств, держащее максимальный кредитный рейтинг для США, понизило прогноз по рейтингу США стабильного до негативного. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699997820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Утверждена повестка заседания Палаты

- Кадровые перестановки

- Про дело Бишимбаева

- Новые овощехранилища, запасы на межсезонье и приоритетные культуры для выращивания обсудили в Правительстве

- Беги от нас, сайга!

- В Мажилисе презентовали законопроект о государственных закупках

- Передовые технологии намерены внедрять для развития животноводства в Казахстане

- Болат Назарбаев умер в алматинской больнице

- Более 2,1 млрд тенге похитили руководитель и бухгалтер медучреждения в Алматинской области