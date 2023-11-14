 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Этнические узбеки из Лебапского велаята Туркмении массово мигрируют на историческую родину
09:38 15.11.2023

Этнические узбеки из Лебапского велаята переезжают в Узбекистан. Отток населения особенно заметен в городах Керки и Достлук, а также в поселках Амударья и Керкичи, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".

Вначале люди получают туристические визы и едут к родственникам, проживающим в Бухарском вилаяте, чтобы посмотреть на условия жизни и выяснить юридические основания для переезда.

Затем в Узбекистан отправляется супруга с детьми, а муж собирает необходимые документы, обращается в Службу миграции и продает имущество.

По словам уезжающих, переезды участились 2-3 года назад, когда в Узбекистане смягчили правила въезда для иностранцев и получение вида на жительство.

Среди других причин для переезда лучшие условия жизни, а также тот факт, что власти Туркменистана не возобновляют работу узбекских школ, культурных центров. Также не появляются СМИ на узбекском языке.

Значительную часть людей в очереди в Службу миграции в Туркменабате составляют те, кто планирует переезд в Узбекистан.

Ранее корреспонденты ХТ сообщили, что дежурящие на пограничном переходе Фарап-Алат представители пограничной службы, службы миграции и МНБ допрашивают каждого выезжающего в Узбекистан жителя Туркменистана. Они выясняют цель визита, к кому едет человек, а также просят предоставить фамилии и адреса родственников. Несмотря на срок действия визы, они без объяснения причин требуют вернуться через неделю, в противном случае обещая включить человека в списки невыездных граждан.

Источник - hronikatm.com
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