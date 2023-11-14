Бишкек и Душанбе спешат поставить точку в пограничном споре, - В.Панфилова

00:53 15.11.2023 14.11.2023



Россия сыграла ключевую роль в возобновлении киргизско-таджикского диалога

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

14.11.23



Киргизия и Таджикистан спешно согласовывают спорные участки государственной границы. До нового, 2024 года, по словам председателя киргизского кабинета министров Акылбека Жапарова, все работы по делимитации с Таджикистаном планируется завершить. По итогам заседания топографических рабочих групп правительственных делегаций двух стран, состоявшегося в Согдийской области Таджикистана, был подписан протокол о согласовании 17,98 км государственной границы, сообщила пресс-служба кабмина Киргизии. Оставшиеся 300 км планируется согласовать за полтора месяца. Следующее заседание комиссии пройдет в киргизском Баткене.

По словам спецпредставителя кабмина Киргизской Республики (КР) по вопросам делимитации и демаркации границы Назирбека Борубаева, последний согласованный участок относится к территории Лейлекского района. Однако по каким именно участкам удалось найти компромисс, чиновник сообщить отказался. Поскольку граница была проведена хаотично, часто в шахматном порядке, и более того межа проходит не просто по домовым хозяйствам, но и делит дом пополам, местные жители внимательно следят за процессом делимитации, и малейшая ошибка может стать поводом для очередного конфликта.



Однако Бишкек настроен оптимистично. "Мы активно работаем над стабилизацией ситуации на границе. Все процессы делимитации кыргызско-узбекской границы завершены. На основании поручений лидеров двух стран работаем над тем, чтобы до нового года решить все приграничные вопросы", – отметил Акылбек Жапаров.



Активная работа по делимитации рубежей началась после подписания главами государственных комитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчибеком Ташиевым и Саймумином Ятимовым 2 октября 2023 года протокола № 44, содержание которого держится в секрете, но, как говорят силовики, его реализация "решит все вопросы и проблемы" по границе.



За это время (октябрь – начало ноября) состоялись три рабочие встречи, по итогам которых согласовано 75,29 км границы. Сторонам осталось согласовать по 300 км границы. Судя по всему, это наиболее сложные участки общей границы, которая составляет 972 км. Удастся ли сторонам до нового года их согласовать, вопрос. Поскольку с 2002 по 2022 год было уточнено 664 км.



Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков считает, что "у главы кабмина Акылбека Жапарова, по всей видимости, есть определенные обоснования говорить, что делимитация рубежей будет завершена до нового года". Поскольку это чувствительная тема и делать необоснованные заявления опасно. "Киргизская сторона всегда выступала за решение приграничной проблемы дипломатическим путем. То обострение на границе, которое произошло в сентябре прошлого года, было вызвано политическими процессами в Таджикистане, связанными с транзитом власти. Судя по всему, этот процесс идет к завершению, поэтому процесс делимитации границы получил ускорение. Президенту Эмомали Рахмону важно, во-первых, остаться в истории созидателем, во-вторых, передать страну своему сыну Рустаму без глобальных проблем", – сказал "НГ" Шестаков.



По мнению эксперта, ключевую роль в продвижении киргизско-таджикского диалога сыграла Москва. С таким мнением выступали высокопоставленные представители Министерства обороны Киргизии в ходе круглого стола, организованного центром "Ой Ордо" по приграничной тематике. Эксперты акцентировали внимание на том, что для России важно не допустить пожарища в центре региона, внутри Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тем более что Таджикистан граничит с Афганистаном. В частности, советник МО, экс-заместитель министра обороны КР Мурат Бейшенов позитивно оценил подписание протокола № 44, отметив, что это лишь намерения, а работа по делимитации и демаркации еще впереди. По его словам, Эмомали Рахмону сейчас это выгодно, потому что к границам Таджикистана стянуты отряды боевиков. Важно не допустить прорыва таджикско-афганской границы.



Между тем жители приграничных районов Киргизии и Таджикистана внимательно следят за переговорами, которые определят их судьбу. Многие киргизы, покинувшие свои села во время конфликта, до сих пор не вернулись домой. Во-первых, они получают пособие от государства как пострадавшие в зоне конфликта. Во-вторых, это миграционные районы, трудоспособная молодежь из которых уезжает на заработки в Россию. Поэтому остаются там преимущественно старики, а значит, рождаемость в приграничных районах Киргизии и плотность населения невысокая. В республике их называют "живым щитом".



Иначе дело обстоит с таджикской стороны. Разрушенные боевыми действиями дома отстроены, дороги заасфальтированы, причем на деньги самих крестьян. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов рассказал "НГ", что мирная жизнь в приграничных таджикских селах налаживается. Что же касается делимитации и демаркации границы, то с этими вопросами он обратился к таджикскому высокопоставленному чиновнику, который заверил, что "обе стороны взялись за решение вопроса серьезно, есть надежда, что все завершится в ближайшее время". Чиновник, отметил Мирсаидов, в качестве аргумента рассказал, что согласовывать начали самые сложные участки, то есть точки соприкосновения между населенными пунктами Таджикистана и Киргизии, где еще недавно возникали конфликты. Это зона, где находятся таджикские населенные пункты Овчи-Калъача, Хистеварз и киргизские айылы (села) Кулунду, Максат", – рассказал Мирсаидов.



Однако местные киргизы в отличие от таджиков зачастую в курсе переговорного процесса комиссии по делимитации и демаркации и даже пытаются оказывать на нее давление, устраивая перманентные акции, которые, к слову, тут же пресекаются правоохранительными органами Киргизии. Таджикистан, по его словам, очень строго относится к вопросу и не дает повода соседям не доверять ему. "Сейчас трудно сказать, какой критерий был взят сторонами за основу, выработали какой-то усредненный компромиссный вариант решения вопроса с учетом позиции сторон или взяли за основу Алма-Атинскую декларацию. Так или иначе, договоренность между сторонами есть, есть воля решить вопрос, возможно, с взаимными уступками", – подчеркнул Мирсаидов. Эксперт отметил, что обсуждается одна из версий переговорного процесса: стороны, видимо, нашли решение двух самых конфликтных вопросов. Первое: есть договоренность о предоставлении транспортного коридора для жителей 40-тысячного таджикского джамоата (района) Ворух и статусе автодороги Кок-Таш – Аксай – Тамдык, связывающей две республики, а также беспрепятственном пересечении территории Таджикистана в махалле (квартале) Зарафшон (Торткоча) киргизскими автотранспортными средствами. Эксперты также не исключают, что сторонами наверняка обсуждены вопросы о статусе автодорог Худжанд-Канибадам, Исфара-Ворух. "Однако все это пока только предположение, тем не менее позитив чувствуется. Есть все предпосылки к тому, чтобы окончательно решить пограничный вопрос между двумя государствами и восстановить прежние добрососедские отношения между Таджикистаном и Киргизией", – резюмировал Мирсаидов. Источник - НГ

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