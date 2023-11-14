Археологи Южного Казахстана нашли уникальное захоронение эпохи государства Кангюй

13:55 15.11.2023

Археологи из Южного Казахстана рассказали об уникальном погребении эпохи государства Кангюй



Шестой год Центр археологии Южно-Казахстанского педагогического университета ведет обследование одного из урочищ хребта Каржантау - Сильбели. Ученые выявили новые археологические памятники.



В 2023 году было продолжено исследование некрополя поселения Сильбели периода государства Кангюй, существовавшего на территории Центральной Азии со II века до нашей эры по IV век нашей эры. Подробности раскопок узнал корреспондент Zakon.kz.



Некрополь состоит из 16 достаточно крупных погребальных насыпей. По предварительным выводам, в них хоронили элиту поселенцев, которые жили около 2 тысяч лет назад.



Проведенная археологическая разведка выявила еще один курганный могильник из 20 курганов, расположенный поблизости от поселения. Он зарос растительностью и скрыт за горами, и его трудно найти.



В новом памятнике курганы меньших размеров, и, вероятно, что погребенные в них имели низкий социальный статус. Весь культурно исторический комплекс археологических памятников находится в заповедной зоне на высоте 1750 метров над уровнем моря, и это сохраняет его от "черных" копателей.



Особенностью раскопок 2023-го года является то, что археологам впервые удалось проникнуть в погребальную камеру, не потревожив самого погребального сооружения и возведенного над ним кургана, сохранив исторический ландшафт в целостности и неприкосновенности.



Ученые, по сути, проделали тот же путь, что и участники погребальной церемонии 2-тысячелетней давности.



"Погребальные сооружения, с которыми мы имеем дело, представляют нечто в роде катакомб. Это большие подземные помещения, которые строились на разной глубине. К ним вел небольшой коридор, сначала уходящий под наклоном на большую глубину, а потом продолжавшийся уже по горизонтали. Сами же погребальные ямы устраивались в глинистой почве, которую удаляли из камеры на поверхность, оставляя помещения высотой около двух метров и площадью около 6 квадратных метров", - рассказывает о содержимом погребения руководитель археологической экспедиции профессор Александр Подушкин.



"В составе насыпи есть глины, в том числе тугоплавкие. Чтобы создать внутри них большие погребальные камеры, нужно было приложить огромные усилия. Люди, которые расселились в этих местах, видимо, имели опыт создания таких подземных сооружений, хотя могильник находится на крутом склоне, а глины берутся только киркой, ломом. Тем не менее, сила традиций погребальной обрядности была настолько велика, что древние жители этих мест пошли на это", - пояснил многовековую незыблемость традиций Александр Подушкин.



В археологии чаще применяется вскрытие кургана сверху вниз. Также поступало и большинство грабителей курганов в древности. Исследованное погребение некрополя Сильбели также было ограблено 2 000 лет назад. Древние злоумышленники вынесли оттуда практически все. Но ученых также интересовало, какими орудиями пользовались древние "черные" копатели. Возможно, это были приспособления в виде кетменя или тяпки.



Раскопки выявили серьезные этнокультурные индикаторы, которые позволяют делать определенные выводы. В камере найдены деревянный поднос или блюдо, сантиметров сорок на двадцать, а также разомкнутое серебряное кольцо, ритуальная металлическая игла с расплющенным и загнутым окончанием, часть железной иглы, небольшая каменная подвеска. Камни из такого же материала в сарматской культуре сопровождали усопших. Похожий на алебастр материал укладывали в погребение – это было элементом обрядности. Были найдены мел и часть косметического приспособления для окрашивания бровей и ресниц, небольшие кусочки керамики.



Но один из обнаруженных предметов обращает на себя особое внимание – это таблеткообразная, круглая подвеска из гагата (черный поделочный камень - авт).



С одной стороны подвески изображен дважды подчеркнутый крест, разделенный на четыре сектора, а с другой стороны - крест, вписанный в два круга. Издревле крест – это символ солнца. Подобная символика характерна для традиционно проживающего в этом регионе казахского рода дулат Старшего жуза, подрода Ботпай. Символ рода – крест, вписанный в круг.



Но ученые предостерегают от скоропалительных выводов - прямую связь через 2000 лет между древнейшими и современными жителями региона утверждать проблематично, но определенные совпадения в артефактах с этой символикой были найдены. Как считают ученые, погребенной была женщина.



"Мы впервые получили вещевой материал, который дает основание сделать вывод о том, что погребенная в кургане некрополя – это жительница поселения. Однозначно, это не просто декоративные артефакты. Они, скорее всего, несли какую-то социальную нагрузку, подчеркивая статус и идеологическую наполненность", - высказал предположение руководитель археологической экспедиции.



В разные исторические периоды территория государства Кангюй менялась. Различные источники указывали, что в период расцвета границы государства Кангюй распространялись на всю Центральную Азию, Семиречье, вплоть до Волги, а сердце государства – это юг Казахстана. Именно здесь, по мнению археологов, находились 5 стационарных владений Кангюя, которые фигурируют в китайских источниках – это бассейн реки Арысь, горы Каржантау, Каратау, включая северные склоны и низовья реки Талас.



"Малая историческая известность Кангюя связана с тем, что изначально письменных источников о Кангюе практически не было. В Китае есть известные, неоднократно проанализированные и интерпретированные источники. Но если о Сюнну в тех же китайских документах – сотни страниц информации, то о Кангюе всего пять страниц. Другое дело, что мы получили автохтонный уникальный письменный источник – кангюйское письмо с городища Культобе. В нем ведется речь об очень серьезном региональном событии. Всего же было обнаружено на глиняных кирпичах более тысячи письменных знаков. Археологические данные дают возможность выявить истинную роль этого могучего государства в древности. А самое главное, что Кангюй имеет прямое отношение к ранним этапам этногенеза казахов. И это очень важная часть любого народа", - делает вывод профессор Александр Подушкин.



Известный узбекский археолог Джангар Ильясов впервые применительно к государству Кангюй использовал термин "империя".



"Археологические исследования были и остаются главным источником новых материалов и знаний о прошлом по древней истории одной из пяти могущественных империй Евразии древности - империи Кангюй", - пишет ученый.



Государство, существовавшее на территории Центральной Азии и юга Казахстана, в частности, упоминается наряду с Сюнну, Парфией, Бактрией, Согдианой, Великой Кушанской империей.



Каждый новый археологический сезон дает богатейшие материалы по малоизвестной истории государства на территории юга Казахстана. Огромные перспективы, как считают специалисты, имеют раскопки предположительно кангюйского храмового комплекса на озере Кызылколь, находящегося более чем в двухстах километрах от урочища Сильбели.



По археологическим источникам чрезвычайно сложно, но можно реконструировать социальные отношения в обществе, идеологию и структуру государства. Но по крупицам эта информация собирается, и сейчас уже можно говорить о таких составляющих, как уникальная письменность, городская культура, экономика, керамическое производство, искусство - уникальная резьба по кости. Все это в совокупности являются значимой частью истории нашего государства.



Сергей Павленко