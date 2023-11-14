Две катастрофы. Палестино-израильская война в контексте большой геополитики, - Александр Дугин

10:30 15.11.2023 ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШОЙ ГЕОПОЛИТИКИ



14.11.2023

Александр Дугин

Две катастрофы (Shoah vs Naqba)

Прежде всего в Израиле и секторе Газа произошли одна за одной две катастрофы – нападение Хамас на Израиль, с многочисленными жертвами среди мирного населения, взятиями заложников, и ответные удары Израиля по сектору Газа, многократно превосходящие о жестокости, числу жертв среди гражданского населения, прежде всего женщин и детей. Наземная операция ЦАХАЛ сделала ситуацию еще более катастрофической, а число погибших людей – в том числе детей, женщин и стариков – возросло до немыслимых размеров.



И то, и то являются грубейшими нарушениями естественных прав людей, преступлениями против человечности и не могут иметь никакого оправдания. Но при этом применяемые Израилем принципы Lex Talionis привели к настоящему масштабному геноциду населения сектора Газа, которые и без того вынуждены были жить в чудовищных условиях концентрационного лагеря. Хамас совершил акт терроризма, Израиль ответило на это актом полномасштабного геноцида. И те, и другие поставили себя вне рамок права и приемлемых гуманных методов решения политических противоречий.



Геополитика перехода: многополярность против однополярности

Но дальше начинается геополитика. Хотя масштаб преступления Израиля намного больше, оценка происходящего в секторе Газа зависит не от этого, а от более глубоких геополитических закономерностей. Рассмотрим их в отрыве от моральной стороны проблемы.



Существующий миропорядок является переходным. Сегодня происходит переход от однополярного мира (сложившегося после краха СССР и демонтажа советского лагеря) к многополярному. Полюса многополярного мира уже вырисовываются довольно отчетливо. Это Россия, Китай, исламский мир, Индия, на подходе Африка и Латинская Америка. По сути, это целые самостоятельные цивилизации. Основные из них представлены в БРИКС, который -- особенно после саммита 2023 года в Йоханнесбурге – объединяет все эти цивилизации (вступление Саудовской Аравии, Ирана и Египта обозначает присутствие ключевых стран исламского мира, Эфиопия усиливает фактор Африки, а Аргентина дополняет ядро стран Южной Америки). Многополярный мир с каждым днем усиливает свои позиции. Западная гегемония слабеет.



Однако, глобалистское руководство Запада и прежде всего США стремится любой ценой сохранить однополярность, настоять на своей полномасштабной военной, политической, экономической, культурной, идеологической доминации. Это – главное противоречие нашей эпохи: эскалация противостояния однополярности и многополярности. В этом контексте и следует рассматривать основные конфликты и процессы мировой политики.



Глобальный смысл конфликта на Украине

Именно стремлением ослабить суверенную Россию как вновь утверждающий себя независимый полюс и объясняется конфликт на Украине. Глобальный Запад поддерживает марионеточный режим Зеленского только для того, чтобы остановить возвращение России на мировую арену как самостоятельного игрока. Эту политику последовательно проводит Президент Путин в течение своего пребывания у власти. И начав с укрепления политической суверенности России, он постепенно пришел к утверждению России как самостоятельной цивилизации, отвергающей не только геополитическую гегемонию Запада, но и его ценностную систему. Россия (в указе 809) прямо провозгласила верность традиционным ценностям и отвергла решительно западный либерализм, ЛГБТ-повестку и другие нормативы западной идеологии, признанной в России извращениями и аномалиями.



В ответ Запад подержал переворот в Киеве в 2014 году, вооружил Украину до зубов, помог распространению в ней неонацистской русофобской идеологии и спровоцировал Россию на то, чтобы начать Специальную Военную Операцию. Если бы ее не начал Путин, ее начал бы Киев.



Так на Украине был открыт первый фронт горячей войны многополярности против однополярности.



