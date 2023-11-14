|В Бишкеке задержан экс-депутат Парламента Бакчиев. За создание... нарколаборатории
13:59 15.11.2023
Задержан экс-депутат ЖК Джаныбек Бакчиев. Его водворили до 23 декабря в СИЗО ГКНБ
"Сводка" (АКИpress) – Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 25 октября 2023 года ходатайство следователя ГКНБ удовлетворено, в отношении обвиняемого Б.Дж.А. [Бакчиев Джаныбек Абдукапарович - экс-депутат ЖК] применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия.
Как сообщили редакции "Сводка АКИpress" в Первомайском райсуде, он водворен до 23 декабря 2023 года в СИЗО ГКНБ.
Речь идет о следствии в рамках дела по статье 282, часть 2, пункт 3 УК КР (Статья 282. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта).
Справка: Уголовный кодекс КР.
Статья 282. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта
1. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) в крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.