Газу ждет решающее сражение. Или долгая партизанская война, - К.Ольшанский

09:31 15.11.2023

30-тысячное палестинское ополчение растворилось в подземных коммуникациях

Константин Ольшанский



Командование ЦАХАЛ принимает решение: штурмовать или нет крупнейшую в Секторе Газа больницу Дар Аль-Шифа, которую израильская военная разведка считает ключевым командным центром ХАМАС. Точнее, не само здание, а бункеры под ним. Якобы с территории больницы есть несколько секретных входов в палестинское "метро", где хранятся оружие и боеприпасы.



Израильская авиация наносит удары по больнице Дар Аль-Шифа с 3 ноября. Была разбомблена колонна "скорых", которые выехали с территории госпиталя. ЦАХАЛ заявил, будто машины вывозили раненных боевиков ХАМАС. Издание Washington Post провело расследование и опровергает это.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что больница Дар Аль-Шифа больше не функционирует. При этом пресс-служба Минздрава Сектора Газы утверждает, что в госпитале все еще находится не менее 650 пациентов.



Бронетехника ЦАХАЛ стоит прямо у ворот больницы. При этом, как сообщает командование израильской армии, ХАМАС якобы запретил персоналу принимать топливо от солдат противника. Хотя те великодушно оставили у ворот канистры с 300 литрами горючего, чтобы можно было запустить резервные генераторы.



Без них невозможно, например, поддерживать работу кювезов в отделении для недоношенных детей, заявил директор клиники Мухаммад Абу Салмия. Еще 6 ноября авиация Израиля разбомбила солнечные батареи на крыше больницы. Из-за отсутствия электричества два младенца в инкубаторах и еще двое пациентов уже скончались (у них отключились аппараты ИВЛ).



ВОЗ и "Врачи без границ" (волонтеры все еще остаются в больнице) утверждают, что израильские войска стреляли в тех, кто пытался выйти. Во дворе уже захоронено более 100 жертв ЦАХАЛ, заявила министр здравоохранения Сектора Газа Маль аль-Кейла. На территории больницы остается до 60 тысяч человек - они укрываются от бомбежек.



Как использование медучреждения в военных целях, так и бомбардировки и осада госпиталя являются военными преступлениями, отмечает британское издание Guardian.



Вместе с тем, похоже, ЦАХАЛ намерен идти до конца и все же заставить командование ХАМАС сдаться. Однако даже влиятельные американские New York Times и Associated Press пишут, что ЦАХАЛ не предоставил никаких фото- и видеодоказательств существования подземного комплекса под Дар Аль-Шифа.



В свою очередь, руководство ХАМАС отрицает любые обвинения в использовании больницы как живого щита и обвиняет Тель-Авив в ударах по мирным объектам. Но если палестинские командиры находятся в другом месте, выходит, усилия ЦАХАЛ по блокированию Дар Аль-Шифа напрасны. Между тем, Израиль уже понес колоссальные имиджевые потери из-за ударов по госпиталю.



Боевые действия в других районах Сектора Газа почти не ведутся. В частности, в Бейт-Ханун с 11 ноября идет зачистка жилых районов. ЦАХАЛ заявил, что здесь уже обнаружены несколько шахт подземных тоннелей, где было спрятано оружие.



Централизованное сопротивление штурмовикам ЦАХАЛ в Бейт-Ханун уже не оказывается, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Отмечаются разрозненные вылазки палестинских группировок с использованием РПГ и снайперских винтовок.



Боестолкновения продолжаются в районах аль-Наср и лагере беженцев аль-Шати на северо-западе Сектора Газа. Палестинцы обстреливают бронетанковые колонны ЦАХАЛ из минометов и РПГ к востоку от Джухор-ад-Дика. Однако это не похоже на полноценные уличные бои, которыми израильской армии угрожали в начале наземной операции. ЦАХАЛ продвигается вглубь Сектора.



Самой крупной была атака на колонну израильских бронеавтомобилей на границе: боевики "Бригад аль-Кудс" заявляют о 60 ударах из минометов. Сколько машин подбито, неизвестно.



ЦАХАЛ опубликовал доклад, в котором говорится, что ХАМАС насчитывает не менее 30 тысяч ополченцев, которые разделены на 5 региональных бригад, 24 батальона и 140 рот. Каждый батальон имеет несколько опорных пунктов и военных аванпостов. Однако непонятно, где же эти 30 тысяч бойцов, если жесткого сопротивления продвижению израильтян нет.



Кстати, во всех населенных пунктах Сектора Газа штурмовики ЦАХАЛ ведут зачистку гражданских объектов, включая школы, университеты и даже мечети. Израильтяне искренне считают, что все они используются боевиками.



ЦАХАЛ окружил еще несколько больниц в Секторе Газа. Пациентам и медицинскому персоналу приказано эвакуироваться.



Непонятен и масштаб потерь. ЦАХАЛ подтвердил гибель 48 своих военнослужащих. При этом даже израильтяне не сообщают, сколько бойцов противника ликвидировано. Да и ХАМАС молчит о числе "двухсотых" у ЦАХАЛ. Хотя очевидно, что реальные цифры потерь намного превосходит официальные данные.