При этом Россия при Путине прекрасно осознает, что не может быть одним из двухполюсов, как было во времена СССР. Новые цивилизацию поднимают голову – китайская, исламская, индийская, африканская и латино-американская. И Россия видит в них союзников и партнеров по настоящей и равноправной многополярности. В мире это еще не осознали, но постепенно многополярное сознание растет и укрепляется.



То же касается и проблемы Тайваня, которая могла бы стать (и когда-то станет) следующей линией фронта между однополярностью и многополярностью – на сей раз в зоне Тихого океана.



Новая линия разлома

Но события в Израиле, атака Хамас и ответный геноцид палестинцев со стороны Израиля, открыли иную линию фронта. На сей раз Запад через безоговорочную и одностороннюю пристрастную (так же как на Украине) поддержку Израиля, несмотря на вопиющий характер преступлений ЦАХАЛ против мирного населения сектора Газа, вступил в фазу конфронтации со всем исламским миром. Так на первый план выдвинулся еще один полюс – исламский. Перед лицом того, что Израиль творит в секторе Газа, да и на остальных палестинских территориях, и с учетом прежних несправедливостей в отношении населения Палестины, загнанного в гетто и резервации на своей землей, исламский мир не может не осознать своего единства.



Палестинское дело объединяет сегодня и суннитов и шиитов, и турок и иранцев, и противоположные стороны внутренних конфликтов с Йемене, Сирии, Ираке или Ливии. Он напрямую касается мусульман Пакистана и Индонезии, Малайзии и Бангладеш. Оно не оставляет безучастными мусульман, живущих в США и Европе, в России или в Африке. И конечно, палестинцы Газы и Западного берега реки Иордан, несмотря на политические различия, сегодня едины в борьбе за свое достоинство.



В последние десятилетия США удавалось сгладить консолидацию мусульман вокруг палестинского вопроса, разделить их на группы, силой и хитростью принудить к нормализации отношений с Израилем. Но вся эта политика за последний месяц разлетелась в дребезги. Однозначная поддержка Израиля и даже после того, что он уже осуществил в секторе Газа на глазах у всего человечества, заставляет исламский мир переступить через внутренние противоречия и вступить в прямую конфронтацию с Западом.



Израиль как и Украина это лишь прокси западной гегемонии – аррогантные и жестокие, не гнушающиеся никакими преступлениями и расистскими речами и деяниями, но не в них проблема. Они лишь инструменты большой геополитики – геополитики однополярного мира. Именно это недавно прямо обозначил Президент России Владимир Путин, когда он говорил про пауков, ткущих всемирную паутину вражды и раздоров. Он имел в виду именно глобалистов и их колонизаторскую тактику "разделяй и властвуй". Но если мы понимаем суть стратегии тех, кто отчаянно в агонии пытается спасти однополярный мир и западную гегемонию, мы можем осознано построить альтернативную модель противостояния ей и уверенно и сообща идти к созданию многополярного мира.



Императив консолидации исламского полюса

Конфликт в секторе Газа, шире в Палестине, это прямой вызов брошенный всему исламскому миру – самой исламской цивилизации в целом. Не какому-то отдельному народу – и даже не всем арабам. Запад, по сути, вступил в войну с исламом как таковым. Это прекрасно понимают почти все лидеры – от Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда до Эрдогана, от аятоллы Хаменеи до руководства Пакистана, от Туниса до Бахрейна, от Эрдогана до властей Йемена, от салафитов и ваххабитов до шиитов и суфиев. Политические противники в самой Палестине, в Сирии, Ливии, Ливане, шииты и сунниты сейчас должны отстоять свое достоинство, доказать, что мусульмане это самостоятельная суверенная цивилизация, которая не позволит так с ней обращаться.



