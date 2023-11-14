Дети гор. Как живут современные ягнобцы, - А.Хамидуллина

14:27 15.11.2023 Последние хранители древней Согдианы. Как живет сегодня Ягноб и с какими трудностями сталкиваются его жители?



Алия Хамидуллина, Asia-Plus



Мы отправились в горный кишлак, чтобы увидеть, как живут сегодня ягнобцы.



Жизнь ягнобцев всегда была окутана тайнами и загадками. Их быт и традиции влекут в эти труднодоступные земли исследователей и журналистов из разных стран. Сегодня ягнобцы, несмотря на сложные условия жизни, постепенно возвращаются в родные земли после насильственной депортации. Они хотят не только сохранить свой уникальный язык, но и превратить край своих предков в колыбель туризма.







Мы отправились в Ягноб, чтобы увидеть, как живут сегодня потомки древней Согдианы, с какими трудностями и проблемами сталкиваются и как решают их самостоятельно.



Ягнобская долина – один из живописных, но труднодоступных островков Таджикистана. Попасть сюда желательно до поздней осени, ибо в зимний период и до конца весны он становится изолированным от внешнего мира. Проехать по единственной грунтовой дороге не представляется возможным из-за частых оползней и камнепадов.



Небольшие кишлаки разбросаны по всей долине



Внимание от опасных ухабов отвлекает сказочный ландшафт. Осенью горный пейзаж пестрит буйством красок и предлагает глазам просто невероятное шоу.



Горное ущелье временами настолько узкое, что успеваешь разглядеть остроконечные скалы, напоминающие куски разломленной огромной халвы. Лазурная река с одноименным названием своенравна: ее быстрый бег временами сменяется спокойствием и безмятежностью.



До некоторых высокогорных кишлаков можно добраться только пешком или на осле



Шофер Карим - сын одного из старожил Ягноба, в дом которого мы и направляемся. Немногословный парень вырос в этих краях и знает извилистую дорогу как свои пять пальцев.



Местные жители отличаются взаимовыручкой и часто те, у кого есть автомобиль, привозят из райцентра заказанную односельчанами провизию.



Ягнобцы, как и их предки, живут сельским хозяйством и скотоводством



Сделав остановки у нескольких кишлаков для выгрузки угля и муки, к вечеру мы благополучно добираемся до места.



Глава большой семьи Ниез Каримов всегда рад гостям. В его доме нередко останавливаются туристы и журналисты.



Его младший сын, красавец Бобо, как его ласково тут называют, шустро растопил печь и развернул дастархан. Местные женщины из-за жизни в отдаленности не часто показываются гостям и нередко прячут лица под платками. Поэтому гостей в основном обслуживают мужчины.



После долгой дороги кусок местной непривычной нам по размеру лепешки, смазанной домашним топленым маслом, и пиала горячего чая оказались вкуснее ресторанной еды.



К гостям в Ягнобе особое заботливое отношение, как к странникам, покинувших свой дом.



Ягнобцам когда-то и самим пришлось бросить свои земли. В 70-е годы прошлого столетия их против воли выселили из высокогорья в степи Зафарабадского района. Кто-то позже перебрался в Душанбе и Варзоб.



Жилища ягнобцев достаточно компактные



Сегодня в Ягнобе проживают порядка 70 семей. Вернуться на свои земли они смогли лишь после приобретения независимости страны. Но из трех десятков ранее существовавших тут кишлаков осталась лишь половина.



По дороге то и дело появлялись призрачные селения, о прежней жизни в которых напоминали лишь полуразрушенные каменные строения.



Ниез Каримов вернулся на свою историческую родину одним из первых и поселился в селе Махтимайн, где жил его отец. Названия ягнобских сел не переименовывали еще с древних веков, когда жители Согдианы общались на своем исконном языке. Этот язык жив по сей день, и именно ягнобцы являются его последними хранителями.



Картофель и скот - показатель достатка



Женщин семейства Каримовых мы увидели лишь рано утром следующего дня во время выгона скота и дойки коров.



Из-за обилия пастбищ скот тут пасется самостоятельно, главное – направить с утра еще сонное стадо в нужном направлении, а вечером загнать обратно в стойло. Этим в основном занимаются женщины.



Женщинам в Ягнобе приходится довольствоваться минимумом условий в быту



Удивительно, но в маленьких сараях умещаются несколько десяток коз, баранов и коров. Животные ютятся, плотно прижавшись друг к другу, сохраняя таким образом тепло.



