Американская трагедия. Страна бездомных и бомжей, - Игорь Веремеев

13:45 15.11.2023 В самой богатой стране мира, какой позиционируют себя США, тысячи бездомных

Игорь Веремеев

15.11.2023

Американская трагедия

"Невообразимое" число погибших среди бездомных жителей Анкориджа", - под таким заголовком газета New York Times напечатала во вторник статью, в которой описывает трагическое положение бездомных в Анкоридже на Аляске, где уже наступили холода, отчего те умирают прямо на улицах.



"Сотни людей живут на открытом воздухе, а температура резко падает, крупнейший город Аляски изо всех сил пытается остановить рост числа смертей среди бездомных", - бьет тревогу газета.



Одна женщина погибла, когда огонь уничтожил ее временное убежище в лесу. Мужчина был найден мертвым в дверях сувенирного магазина в центре города. Еще один был обнаружен в его палатке. Текущее число смертей бездомных, подсчет которых ведет крупнейшая городская газета The Anchorage Daily News, сейчас достигло 49, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года.



"Количество смертей, которые мы наблюдаем, просто удручает, просто невообразимо", - говорит Феликс Ривера, член Ассамблеи Анкориджа, возглавляющий Комитет по жилищному строительству и бездомным.



Суровые зимы на Аляске уже давно представляют опасность для тех, кто спит на улице. Но в этом году к ним присоединились другие факторы, способствующие тяжелой ситуации: жилищный кризис, распространение смертоносного наркотика фентанила и нехватка коек после того, как шесть месяцев назад город закрыл большой приют на городской спортивной арене.



Год назад в Анкоридже сотни бездомных размещали на Салливан Арене, спортивном комплексе, используемом для проведения хоккейных игр, концертов и выпускных вечеров, который превратили в убежище во время пандемии коронавируса. Когда этой весной чиновники решили закрыть приют, многим бездомным, находившимся там, некуда было идти, а власти не смогли найти для них альтернативного приюта. В настоящее время в приютах Анкориджа ночью могут разместиться 524 человека, а в городе насчитывается около 900 человек, нуждающихся в жилье.



Во многих других городах США ситуация не лучше. В Нью-Йорке, например, численность бездомных достигла рекордных 100 000 человек, что обусловлено нескончаемым притоком мигрантов.



"У нас действительно заканчиваются варианты с точки зрения мест и операторов", - заявил NYT Алексис Джонсон, городской координатор по бездомным. В ведомстве рассматривают возможность открытия хотя бы центра согревания для людей, которым больше некуда идти".



Уже в 2014 году количество бездомных в Нью-Йорке достигало максимального значения, которое было зафиксировано в 30-х годах во времена драматической Великой депрессии. Коалиция помощи бездомным подсчитала, что каждую ночь на улицах этого города-символа США ночуют больше 58 тысяч не имеющих своего жилья и денег человек.



Проблема усугубляется тем, что власти не знают, сколько на самом деле в стране тех, кто не имеет жилища и вынужден ночевать на улицах. Так, в январе нынешнего года, как сообщала та же New York Times, волонтерские организации предприняли попытку подсчитать, сколько же в США бездомных. Их активисты стали обходить улицы с фонариками, осматривать пустыри, заглядывать в темные закоулки, за мусорные баки и считать ночующих там людей. Как признает газета, такой подсчет никак не мог быть точным, и тем не менее было установлено, что их приблизительное число составляет около 650 тысяч человек. Хотя на самом деле их, конечно, гораздо больше.



По сведениям газеты Wall Street Journal, число бездомных в США выросло на рекордные 11% с начала 2023-го в годовом отношении, что стало самым высоким значением за всю историю наблюдений и превысило допандемийные показатели.



К такому выводу газета пришла, проанализировав данные свыше 300 профильных организаций, которые ведут учет бездомных в отдельных городах и целых штатах. По ее сведениям, число бездомных в Соединенных Штатах в настоящее время превышает 577 тыс. Издание отмечает, что показатели могут измениться после того, как Министерство жилищного строительства и городского развития США представит итоговый годовой отчет.



Самые последние подсчеты федерального правительства показали, что в 2022 году более 200 000 человек остались бездомными в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Американские города медленно, но уверенно превращаются в настоящие поселения бедных, брошенных людей без крыши над головой. Новый мэр Лос-Анджелеса и новый губернатор штата Орегон в первый же день своего пребывания в должности объявили чрезвычайное положение в связи с бездомностью. Губернатор Калифорнии сделал так же борьбу с бездомностью приоритетной.



