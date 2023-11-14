Болезненный удар: означает ли рост заражений COVID-19 новую эпидемию

14:40 15.11.2023

Коронавирус стал активнее в 70 регионах страны, число госпитализаций выросло в 43



Яна Штурма

Денис Гриценко



Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России связан с сезонным фактором и способностью новых штаммов вируса уходить от антител, выработанных после вакцинации, рассказали "Известиям" вирусологи. Только в Москве за прошедшую неделю умерли 13 человек, госпитализированы 746, рост заболеваемости составил порядка 17%. По всей стране 6–12 ноября заразились более 43 тыс. человек - на 22% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспоребнадзоре. Врачи предостерегли, что в холодный период следует следить за состоянием иммунитета и избегать скопления людей.



Рост заболевших



В России зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. Только в Москве с 6 по 12 ноября заболели около 8,2 тыс. человек (на 1,2 тыс. больше, чем неделей ранее, +17%), скончались 13 человек, госпитализированы 746, говорится на сайте "Объясняем.РФ". В целом по стране зарегистрировано свыше 43 тыс. случаев заболевания (+22% к предыдущей неделе). Об этом 14 ноября на совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора сообщила руководитель службы Анна Попова.



Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах, в том числе в 24 - более, чем в среднем по стране, следует из данных "Объясняем.РФ". Число госпитализаций выросло в 43 регионах. По всей стране за неделю госпитализировали 5473 человека (+8,5%).



В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас в базу VGARus (платформа обеспечивает передачу и хранение сведений о расшифровке генома возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний) загружено свыше 285 тыс. геномных последовательностей коронавируса, преобладающими остаются последовательности штамма "Омикрон".



Кроме того, в ведомстве отметили незначительное увеличение рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ - на 1,6% по сравнению с прошлой неделей.



- Мы наблюдаем ожидаемый эпидемический подъем для этого периода, но необходимо еще раз напомнить гражданам, как сохранить свое здоровье и окружающих, - заявила Анна Попова. - Напомнить им о том, что сейчас самое время позаботиться о себе и получить прививку от гриппа, а также соблюдать элементарные правила гигиены.



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Причины подъема



Подъем заболеваемости в той или иной степени отмечается в подавляющем большинстве регионов, рассказал "Известиям" инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Но ситуация достаточно стабильная: нет увеличения тяжести течения заболевания и тем более случаев реанимации, подчеркнул он.



Рост заболеваемости COVID-19 на 22% от недели к неделе в абсолютных цифрах совсем небольшой, добавил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.



- Этот показатель очень далек от эпидемически опасных, - сказал он. - Это говорит о том, что сейчас стали проводить больше тестов и плюс к этому действительно выросла заболеваемость из-за начала сезона простудных заболеваний. Эпидемии пока нет, а увеличение в сезон происходит всегда.



По его словам, среди госпитализированных не все заболели именно из-за коронавируса: часто это смешанная инфекция, но и тест на SARS-CoV-2 положительный. Предпринимать в связи с этим ничего особенного не нужно, считает Андрей Продеус.



Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова отметила, что число заболеваний коронавирусом за последние недели увеличилось не только в России, но и в Европе и США.



- Это происходит за счет нескольких вариантов "Омикрона", в том числе и "Пиролы", - пояснила эксперт. - Пока можно сделать вывод, что этот вариант очень заразен, но не такой тяжелый, как первые штаммы SARS-CoV-2.



Симптомы "Пиролы", по ее словам, имеют определенные особенности: продолжительная слабость и кашель без пневмонии. Кашель связан с воспалением верхних отделов респираторного тракта.



- Вернулся такой симптом, как потеря вкуса и обоняния. До этого люди определенный период болели без него, - отметила Елена Малинникова. - Беспокоит заметное ускользание вируса от иммунитета, особенно уход от антител, выработанных после вакцинации.



Поэтому сейчас на первый план выходит неспецифическая профилактика: дистанция, проветривание помещений, медикаментозная профилактика в виде рекомбинантного интерферона альфа-2б. А также специфическая профилактика - вакцина от гриппа, поскольку она защищает от совместного заражения гриппом и коронавирусом, что очень важно для групп риска, добавила она.



Как себя обезопасить



С наступлением холодного времени года, особенно учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, необходимо максимально беречь свое здоровье, сказала "Известиям" аллерголог-иммунолог Мария Польнер.



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- Самое время выработать полезные привычки, которые позволяют поддержать устойчивость иммунной системы к вирусам, - подчеркнула врач. - Очень важно спать достаточное количество времени. Были проведены исследования, по результатам которых люди, которые регулярно недосыпали, были в три раза больше подвержены инфекционным процессам.



По ее словам, не менее важно поддерживать активный образ жизни и заниматься спортом. ВОЗ считает нормой 150 минут в неделю умеренных физических нагрузок.



Правильное питание, как сказала врач, тоже залог нормальной работы иммунной системы и хорошего самочувствия. Стоит исключить алкогольные напитки, питаться разнообразно и полноценно, снизить количество употребляемого сахара. Курение, в том числе электронных сигарет, снижает сопротивляемость слизистых оболочек инфекциям.



Пока, помимо вакцин, нет эффективных препаратов для профилактики коронавирунсой инфекции и других ОРВИ. Не стоит бесконтрольно применять иммуномодулирующие препарат: это может привести к нежелательным последствиям, например таким, как обострение аутоиммунных процессов, но не даст защиту от инфекции, рассказала Мария Польнер.



Андрей Поздняков добавил, что Институт имени Гамалеи выпускает вакцину на основе "Омикрона", которая станет защитой от новых штаммов коронавируса.



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- Но пока она проходит клинические испытания, а старая вакцина против новых штаммов ковида уже не работает, - сказал он.



Поэтому, по словам инфекциониста, остается только неспецифическая профилактика: без необходимости не посещать места с большим скоплением людей, среди которых могут быть зараженные, и соблюдать правила личной гигиены. Маски могут помочь только при мимолетном контакте с прохожими, в других случаях они не эффективны, подытожил он.