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Война с ХАМАС доведет Израиль до экономического краха, - В.Прохватилов
08:49 15.11.2023

14.11.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Чем продолжительнее боевые действия, тем хуже себя чувствует экономика страны

Знаменитый английский экономический историк Адам Туз опубликовал на своем сайте статью, в которой предрекает Израилю экономический крах в результате войны с сектором Газа при любом исходе этого военного конфликта.

"Израиль мобилизовал 360 тыс. резервистов – это 8% всей рабочей силы страны… Данные кредитных карт позволяют предположить, что частное потребление в Израиле упало почти на треть. Расходы на отдых и развлечения упали на 70%. Туризм, являющийся основой израильской экономики, остановился. Рейсы отменены. На шельфе израильское правительство приказало Chevron остановить добычу на газовом месторождении Тамар, что обходится Израилю в $200 млн в месяц в виде упущенной выгоды", – пишет Туз.

До начала военного конфликта "наблюдалось очень активное включение палестинцев с этих территорий в израильский рынок труда. В 2022 году около 200 тыс. палестинцев работали в Израиле (в 2002-м – менее 50 тыс.), из них 80 тыс. – в строительстве".

Сейчас "израильская администрация перекрыла доступ на работу подавляющей части палестинцев с Западного берега, а это – еще 5% рынка труда страны. Многие стройки в Израиле без палестинских рабочих просто встанут".

Туз приводит прогноз JP Morgan, что экономика Израиля сократится в четвертом квартале 2023 года на 11%.

Адам Туз пишет, что это неимоверный рост издержек по сравнению с тем, во сколько раньше обходились Израилю такие войны с соседями. Так, массовое палестинское восстание "Интифада" в конце 80-х сократила ВВП Израиля всего лишь на 3,8%.

Если же нынешнее вторжение в сектор Газа затянется минимум на полгода, как обещают власти Израиля, это грозит обрушить экономику страны в пропасть. Центробанк Израиля уже продал $30 млрд из резервов, чтобы предотвратить обвал шекеля. Именно поэтому США сейчас так быстро расчехляют свои финансовые резервы, обещая выделить до $14млрд.

Адам Туз не одинок в своих апокалиптических прогнозах в отношении израильской экономики. 300 сведущих израильских экономистов, как сообщает газета The Times Of Israel обратились с открытым письмом к премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру финансов Бецалелю Смотричу, в котором призвали немедленно остановить все несущественные статьи расходов госбюджета и пересмотреть приоритеты расходов, чтобы справиться с надвигающимся экономическим кризисом.

"Вы не понимаете масштабов экономического кризиса, с которым сталкивается экономика Израиля", – предупредили они в письме. – Продолжение нынешнего поведения [властей] наносит ущерб экономике Израиля, подрывает доверие граждан к государственной системе и подрывает способность государства Израиль выйти из ситуации, в которой оно оказалось".

Среди подписантов письма – профессор Якоб Френкель, бывший управляющий Банком Израиля; Рони Хезкияху, бывший главный бухгалтер Банка Израиля; Хаим Шани, бывший генеральный директор министерства финансов; профессор Юджин Кандель, бывший председатель Национального экономического совета; бывший заместитель управляющего Банком Израиля профессор Эйтан Шешински; профессор Лео Лейдерман из Тель-Авивского университета; лауреат Нобелевской премии по экономике 2021 года Джошуа Ангрист из Массачусетского технологического института.

"Серьезный удар, нанесенный Израилю, требует фундаментального изменения порядка национальных приоритетов и масштабного отвлечения бюджетов, чтобы справиться с ущербом, нанесенным войной, оказать помощь пострадавшим и восстановить экономику", – говорится в письме. – Косметические изменения в рамках существующего бюджета и близко не приближаются к необходимому объему расходов".

