Великий Израиль? Что общего во всех кровавых событиях на Ближнем Востоке, - Елена Пустовойтова

13:46 15.11.2023

Елена Пустовойтова

15.11.2023

Незаживающая рана Ближнего Востока Палестина так давно стала привычным раздражителем для СМИ, что само ее существование оказалось едва заметным на фоне быстро сменяющихся конфликтов на континенте.



Палестинцы оставались в тени даже тогда, когда "арабская весна" с осени 2010 года сотрясала большую часть арабского мира, и "цветные революции прокатились по Тунису, Египту, Йемену, Ливии, Сирии, Бахрейну, Алжиру и далее – всего по 20 странам региона. Но любому трезвому аналитику понятно, что процесс подготовки почвы для создания "великого Израиля" начался даже раньше Фаллуджи 2004 года, когда 10-тысячный корпус американской морской пехоты генерала Томаса Метца истребил до 20 тысяч мирных иракцев, превратил город в руины. Сразу после окончания бойни стало известно, что американцы применяли боеприпасы с белым фосфором (смертельная доза которого для человека составляет 0,1 грамма), включая зажигательные бомбы Mark-77. Морские пехотинцы убили в этом "городе мечетей" столько мирных жителей, что муниципальный футбольный стадион пришлось превратить в кладбище…



Разве не напоминает Газу сегодня?



Но вернемся к "процессу": его началом канадские аналитики считают инспирированную ЦРУ войну в Афганистане 1979-89 годов. Звенья той же цепи – ирако-иранская война 1980-88 годов, война в Персидском заливе против Ирака в 1991-м, затем вторжение США и НАТО в Афганистан в 2001 году, в Ирак в 2003-м, война с Ливаном 2006 года, Арабская весна, Ливия 2011 года, война в 2015 году с Йеменом, "контртеррористическая" операция Обамы против Ирака и Сирии в 2014-2017 гг...



Общее во всех этих кровавых событиях – не только то, что все они ведутся против арабов. Идет процесс "приватизации" Вашингтоном крупнейших запасов энергоносителей в мире, и в этом процессе американский держиморда – "великий Израиль" – американцам просто необходим.



Судите сами: разведанные запасы природного газа на 24,3% принадлежат России, на 17,3 – Ирану, на 12,5 – Катару и только на 5,3% – США. Заметим, что все вместе – Россия, Иран и Катар обладают 54,1% мировых его запасов. И именно на разрушение любых возможных союзнических или даже просто взаимовыгодных связей этой троицы, на всенепременный раскол среди соседних арабских государств направлен американо-израильский экспансионистский проект "великого Израиля", поддерживаемый НАТО. И по этому "проекту" сегодня черед дошел до арабов, живущих на землях в самом центре ключевого региона на Ближнем Востоке, за который ведет беспощадную войну Вашингтон. Инструментарий его исполнения разработан, как мы уже видели, для массового убийства мирных жителей, как это было в Фаллудже в 2004 году. А в целом за переустройство мира "под себя" после 1945 года американцы положили более 30 миллионов чужих жизней, в основном, гражданского населения, и страны "развитой демократии" не усматривают в этом геноцид.



Разумеется, есть вполне понятный соблазн считать все эти события разрозненными, вызванными к жизни различными обстоятельствами нашего человеческого бытия, в котором межгосударственные конфликты все больше похожи на свару соседей на коммунальной кухне. А попытки разглядеть в них не лежащий на поверхности смысл считать инсинуациями больных на голову приверженцев "теории заговора". Но, увы, факты – упрямая вещь.



Мы свидетели только части тщательно спланированной военной программы, направленной против Палестины и всего Ближнего Востока, в которой Нетаньяху для Вашингтона – доверенное лицо с уголовным прошлым, которым Пентагону очень удобно управлять.



Поэтому Израиль и сионистское лобби в США самые твердые приверженцы внешней американской политики и категорически против тех, кто выступает против войны, за прекращению огня. А истеблишмент США при поддержке мощных финансовых и энергетических корпораций задает тон в отношении намерения Израиля "стереть Палестину с карты", а затем развязать руки для атаки на Иран.