Эрдоган пригрозил Западу джихадом и вспомнил про Крестовые походы. Это очень неудачное сравнение. Современный глобалистский Запад не имеет вообще ничего общего с христианской цивилизацией. Уже много столетий Запад разорвал связи с христианской культурой, встал на сторону материализма, атеизма, индивидуализма. Христианство не имеет ничего общего с материальной наукой, с социальной и экономической системой голой наживы, с легализацией извращений и провозглашением патологии нормой, с готовностью перейти к пост-человеческому существованию – о чем, кстати, пишет с энтузиазмом, израильский философ-постгуманист Юваль Харари. Запад явление антихристианское, и никакого Креста он с собой и на себе не несет. Израиль государство иудейское и светское, западное, и он тем более ничего общего с христианством не имеет. Поэтому если мусульманский мир и столкнется с Западом, то не как с цивилизацией Христа, а как с цивилизацией Антихриста, Дадджала.



Миссия России становится понятной

Россия как полюс многополярного мира уже воюет с Западом на Украине. Многие исламские страны под влиянием западной пропаганды не ясно понимали причины, цели и саму природу этой войны, полагая, что речь идет о региональном конфликте (а таких не мало и в самом исламском мире). Но теперь, когда глобализм затронул напрямую всех мусульман мира, Специальная Военная Операции России и в их глазах приобретет совсем иной смысл. Ведь это борьба многополярного мира с однополярным, а значит, ведется она не только в интересах России как полюса, но и косвенно (а то и напрямую) в интересах всех полюсов. Это лучше всего понимает Китай, а среди исламских стран – Иран. Однако в последнее время стремительно растет масштабное геополитическое сознание и у других исламских обществ – в Саудовской Аравии, в Египте, в Турции, в Пакистане, в Индонезии. Отсюда и попытки сблизиться между Саудовской Аравией и Ираном, и суверенная политика Турции. И чем больше исламский мир осознает себя полюсом, единой цивилизацией, тем понятнее становится поведение России. Путин и так популярный лидер в мировом масштабе, и особенно в незападных странах. А так его стратегия приобретает совершенно четкий смысл и оправданность. Россия уже воюет в полную силу против однополярности, то есть против глобализма и Запада.



Момент ислама

Сейчас Запад вместе со своим израильским прокси атакует исламский мир, подвергает палестинских арабов геноциду.



Значит, приходит момент ислама. И в этой потенциальной войне мусульман с западной гегемонией, которая может вспыхнуть в любую минуту, -- зная израильтян, нет сомнений, что они не остановятся, пока полностью не уничтожат палестинцев (уже сейчас война имеет библейский масштаб) – у исламского мира есть объективные союзники. В этой ситуации прежде всего Россия и Китай, которому самому вот-вот придется решать проблему Тайваня. Но скорее всего постепенно будут открываться и другие линии фронта.



Третья мировая?

Может ли это привести в Третьей мировой войне? Скорее всего, да. И в каком-то смысле она уже идет. Для того, чтобы война стала мировой необходима прежде всего критическая масса накопленных противоречий, которые иным невоенным способом разрешить невозможно. Это условие выполнено. Запад добровольно от своей гегемонии отказываться не намерен. А новые полюса – поднимающиеся самостоятельные цивилизации, большие пространства – эту гегемонию терпеть не согласны. Тем более, что США и коллективный Запад демонстрируют полную неспособность быть лидерами человечества, не снимая, а только разжигая своей политикой новые и новые конфликты и войны. Если войны не избежать, ее остается выиграть.



Позиция Трампа

Какую роль играет в этой нарастающей конфронтации Запад с исламом позиция Дональда Трампа? Байден является убежденным глобалистом, яростным русофобом и экстремальным сторонником однополярности. Именно этим и объясняется его упорная поддержка киевского неонацистского режима и тотальное оправдание Израиля – включая прямой геноцид. Позиция Трампа более дифференцированная. Он классический националист, для него важнее всего интересы Америки как государства, а не эфемерные планы мирового господства. В отношении России Трамп индифферентен, его больше волнует торговая и экономическая конкуренция с Китаем. Но при этом он находится под полным влиянием сионистского лобби в самой Америке. И поэтому в надвигающейся войне Запада с исламом с его стороны, и со стороны Республиканцев в целом, не стоит ожидать ослабления. В этом контексте, если приход Трампа может ослабить поддержку Украины (что очень важно для России), то в отношении мусульман и особенно палестинцев он будет проводить политику довольно жесткую – быть может, даже еще более жесткую, чем Байден. Поэтому надо быть реалистами и рассчитывать на серьезную и затяжную трудную войну.



