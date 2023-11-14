В Бишкеке задержан экс-депутат Парламента Бакчиев. За создание... нарколаборатории

13:59 15.11.2023

Задержан экс-депутат ЖК Джаныбек Бакчиев. Его водворили до 23 декабря в СИЗО ГКНБ



"Сводка" (АКИpress) – Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 25 октября 2023 года ходатайство следователя ГКНБ удовлетворено, в отношении обвиняемого Б.Дж.А. [Бакчиев Джаныбек Абдукапарович - экс-депутат ЖК] применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия.



Как сообщили редакции "Сводка АКИpress" в Первомайском райсуде, он водворен до 23 декабря 2023 года в СИЗО ГКНБ.