В прошлом году администрация Байдена поставила цель сократить бездомность на 25% к 2025 году. Однако никакого прогресса пока не видно, а амбициозные программы строительства доступного жилья встречают сопротивление со стороны домовладельцев.



Подсчет показал, отметила NYT, что уровень бездомности практически не изменился по сравнению с двумя годами ранее.



Чтобы убрать бездомных с улиц больших городов местные власти прибегают порой к весьма оригинальным методам, действуя, кто во что горазд. Так в Лос-Анжелесе, по сообщению газеты LA Times, на станции метро Westlake/MacArthur Park, которую облюбовали бездомные, под ослепляющим светом прожекторов стали включать громкую музыку таких исполнителей, как Бетховен, Моцарт и Вивальди. Эта мера является частью пилотной программы с использованием бесплатного плейлиста для изгнания бездомных и сокращения преступности. По данным LA Daily News, именно на этой станции, которую генеральный директор метрополитена Лос-Анджелеса Стефани Уиггинс назвала "горячей точкой" преступности, было зафиксировано много случаев передозировок наркотиками и звонков в полицию с жалобами на асоциальные элементы, а также смертей от ножевых ранений.



Однако по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), уровень шума в децибелах от 80 до 85 находится на одном уровне с газовыми газонокосилками и воздуходувками и вредно действует на здоровье. У людей повышается давление, и они становятся более раздражительными.



В Сан-Франциско на днях в рамках подготовки к саммиту АТЭС бездомных стали попросту изгонять с улиц при помощи полиции. Была проведена масштабная операция по "зачистке города от нежелательных элементов", в тех районах, где проходит конференция.



Там было перекрыто движение, возведены стальные ограждения. Но понятно, что когда саммит окончится, бездомные снова заполнят центральные улицы Сан-Франциско.



Основными причинами увеличения числа бездомных, как пишет Wall Street Journal, эксперты считают высокую стоимость жилья, нехватку арендных помещений, продолжающийся "опиоидный кризис" в стране, а также рост числа мигрантов.



Еще одним фактором стало сокращение правительственных мер по поддержке населения в период пандемии, таких как дополнительные выплаты и мораторий на выселение. Исследователи из Принстонского университета отметили рост числа выселений в 2023 году, превысивший допандемийные показатели.



"Средства, выделенные на устранение последствий коронавируса, служили буфером. Сейчас мы наблюдаем, что происходит, если эти ресурсы больше не доступны", - заявил изданию Дональд Уайтхэлд, руководитель американской Коалиции по поддержке бездомных.



К тому же США государство - отнюдь не социальное. То есть, если ты потерял работу, тебе нечем платить за жилье, а своего дома нет, то очутиться на улице - вполне реальная перспектива. Конечно, есть много благотворительных организаций, ночлежек и других возможностей найти крышу над головой, но не всем это подходит. Бомжевать в Штатах для некоторых, особенно для безработных мигрантов, - это уже "образ жизни", особенно на юге, где круглый год тепло. К тому же в США зачастую нет программ помощи больным, а психбольницы закрывают и душевнобольные люди тоже оказываются на улице.



В общем, ситуация сложная, и решить ее в самой богатой стране мира пока никак не удается. В 2016 году мэр Нью-Йорка Билл де Блазио начал на бюджетные деньги заселять бомжей в городские гостиницы. Но бездомных в Нью-Йорке настолько много, что выделенных гостиничных номеров на всех все равно не хватает. Поэтому большая часть бомжей так и остается на улицах. А на Аляске они уже просто мрут от холода. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700045100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Ускорить согласование процедур по совместным инвестпроектам с Саудовской Аравией поручил Алихан Смаилов

- Срок доставки грузов значительно сократится: началось строительство новой железной дороги в обход Алматы

- Насколько при системе межбюджетных отношений может быть эффективна работа выборных акимов?

- Кадровые перестановки

- 605 фермерских теплиц получили сертификат соответствия Национальному стандарту

- Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай встретился с представителями ОБСЕ

- Руководство филиала КазТрансГаз Аймак в Улытау вымогали деньги с населения за разрешение подключить газ

- О приговоре суда

- Рабочий график главы государства