Важно лишь осознать, что это не религиозный конфликт. Это война атеистического материалистического Дадджала против всех традиционных религий. А значит, вполне возможно, время последней битвы пришло.



Вероятность ядерной войны

Перерастет ли этот надвигающийся конфликт в ядерную войну? Этого исключить нельзя. Особенно использования тактического ядерного оружия. Едва ли те, у кого есть стратегическое ядерное оружие (Россия и страны НАТО, его применят. Это было бы равнозначно уничтожению всего человечества. Но поскольку тактическое ядерное оружие есть у Израиля, у Пакистана, и возможно, у Ирана, исключить его локального применения нельзя.



Точка бифуркации: многополярность сейчас или позднее

Каким будет миропорядок в ходе этой надвигающейся конфронтации? Здесь нет заведомо готового ответа. Единственно, что наверняка исключено, это установление крепкого и стабильного однополярного мироустройства, за которое так отчаянно цепляются глобалисты. Однополярным мир не будет ни при каких обстоятельствах. Мир будет либо многополярным, либо его не будет вообще. Чем больше и агрессивнее Запад будет наставить на сохранении своей гегемонии, тем более ожесточенной будет схватка – вплоть до Третьей мировой войны.



Но многополярность сама по себе не сложится. Сейчас идет существенная перегруппировка исламского мира. Сумеют мусульмане сплотиться перед общим яростным врагом, возникнет полноценный исламский полюс. Не сумеют, это отдалит наступление многополярности.



Багдадский халифат будущего

На мой взгляд, оптимален был бы возврат к Багдадскому халифату с центром в Ираке. В Ираке пересекаются все основные линии исламской цивилизации – арабы, сунниты, шииты, суфии, салафиты, индоевропейцы курды, тюрки. Именно в Багдадском халифате процветали науки, правовые школы, философия, духовные течения. Но это лишь гипотеза, хотя какая-то общая платформа исламскому миру точно понадобится. Багдад – точка равновесия. Но для этого, конечно, прежде надо освободить Ирак от американского присутствия.



Похоже, что каждый из полюсов должен доказать свое право на бытие через конфликт. Россия станет полноценным и суверенным полюсом, победив на Украине. Китай – решив проблему Тайваня.



Исламский мир – настояв на справедливом решении палестинского вопроса.



Далее придет черед Индии, Африки и сейчас все более ожесточенно сталкивающейся с неоколониальными силами Запада, и Латинской Америки. Все полюса многополярного мира будут вынуждены сдать свой экзамен.



А дальше мы вернемся отчасти в доколумбовый миропорядок, в котором помимо Западной Европы сосуществовали несколько Империй – Китайская, Индийская, Российская, Османская, Иранская, а также самостоятельные сильные государства в Южной Азии, Африке и Латинской Америке. Даже в Океании были свои политические и социальные системы, которые потом были приравнены европейскими колонизаторами и расистами к "дикости" и "варварству". Поэтому многополярность вполне возможна. Таким и было человечество до начала планетарной империалистической политики Запада в Новое время.



Это не значит, что в мире сразу же утвердится мир. Но такой многополярный миропорядок будет в любом случае намного более справедливым и сбалансированным. А все конфликты будут решаться на основании общей взвешенной позиции – от таких эксцессов расизма как в Германии Гитлера, в современном Израиле или в агрессивной гегемонии глобалистского Запада человечество будет ограждено. Источник - katehon.com

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