Главный научный сотрудник Microsoft Israel R&D Томер Саймон обратился к советнику по национальной безопасности правительства Израиля Цахи Ханегби с еще одним открытым письмом, предупреждая, что "война создала существенный вакуум в рабочей силе сектора высоких технологий. Этот сценарий особенно заметен в транснациональных корпорациях, расположенных в Израиле, где процент мобилизованных сотрудников значительно выше, чем в среднем по стране. …Эти рабочие часто являются ключевыми фигурами в своих организациях – старшими менеджерами, предпринимателями, инженерами, разработчиками, менеджерами проектов и множеством других ролей, имеющих решающее значение для повседневного операционного успеха и долгосрочных стратегических инициатив их компаний. Это не только вредит текущим проектам, но и посылает тревожный сигнал в их глобальные штаб-квартиры о надежности и стабильности их израильских операций и Израиля… Эта обеспокоенность может привести к тому, что транснациональные компании заморозят или сократят свои инвестиции после конфликта и даже свернут свою научно-исследовательскую деятельность здесь. Такие действия будут представлять собой стратегическое отступление, которое повлечет за собой пагубные последствия для экономического ландшафта Израиля и будущего инноваций, ослабит наши глобальные позиции и еще больше подорвет нашу внутреннюю стабильность".

После начала военного конфликта "все отрасли в Израиле, включая строительство, технологии, сельское хозяйство и текстильную промышленность, пострадали от нехватки рабочей силы. На набережной Тель-Авива строительная площадка роскошного отеля Mandarin Oriental остановилась. Краны и строительные леса опустели. Похоже, что почти 80% всех проектов, строящихся в Израиле, были заморожены. ...Треть ресторанов в крупных городах так и не открылись вновь из-за нехватки сотрудников, а иногда даже клиентов", – сообщает израильский корреспондент французской газеты Le Monde.

По оценке главного экономиста израильской компании Meitav Investments House Алекса Забежински, война Израиля против ХАМАС обойдется Израилю в более чем 70 миллиардов шекелей ($17,2 млрд), что составляет около 3,5% ВВП. Он делит ущерб на четыре категории: прямые издержки войны, компенсация за материальный ущерб, экономическая помощь (непрерывность бизнеса, поддержка домохозяйств) и потеря государственного дохода из-за экономического кризиса. Эта оценка выше, чем у Банка Израиля и Минфина страны, которые неофициально подсчитали, что последствия будут заключаться в потере 2-3% ВВП.

По оценкам израильского аналитика, война продлится около 60 дней и обойдется дороже, чем любой другой прошлый конфликт. Прямые затраты составят примерно 25 миллиардов шекелей (6,17 миллиарда долларов), включая боеприпасы и мобилизацию резервистов, и вдвое превысят стоимость Второй ливанской войны. Компенсация для всех пострадавших (физических лиц и предприятий) может достичь 17 миллиардов шекелей (4,2 миллиарда долларов США), а потеря налоговых поступлений из-за сокращения ВВП составит 31 миллиард шекелей (7,6 миллиарда долларов США). Забежински подсчитал, что потеря государственных доходов приведет к потере примерно 1,5% ВВП, или около 28 миллиардов шекелей (6,9 миллиардов долларов).

Британский журнал The Economist оценивает сроки и перспективы войны Израиля и ХАМАС гораздо более пессимистично.

"ХАМАС не хочет лобового боя с наступающими ЦАХАЛ, имеющими значительно превосходящую огневую мощь. Вместо этого он будет стремиться беспокоить израильские войска с помощью партизанской войны. Израильские военные источники считают, что у них лишь короткое окно возможностей для действий крупными формированиями внутри сектора Газа. Они попытаются разрушить туннели и командные центры, чтобы лишить ХАМАС свободы передвижения и разделить его боевиков. В ближайшие недели израильские генералы ожидают, что международное давление заставит их вернуться к более ограниченному присутствию в Газе. Война перейдет в рейды против конкретных целей. По их прогнозам, это займет месяцы, а возможно, даже год", – пишет издание.

Если двухмесячная война с ХАМАС обойдется Израилю в $17 млрд и потерю 3% ВВП (по оценкам, JP Morgan 11% уже в ближайшее время), то боевые действия, даже менее интенсивные, чем сейчас, в течение года просто уничтожат израильскую экономику.

Адам Туз, который предполагает, что война Израиля с ХАМАС будет "долгой и затяжной", считает, что операции в секторе Газа обойдутся Израилю гораздо дороже, чем сулят же самые пессимистичные оценки израильских экономистов и что, по сути, у Израиля вновь, как в 70-80-е годы, когда безвозмездная помощь от Америки достигала 10-14% ВВП, нет другого спасения от краха, как стать де-факто 51-м штатом США.

Нельзя исключить, что это и входило в задачу заокеанских планировщиков большой войны на Ближнем Востоке.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700027340


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