Семья Каримовых по местным мерках считается зажиточной: у них есть автомобиль и большое стадо.



Периодически в сараях проводят генеральную уборку. И это тоже прерогатива женщин. Скопившиеся продукты жизнедеятельности животных не считают отходами – это и удобрение, и топливо для обогрева дома и готовки еды. Для этого женщины вручную лепят из навозной каши лепешки и сушат их на солнце.



Женщины в Ягнобе работают наравне с мужчинами



Современные ягнобцы, как и их предки, живут сельским хозяйством и животноводством. В основном тут возделывают картофель, который, кстати, отличается особым вкусом. Он также и гоавный источник дохода.



Мелкий корнеплод жители оставляют себе, а крупный идет на оптовую реализацию либо обменивается на другие необходимые продукты: мука, рис, сахар, чай, мыло.



Запасы на зиму приходится завозить из районного центра Айни. В некоторых селах тут по паре жилых домов, а сами кишлаки находятся так далеко друг от друга, что открыть продуктовый магазин никто не решается, поэтому продукты заготавливаются впрок.



Зима в Ягнобе может начаться уже в октябре



Во дворе Каримовых начинается оживление. Женщины хлопочут на кухне – маленькой глинобитной пристройке. Меню горцев – это сытные калорийные блюда, богатые углеводами. На обед сегодня жареная картошка с мясом.



Мужская половина семьи осматривает после вчерашней дороги корейский внедорожник Musso, подготавливая его к новым нелегким нагрузкам.



Приехал КамАЗ с цементом, его Ниез ждал несколько недель. Мужчина планирует расширяться – строить дом младшему, еще неженатому сыну. В доме, по рассказам мужчины, будет большой складской подвал. Семья активно увеличивает демографию Ягноба, поэтому запасов еды требуется все больше и больше.



Горные осенние пейзажи восхищают буйством красок



Волшебный бараний жир и вымирающий язык



Чтобы выжить в суровых горных условиях, и мужчинам и женщинам приходится работать на равных. Помимо сельскохозяйственных работ, на женщинах лежит ответственность за ведение домашнего хозяйства, заготовку дров и воспитание детей.



"Первых четверых детей я родила в Зафарабаде, остальных четверых уже здесь, - рассказывает Майдамо, жена Ниеза Каримова. – Роддомов тут нет, поэтому рожала всех дома. Повитухой была свекровь. Благодаря ей на свет появились дети у многих местных женщин".



У ягнобцев большие семьи, в которых минимум четверо детей



Отсутствие родильных домов – отнюдь не единственная сложность, с которой сталкиваются ягнобцы. Тут нет ни больниц, ни медпунктов. Вернее, они есть, но ближе к районному центру, до которого порядка 70 км.



Людям ничего не остается, как лечиться народными методами. Как рассказала Майдамо, в основном в борьбе с простудами используют бараний жир. Его не только активно потребляют в пищу, но и натираются им при болезнях.



А еще большая проблема в Ягнобе с образованием. Во многих кишлаках, где мы побывали, дети школьного возраста находились дома, и не потому, что не хотят учиться - им попросту негде.



Еще несколько лет назад, по словам Ниеза, школы с начальным образованием на 17-20 детей были в трех селах.



В одном из них, в Муштифэ, он преподавал и сам. Дальше школьники продолжали учебу в школе-интернате в кишлаке Анзоб Айнинского района.



"После открытия интерната постепенно все учителя ушли туда, и наши школы закрылись. У нас тут нет специалистов. Кто же захочет приезжать и работать в таких отдаленных местах? – сетует неравнодушный Ниез. – Маленькие дети должны учиться в школе, а жить дома под присмотром родителей. Мои внуки сейчас весь учебный год в интернате, каждый раз плачут, скучают по родителям. Сердце разрывается…".



Вся надежда, по словам мужчины, на сына Бобо, который учится на педагога в душанбинском вузе. Может тогда с приходом специалиста и появится возможность возродить хоть одну начальную школу, а вместе с ней и ягнобский язык, который на грани вымирания и постепенно вытесняется из обихода государственным языком.



Сегодня язык древних согдийцев жив лишь благодаря общению в семьях и то, далеко не во всех. Многие переселенцы, ассимилировавшиеся в городах, постепенно забыли его. А в школе-интернат в Анзобе ягнобский язык и вовсе исключили из школьной программы.



