 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.11.2023
15:37  Что мешает иностранцам покупать казахстанские предприятия
15:34  "Перевернутая Дженни": редкая почтовая марка продана за рекордную сумму в $2 млн
15:32  Газа побеждает Байдена. Рейтинг безумного старца рухнул в яму, - "Al Modon"
15:29  Питер Гудман: АмероКитай. Взлет и падение самого успешного совместного предприятия в мире
15:25  Израиль может столкнуться с открытием третьего фронта
15:19  Какой вклад внесли в развитие финансовой системы Казахстана председатели Нацбанка
15:14  Саммит АТЭС в вонючем гадюшнике Сан-Франциско. Чего ждать?

15:12  Под израильской бомбежкой погибла палестинская писательница Хиба Камаль Абу Нада
15:00  Московские терки. Легендарный VIP-Фрик Батурин (брат жены Лужкова) посажен на 6 лет
14:57  Сооснователь группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни
14:42  Проломленная стена. Как обделались все израильские спецслужбы, - Р.Пухов
14:41  Кадровые перестановки в Казахстане: кто займется возвратом активов?
14:40  Болезненный удар: означает ли рост заражений COVID-19 новую эпидемию
14:31  Сестру Дональда Трампа нашли мертвой у нее дома: начато расследование
14:27  Дети гор. Как живут современные ягнобцы, - А.Хамидуллина
13:59  В Бишкеке задержан экс-депутат Парламента Бакчиев. За создание... нарколаборатории
13:55  Археологи Южного Казахстана нашли уникальное захоронение эпохи государства Кангюй
13:46  Великий Израиль? Что общего во всех кровавых событиях на Ближнем Востоке, - Елена Пустовойтова
13:45  Американская трагедия. Страна бездомных и бомжей, - Игорь Веремеев
11:13  Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Выборы в Нидерландах угрожают украинцам, - М.Лужковый
10:30  Две катастрофы. Палестино-израильская война в контексте большой геополитики, - Александр Дугин
10:18  Южный Хартленд. Почему России важно присутствовать в Африке? - Леонид Савин
09:52  Скажи мне – кто твой друг? Опыт и перспективы российского союзничества, - И.Истомин
09:40  Туркменистан просит США ослабить санкции против Афганистана для финансирования ТАПИ
09:38  Этнические узбеки из Лебапского велаята Туркмении массово мигрируют на историческую родину
09:31  Газу ждет решающее сражение. Или долгая партизанская война, - К.Ольшанский
08:55  На Украине идут аресты критиков бандер-фюрера Зеленского
08:49  Война с ХАМАС доведет Израиль до экономического краха, - В.Прохватилов
08:47  Евразийский экономический союз: на путях к единой валютной политике, - А.Чичкин
07:50  Китай-Америка: тенденция к стабилизации, - Ю.Тавровский
00:53  Бишкек и Душанбе спешат поставить точку в пограничном споре, - В.Панфилова
00:50  Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе, - Тимофей Бордачев
00:37  Бумажный кризис: крупнейшие американские банки снова в опасности, - Д.Мигунов
00:32  Пашинянская Армения покидает ОДКБ
00:16  Американская сказка заканчивается, - Д.Орехов
00:10  Бишимбаевщина. Набитые спесью и дурью малолетки - это не элита, а ..., - Данияр Ашимбаев
00:04  Урмат Кожомбердиев сменил Медербека Сатыева на должности директора Судебного департамента Кыргызстана
00:01  Турция обвинила Нетаньяху в геноциде в секторе Газа и подала иск в МУС
00:00  Малек Дудаков: В Белом доме нарастает хаос из-за геноцида палестинцев
Вторник, 14.11.2023
19:47  Депутаты Ошского городского кенеша выразили недоверие мэру Бакытбеку Джетигенову
19:19  Казнацбанк выпускает юбилейные купюры номиналом 10 тыс. тенге особого дизайна
18:58  Токаев назначил командующих войсками регионального командования "Восток" и "Юг" - генералов Маралова и Уштаева
18:33  Почему Россия столкнулась с дефицитом трудовых ресурсов, - В.Мальцев
18:31  Армия Израиля захватила парламент Газы
18:26  Как хакеры используют эротическую рекламу
15:41  "Корейский" сценарий - это ловушка. Украинский конфликт нужно завершить по "вьетнамскому" сценарию
15:38  Индия в Центральной Азии: станет ли Нью-Дели важным региональным игроком?
15:35  "На Ближнем Востоке понимают только силу", - Коби Михаэль
15:32  Трибунал для Израиля. Арабские и исламские лидеры бросили вызов Западу
15:29  Колониальные "осколки" Парижа: возможен вариант Южной Родезии? - Д.Нефедов
15:28  Депутаты Олий Мажлиса взяли под контроль строительство хосписа для взрослых в Ташкенте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Болезненный удар: означает ли рост заражений COVID-19 новую эпидемию
14:40 15.11.2023

