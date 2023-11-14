Китай-Америка: тенденция к стабилизации, - Ю.Тавровский

07:50 15.11.2023

14 ноября, в день отлета председателя Си Цзиньпина в Сан-Франциско, газета "Жэньминь жибао" опубликовала статью-напутствие. Для начала в ней определяется исторический масштаб предстоящей встречи с президентом Байденом. "Китайско-американские отношения являются самыми важными в мире двусторонними связями. Смогут ли КНР и США найти правильный путь общения касается мирного развития на планете, будущего судьбы человечества".



Не вдаваясь в причины срыва выполнения договоренностей двух руководителей на предыдущей встрече ровно год назад на Бали и последовавшего ухудшения отношений в важнейших областях, газета отмечает, что "в двусторонних отношениях зафиксированы тенденции стабилизации". Эти тенденции проявились в возобновлении визитов на уровне министров, проведении общественных мероприятий, в том числе событий "старого доброго времени".



Однако для "подлинной стабилизации и улучшения китайско-американских отношений" следует соблюдать три принципа. К ним относятся взаимное уважение, мирное сосуществование, сотрудничество и обоюдный выигрыш. "Жэньминь жибао" так определяет их приоритетность: "Взаимное уважение является предпосылкой, мирное сосуществование – основой, сотрудничество и обоюдный выигрыш – целью".



Отражая концептуальное содержание переговорной позиции Си Цзиньпина на встрече с Байденом, главная газета Компартии Китая указывает: "Американской стороне следует отказаться от менталитета холодной войны и конфронтации, восполнить "пробелы" конкретными действиями и политическими мерами, чтобы углубить взаимное доверие между Китаем и США. Общих интересов между КНР и США намного больше, чем противоречий. Стороны могут добиться взаимного успеха и совместного процветания. В качестве двух крупных стран Китай и США несут особую ответственность".



Станет ли "тенденция к стабилизации" реальностью? Удастся ли хотя бы вернуться к договоренностям годичной давности на Бали? От этого будет зависеть успех финишного рывка Байдена к выборам 2024 года и нынешнего этапа стайерского забега Си Цзиньпина к "великому возрождению китайской нации".



Юрий Тавровский

14.11.23