Сами и ГЭС строят, и дороги



Чуть ниже от дома Ниеза Каримова – дом семьи Сидиковых. Его глава, Холмурод, вернулся на родину своего отца два десятка лет назад, хотя большую часть жизни прожил в Душанбе.



Река Ягноб позволяет устанавливать мини-ГЭС, мощность которых хватает на освещение



"Нас в семье пятеро братьев. Мой покойный отец перед смертью дал наставление - кто-то из нас должен вернуться в Ягноб и продолжить тут жить. С детства я любил возиться на земле, поэтому мне было несложно принять решение о переезде. Здесь я обзавелся женой, построил дом, здесь родились мои четверо детей", - рассказывает мужчина.



По словам его жены Зухро, жизнь в Ягнобе ей нравится несмотря на все сложности. Ягнобцы по закону освобождены от всех налогов и жилищных выплат – это большое подспорье для больших семей. А со взрослыми детьми намного легче справляться по хозяйству.



"Но мне, как женщине, все же хочется комфорта. Например, использовать в быту духовку и холодильник. Но здесь с этим проблемы. Имеющейся электроэнергии хватает лишь на освещение", - говорит женщина.



Из-за труднодоступности региона подвести сюда линии электропередач крайне сложно. Жители решают эту проблему самостоятельно – за счет строительства мини-ГЭС мощностью от 1 до 3 кВт.



Кстати, сотовая связь тут есть, но не во всех селах и не постоянно. Установленные мобильные вышки функционируют за счет солнечной энергии, поэтому с заходом солнца мобильные телефоны ягнобцев становятся недоступными.



В Ягнобе большая проблема с образованием детей



Недоступными для проезда на автомобиле остаются и некоторые высокогорные кишлаки. Строительство дорог здесь - тоже головная боль самих жителей. Совсем недавно они самостоятельно проложили дорогу до села Бидеф благодаря предоставленному районными властями экскаватору.



"Вот если бы у нас в собственности была своя дорожная техника, тогда это бы решило многие проблемы. Мы могли бы не только строить новые дороги, но и расчищать их от камней и селей, и не быть оторванными пять месяцев от большой земли", - с надеждой, что его услышат, говорит Ниез Каримов.



Все для спасения Ягноба



Худоер Худоеров обосновался с женой Мошариф в селе Номиткон семь лет назад. Мужчина также вернулся в родные просторы по зову сердца и предков.



Гостеприимная и доброжелательная семья с радостью предоставляет свой кров иностранным туристам, которые все чаще приезжают исследовать этот удивительный край. Уже который год в их доме живет австралийка Аманда. Она изучает местную флору и в качестве диссертационной работы выпустила книгу о лечебных травах Ягноба на трех языках – таджикском, ягнобском и английском.



Возиться на земле любят и сами супруги. Мошариф угощает нас натуральным соком из облепихи и черной смородины, которые в изобилии произрастают в Ягнобской долине. А выращенные в ассортименте овощи женщина консервирует на зиму. Чтобы они смогли произрастать в холодном климате, семья построила парник, да не один.



"Я с удовольствием делюсь секретами парникового хозяйства с другими жителями. Кто-то пользуется этим, а кому-то неинтересно. Земля тут плодородная, воды хватает, воздух чистый – грех не заниматься садоводством. Вон сосед посадил по моему совету капусту и собрал аж 40 мешков, теперь не знает, куда ее девать", - смеется Худоер.



Искренне любящий свою землю, мужчина мечтает, что когда-нибудь Ягноб станет центром туризма. А для этого, отмечает он, важно обеспечить край постоянным электричеством и Интернетом.



"Для туристов эти вещи крайне необходимы, ведь некоторые в режиме онлайн публикуют заметки и фотографии, связываются с семьями. Если позволят силы и здоровье, куплю несколько палаток, чтобы летом туристы могли останавливаться в них и наслаждаться нашими прекрасными видами", - делится планами мужчина.



О развитии родного края мечтает и Ниез Каримов. И, быть может, мечтам ягнобцев суждено сбыться.



В 2019 году власти Таджикистана официально присвоили Ягнобу статус Национального природно-этнографического парка, что позволит не только сохранить культурно-историческое наследие и биологическое разнообразие края, но и развивать тут разные виды туризма. Неудивительно, что именно неравнодушного Ниеза назначили руководителем.



Правда, сам парк пока не в силах самостоятельно решать возложенные на него важные задачи. Необходима поддержка государства и тесное сотрудничество с земельными, туристическими и научными ведомствами страны. Источник - Азия-Плюс

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