Коронавирус стал активнее в 70 регионах страны, число госпитализаций выросло в 43

Яна Штурма
Денис Гриценко

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России связан с сезонным фактором и способностью новых штаммов вируса уходить от антител, выработанных после вакцинации, рассказали "Известиям" вирусологи. Только в Москве за прошедшую неделю умерли 13 человек, госпитализированы 746, рост заболеваемости составил порядка 17%. По всей стране 6–12 ноября заразились более 43 тыс. человек - на 22% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспоребнадзоре. Врачи предостерегли, что в холодный период следует следить за состоянием иммунитета и избегать скопления людей.

Рост заболевших

В России зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. Только в Москве с 6 по 12 ноября заболели около 8,2 тыс. человек (на 1,2 тыс. больше, чем неделей ранее, +17%), скончались 13 человек, госпитализированы 746, говорится на сайте "Объясняем.РФ". В целом по стране зарегистрировано свыше 43 тыс. случаев заболевания (+22% к предыдущей неделе). Об этом 14 ноября на совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора сообщила руководитель службы Анна Попова.

Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах, в том числе в 24 - более, чем в среднем по стране, следует из данных "Объясняем.РФ". Число госпитализаций выросло в 43 регионах. По всей стране за неделю госпитализировали 5473 человека (+8,5%).

В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас в базу VGARus (платформа обеспечивает передачу и хранение сведений о расшифровке генома возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний) загружено свыше 285 тыс. геномных последовательностей коронавируса, преобладающими остаются последовательности штамма "Омикрон".

Кроме того, в ведомстве отметили незначительное увеличение рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ - на 1,6% по сравнению с прошлой неделей.

- Мы наблюдаем ожидаемый эпидемический подъем для этого периода, но необходимо еще раз напомнить гражданам, как сохранить свое здоровье и окружающих, - заявила Анна Попова. - Напомнить им о том, что сейчас самое время позаботиться о себе и получить прививку от гриппа, а также соблюдать элементарные правила гигиены.

Ослабили схватку: у россиян снизился иммунитет к коронавирусу
Когда появится обновленная вакцина "Спутник Лайт", которая защитит от актуальных штаммов

Причины подъема

Подъем заболеваемости в той или иной степени отмечается в подавляющем большинстве регионов, рассказал "Известиям" инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Но ситуация достаточно стабильная: нет увеличения тяжести течения заболевания и тем более случаев реанимации, подчеркнул он.

Рост заболеваемости COVID-19 на 22% от недели к неделе в абсолютных цифрах совсем небольшой, добавил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

- Этот показатель очень далек от эпидемически опасных, - сказал он. - Это говорит о том, что сейчас стали проводить больше тестов и плюс к этому действительно выросла заболеваемость из-за начала сезона простудных заболеваний. Эпидемии пока нет, а увеличение в сезон происходит всегда.

По его словам, среди госпитализированных не все заболели именно из-за коронавируса: часто это смешанная инфекция, но и тест на SARS-CoV-2 положительный. Предпринимать в связи с этим ничего особенного не нужно, считает Андрей Продеус.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова отметила, что число заболеваний коронавирусом за последние недели увеличилось не только в России, но и в Европе и США.

