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Сестру Дональда Трампа нашли мертвой у нее дома: начато расследованиеСестру Дональда Трампа нашли мертвой у нее дома: начато расследование
14:31 15.11.2023

Сестру Дональда Трампа нашли мертвой у нее дома: начато расследование
Бывшая федеральная судья скончалась на Манхэттене

Умерла старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри. Согласно сообщениям, бывшая федеральная судья скончалась в своем доме на Манхэттене и была обнаружена рано утром в понедельник.

Старшая сестра Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри скончалась в возрасте 86 лет, передает канал Sky News.

Согласно сообщениям, мисс Трамп Барри, бывшая федеральная судья, скончалась в своем доме на Манхэттене и была найдена рано утром в понедельник.

Полицейское управление Нью-Йорка сообщило, что 86-летняя женщина была найдена без сознания в спальне квартиры на Пятой авеню, и позже было подтверждено, что она мертва.

Полиция сообщила, что расследование продолжается.

Как отмечает Sky News, 77-летний Дональд Трамп, которому в Нью-Йорке грозит судебный процесс по делу о гражданском мошенничестве, пока никак не прокомментировал смерть своей сестры.

Однако его старший сын, Дональд Трамп-младший, кратко высказался о своей тете, покидая суд Манхэттена в понедельник, назвав это "тяжелым днем для меня и моей семьи".

Дональд Трамп-младший сообщил журналистам, что ему сообщили печальную новость, когда он подъехал к зданию суда в понедельник.

"Я очень близок с ее внуком. Мы все время тусуемся. И так что, очевидно, сегодня тяжелый день для этого", - сказал он.

Мэриэнн Трамп Барри, родившаяся в Квинсе, штат Нью-Йорк, в 1937 году, была старшим ребенком Фреда Трампа и Мэри Энн Маклауд Трамп.

Работая в прокуратуре США, она была назначена президентом Рональдом Рейганом в окружной суд Нью-Джерси в 1983 году.

Позже, в 1999 году, президент Билл Клинтон назначил ее в Апелляционный суд США по третьему округу в Филадельфии.

Мисс Барри занимала эту должность до 2017 года, пока ее младший брат не вступил в должность президента США, сообщает Associated Press.

Ее уход с поста судьи апелляционной инстанции в 2019 году положил конец расследованию гражданских правонарушений после утверждений в статье New York Times о том, что она и ее братья и сестры, включая тогдашнего президента Трампа, уклонялись от уплаты налогов на наследство.

Сестра Дональда Трампа в основном оставалась в тени во время президентства своего брата, но попала в заголовки газет после того, как ее племянница Мэри Трамп рассказала, что тайно записывала свою тетю, продвигая книгу, в которой осуждался бывший президент.

На записях слышно, как мисс Трамп Барри резко критикует своего брата, в какой-то момент заявив, что у бывшего президента "нет принципов" и он "жесток".

Младший брат экс-президента Трампа Роберт Трамп умер в 2020 году в возрасте 71 года, в то время как первая жена бывшего президента, Ивана Трамп, умерла в прошлом году.

Его старший брат Фред Трамп-младший умер от сердечного приступа в 1981 году в возрасте 42 лет. Единственная оставшаяся в живых сестра Трампа - 81-летняя Элизабет Трамп Грау, отмечает Sky News.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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