Туркменистан просит США ослабить санкции против Афганистана для финансирования ТАПИ

09:40 15.11.2023

Генеральный директор консорциума TAPI Pipeline Company Ltd Мухамметмырат Аманов рассказал представителям делегации Пакистана, прибывшим в Ашхабад для участия в конференции "Нефть и газ Туркменистана 2023", что туркменская сторона обратилась к США с просьбой ослабить санкции против Афганистана, чтобы тот смог профинансировать строительство газопровода ТАПИ. Об этом сообщает издание Business Recorder со ссылкой на свои источники.



Пакистанская делегация во главе с генерал-майором Табассумом Хабибом – гендиректором, созданного в июне 2023 года, Специального совета по содействию инвестициям, провела встречу с представителями Туркменистана, в числе которых были курирующий нефтегазовую отрасль вице-премьер Батыр Аманов и советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Аширгулы Беглиев.



Представители туркменской стороны заявили, что ТАПИ является главным проектом туркмено-пакистанского сотрудничества и выразили удовлетворение тем фактом, что в июне этого года в Пакистане был подписан совместный план реализации проекта ТАПИ.



Помимо ТАПИ Табассум Хабиб поинтересовался возможностью продления поставок СПГ в порт Гвадар для последующего экспорта в Европу, пишет издание.



В июне текущего года сообщалось о начале поставок автоцистернами туркменского сжиженного газа в Пакистан. Однако подробностей об объемах этих перевозок и закупочным ценам нет.



Напомним, 10 ноября 2023 года Туркменистан обратился к Пакистану с просьбой защитить его инвестиции в ТАПИ в рамках принятого в декабре 2022 года закона о защите иностранных инвестиций. Согласно опубликованной информации, Афганистан, Пакистан и Индия должны внести для строительства газопровода по $150 миллионов, Туркменистан - $2,55 миллиарда.



Между тем новый генконсул Туркменистана в Афганистане Хаваджа Авадов вручил верительную грамоту министру иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан (так называют Афганистан захватившие власть представители Талибана) Амир Хану Муттаки, сообщает Ariana news.



Как пишет издание, Муттаки с энтузиазмом заявил, что Афганистан готов начать практические работы по строительству газопровода ТАПИ и линии электропередачи ТАП.



Авадов рассказал, что Туркменистан работает над различными вариантами по реализации ТАПИ и ТАП, а также выразил надежду, что в скором времени руководство Афганистана посетит Туркменистан.