- Это происходит за счет нескольких вариантов "Омикрона", в том числе и "Пиролы", - пояснила эксперт. - Пока можно сделать вывод, что этот вариант очень заразен, но не такой тяжелый, как первые штаммы SARS-CoV-2.

Симптомы "Пиролы", по ее словам, имеют определенные особенности: продолжительная слабость и кашель без пневмонии. Кашель связан с воспалением верхних отделов респираторного тракта.

- Вернулся такой симптом, как потеря вкуса и обоняния. До этого люди определенный период болели без него, - отметила Елена Малинникова. - Беспокоит заметное ускользание вируса от иммунитета, особенно уход от антител, выработанных после вакцинации.

Поэтому сейчас на первый план выходит неспецифическая профилактика: дистанция, проветривание помещений, медикаментозная профилактика в виде рекомбинантного интерферона альфа-2б. А также специфическая профилактика - вакцина от гриппа, поскольку она защищает от совместного заражения гриппом и коронавирусом, что очень важно для групп риска, добавила она.

Как себя обезопасить

С наступлением холодного времени года, особенно учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, необходимо максимально беречь свое здоровье, сказала "Известиям" аллерголог-иммунолог Мария Польнер.

Заразный, но неопасный: что нужно знать о коронавирусе "Пирола"
Эксперты пояснили, помогут ли маски не заразиться вирусом

- Самое время выработать полезные привычки, которые позволяют поддержать устойчивость иммунной системы к вирусам, - подчеркнула врач. - Очень важно спать достаточное количество времени. Были проведены исследования, по результатам которых люди, которые регулярно недосыпали, были в три раза больше подвержены инфекционным процессам.

По ее словам, не менее важно поддерживать активный образ жизни и заниматься спортом. ВОЗ считает нормой 150 минут в неделю умеренных физических нагрузок.

Правильное питание, как сказала врач, тоже залог нормальной работы иммунной системы и хорошего самочувствия. Стоит исключить алкогольные напитки, питаться разнообразно и полноценно, снизить количество употребляемого сахара. Курение, в том числе электронных сигарет, снижает сопротивляемость слизистых оболочек инфекциям.

Пока, помимо вакцин, нет эффективных препаратов для профилактики коронавирунсой инфекции и других ОРВИ. Не стоит бесконтрольно применять иммуномодулирующие препарат: это может привести к нежелательным последствиям, например таким, как обострение аутоиммунных процессов, но не даст защиту от инфекции, рассказала Мария Польнер.

Андрей Поздняков добавил, что Институт имени Гамалеи выпускает вакцину на основе "Омикрона", которая станет защитой от новых штаммов коронавируса.

"Штамм "Эрис" потихонечку захватывает пространство на земном шаре"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова - о том, чего ждать от новой разновидности коронавируса, что настораживает врачей на карте здоровья России и какой может быть следующая пандемия

- Но пока она проходит клинические испытания, а старая вакцина против новых штаммов ковида уже не работает, - сказал он.

Поэтому, по словам инфекциониста, остается только неспецифическая профилактика: без необходимости не посещать места с большим скоплением людей, среди которых могут быть зараженные, и соблюдать правила личной гигиены. Маски могут помочь только при мимолетном контакте с прохожими, в других случаях они не эффективны, подытожил он.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700048400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ускорить согласование процедур по совместным инвестпроектам с Саудовской Аравией поручил Алихан Смаилов
- Срок доставки грузов значительно сократится: началось строительство новой железной дороги в обход Алматы
- Насколько при системе межбюджетных отношений может быть эффективна работа выборных акимов?
- Кадровые перестановки
- 605 фермерских теплиц получили сертификат соответствия Национальному стандарту
- Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай встретился с представителями ОБСЕ
- Руководство филиала КазТрансГаз Аймак в Улытау вымогали деньги с населения за разрешение подключить газ
- О приговоре суда
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  