Скажете, что в этом больше догадок, чем фактов? Отнюдь. Известно, что еще в 2003 году проект войны с Ираном "Operation Theater Iran Near Term" (TIRANNT) уже лежал на столе в Пентагоне. Достаточно вспомнить, что в начале второго срока Буша-младшего вице-президент Дик Чейни произвел эффект разорвавшейся бомбы, недвусмысленно намекнув, что Иран находится "в верху списка" изгоев-врагов Америки. И сразу после терактов 11 сентября 2001 года США и НАТО вторглись в ряд стран Ближнего Востока и Средней Азии. США стали наращивать свое военное и экономическое присутствие в основных нефтегазоносных районах мира. Учитывая тот простой факт, что если нет гробов под звездно-полосатым флагом, то нет и серьезной критики с американских улиц, теперь США уполномочили Израиль "бомбить для нас, без военного участия США и без того, чтобы мы оказывали на Тель-Авив давление, чтобы делать это", цитирует Global Research интервью З.Бзежинского в мае 2005 года.



Именно этот вариант развития событий в ноябре 2023 года "на столе" Пентагона.



Израиль, который уже бомбит Ливан и Сирию, действуя от имени Соединенных Штатов, все ближе к нападению на Иран. Для этого в июне 2023 года Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию 559, которая дает "зеленый свет" для ведения войны с ним, без малейших доказательств указывая на то, что у Ирана есть ядерное оружие.



А в этой связи, цитирую, "(1) ядерная Исламская Республика Иран неприемлема; (2) Иран не должен иметь возможности получить ядерное оружие ни при каких обстоятельствах и условиях; (3) требуется использовать все средства, необходимые для предотвращения получения Ираном ядерного оружия; и (4) признать и поддержать свободу действий партнеров и союзников, включая Израиль, для предотвращения получения Ираном ядерного оружия". Вот вам и новое "11 сентября" для всего Ближнего Востока.



Симптоматично, что Палата представителей США, вместо сакраментальной пробирки Пауэлла, бездоказательно называет Иран ядерной державой и умалчивает о том, что Израиль давно стал ядерной державой – необъявленной, и потому безответственной перед миром. В минувшее воскресенье The Times of Israel заявила: на вопрос, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху ответил, что "это одна из возможностей".



И в таких условиях нет более удобной идеологической основы для США в их войне против народов Ближнего Востока, чем сионистская догма о "Великом Израиле", позволяющего прикрыть того, "кто на самом деле дергает за ниточки". Сионизм стал полезным инструментом, учтенным в военной доктрине США, поскольку "Земля обетованная" в общих чертах составляет сердцевинную часть того, что американские военные обозначили как "Новый Ближний Восток", с которым связаны стратегические, геополитические и экономические цели Соединенных Штатов. И теперь военный и разведывательный аппараты Пентагона, корректирующие вторжение в сектор Газа и его бомбардировки, станут планомерно разворачивать боевые действия на весь Ближний Восток с прицелом до Ирана.



Похоже, Штаты готовы и гальванизировать старую мечту Тель-Авива – проект канала Бен-Гурион, который появился на свет еще в 1963 году в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса США. После национализации Суэцкого канала президентом Гамалем Абдель Насером, он мог бы вернуть в руки американцев контроль над международной морской торговлей и, прежде всего, над морской торговлей Китая.



Во всяком случае, именно об этом проговорилась 10 ноября британская журналистка Ивонн Ридли: "Единственное, что мешает возрождению и утверждению недавно пересмотренного проекта канала Бен-Гуриона, это присутствие палестинцев в секторе Газа. Что касается мнения Нетаньяху, то они (палестинцы) стоят на пути проекта".



Вот, собственно, и все. Выписывая приговоры в Белом доме целым народам, Штаты не остановятся перед конфискацией всех палестинских территорий и передаче их "великому Израилю", который станет стратегическим "англо-американским хабом" энергоносителей на всем Ближнем Востоке.