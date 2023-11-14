 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Украине идут аресты критиков бандер-фюрера Зеленского
08:55 15.11.2023

На Украине продолжились задержания критиков власти
СБУ заводит уголовные дела по одному сценарию - все несогласные с властями становятся "агентами России"

Депутата Верховной Рады Александра Дубинского киевский суд отправил за решетку на два месяца по подозрению в госизмене. Обвинители считают, что он расшатывал общественно-политическую ситуацию в стране и дискредитировал государство. Сам депутат назвал дело местью за критику Офиса президента. И у него могут быть основания так думать: за последний год почти всех оппонентов Зеленского отстранили от должности или отправили за решетку.

СБУ заводит уголовные дела по одному сценарию - все несогласные с властями становятся "агентами России"

СБУ официально объявила о вручении нардепу Александру Дубинскому подозрения в государственной измене. В службе безопасности посчитали, что депутат вступил в сговор с военной разведкой России и вошел в состав некой преступной организации, сформированной главным управлением генштаба ВС России.

"Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки России", - говорится в заявлении СБУ.

Ранее Дубинский участвовал в распространении "пленок Деркача" - это предполагаемые записи разговоров в 2015-2016 году между Петром Порошенко и Джо Байденом, которые тогда занимал пост вице-президента США. Дубинский был активным членом команды Зеленского, даже в Раду вошел от "Слуг народа", однако потом начал писать и о коррупционных делах, связанных с Офисом президента. "Считаю, что это дело - месть Ермака-Зеленского", - прокомментировал сам нардеп уголовное преследование.

Это далеко не первое дело на Украине, которое СБУ проводит по такому сценарию. Человека, который выступил против действующего руководства страны или имеет активы, которые можно отнять, обвиняют в связях с Россией и выводят из политического пространства - порой сразу в тюрьму.

В середине сентября Печерский суд Киева арестовал по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Украины и бывшего главу МЧС Нестора Шуфрича. По информации СБУ, он якобы сотрудничал с бывшим заместителем секретаря СНБО Украины Владимиром Сивковичем, которого украинские власти считают сотрудником ФСБ России.

Сам Шуфрич признает, что общался с Сивковичем в 2021 году, а подозрение в том, что тот агент ФСБ, появилось только в июле 2022-го. "Если с ним нельзя было общаться, СБУ было обязано сообщить об опасности общения с этим лицом. Этого сделано не было. То есть СБУ не выполнила своих прямых обязанностей", - цитируют его украинские СМИ.

Еще один громкий случай связан с главой предприятия "Мотор Сич". 83-летнего Вячеслава Богуслаева задержали в прошлом году и опять по подозрению в связях с Россией. Однако, как пояснили "МК" эксперты, дело в отношении инженера-конструктора связано исключительно с желанием украинских властей заполучить его активы.

Избежать ареста за критику власти можно, лишь не находясь в стране. Так, СБУ обвинила в госизмене блогера Анатолия Шария, проживающего в Испании. Его заподозрили в сотрудничестве с ФСБ, а также в том, что он якобы подготавливал и распространял "постановочные" видео с допросами украинских военнопленных. Эти кадры, как утверждает СБУ, использовалось для дискредитации военно-политического руководства Украины. Сам блогер вину отрицает.

Пожалуй, одним из самых неожиданных уголовных дел связано с олигархом и бывшим соратником Зеленского Игорем Коломойским. Правоохранители подозревают его в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 500 миллионов гривен (примерно 1,3 миллиарда рублей).

Причин для ареста Коломойского множество: от желания показательно провести обещанную деолигархизацию до стремления угодить США. Как бы ни было, но его арест выгоден действующему руководству Украины. Коломойский - один из богатейших жителей Украины и при желании вполне мог использовать свое влияние против власти.

Авторы: ЕЛЕНА СИНЯВСКАЯ
14.11.23

Источник - МК
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